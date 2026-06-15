Cuál es la principal hipótesis del choque de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi: se conoció un nuevo video

Un video capturado en una zona urbana de Río de Janeiro muestra el momento exacto del accidente en el que murieron seis personas.

El brutal accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro que dejó un saldo de seis muertos, entre los que estaban el youtuber argentino Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree, ahora avanzó a una fase de investigación. Las autoridades brasileñas comenzaron con las primeras pericias para determinar qué fue lo que ocurrió, a la vez que se conoció un nuevo video del momento del accidente.

Según publicó el medio Metropoles, las imágenes corresponden a una cámara de seguridad que captó, desde varios kilómetros de distancia, el momento exacto del impacto entre las dos aeronaves. De hecho, de acuerdo a lo que se ve en el video, uno de los helicópteros embiste desde atrás al otro y produce la caída inmediata.

PUBLICIDAD

Así quedó uno de los helicópteros que cayó en Río de Janeiro

El incidente ocurrió a las 8:59 hora local (11:59 GMT) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca, cerca de Avenida das Américas, la principal vía que une a todos los barrios de Río de Janeiro. En ese marco, los equipos de emergencia que se trasladaron de inmediato al lugar localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, tras expandir el perímetro de búsqueda, los rescatistas hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, el cual se precipitó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

El video documenta las consecuencias de un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

En tanto, tras el impacto, una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial. El impacto provocó un incendio de grandes proporciones que alcanzó una estación de carga, desatando reacciones en cadena que destruyeron por completo unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

PUBLICIDAD

Una vez que se logró identificar a las víctimas, las autoridades difundieron las identidades de los fallecidos, entre los que estaban el influencer Gaspar Prim Díaz, el cineasta Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree. Además, iban Alexandre Souza, el piloto de la aeronave, Lucas Brito Chaves, también conocido como Lucas Frota, un productor musical brasileño. Mientras que en el otro iba solo un piloto identificado como Charles Marsillac.

La línea de investigación que cobra mayor peso en las primeras horas apunta a que al menos una de las aeronaves podría haber estado operando de manera irregular. Dos helicópteros colisionaron en el aire sobre Recreio dos Bandeirantes el domingo por la mañana: según las imágenes difundidas y los testimonios de testigos presenciales, uno embistió por detrás al otro, lo que provocó el derrumbe inmediato de ambas máquinas y la muerte de los seis ocupantes que viajaban a bordo.

PUBLICIDAD

Una cámara de seguridad registró los segundos posteriores al choque entre las aeronaves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció que investigará si las aeronaves involucradas realizaban transporte ilegal de pasajeros al momento de la colisión. El comunicado fue emitido por el director ejecutivo del organismo, Tiago Faierstein, quien precisó que tanto los pilotos como las aeronaves se encontraban en condiciones normales antes del accidente.

Faierstein señaló que la experiencia de los pilotos y el estado técnico de las máquinas no están en cuestión. “Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado”, declaró el funcionario.

PUBLICIDAD

No obstante, el director ejecutivo de la ANAC advirtió que el foco de la pesquisa recae sobre la legalidad del servicio que prestaban. “Debemos verificar si estas aeronaves —o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros— realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, sostuvo Faierstein.

Lucas Vigniale y Gaspi, las dos víctimas argentinas en el choque fatal de Río de Janeiro

Quiénes eran los dos argentinos que fallecieron

Gaspar Prim Díaz era un youtuber de 23 años, oriundo de Buenos Aires, que contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era conocido por sus polémicos videos. Desde los 17 años tuvo éxito en la plataforma y sus publicaciones alcanzaban miles de reproducciones en YouTube, con su característico saludo: “Buenas”.

PUBLICIDAD

En 2022 fue reconocido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, la ceremonia de premios que fue creada por el streamer Martín Pérez Disalvo para reconocer a los creadores de contenido jóvenes.

En ese marco, el último año decidió cambiar el rumbo de su carrera y participó de la “Velada del Año V”, el evento de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos en España y que es visto por cientos de personas en diferentes plataformas de streaming. Su combate frente al español Perxitaa terminó con una derrota por nocaut técnico en el primer asalto. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, su participación le permitió ampliar su alcance y consolidar una audiencia internacional.

PUBLICIDAD

Lucas Vigniale y Gaspi trabajaban en la creación de contenido para el canal de YouTube

En tanto, Vigniale era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 28 años. Era cineasta y productor audiovisual que participó junto a Gaspi de la previa de la pelea que protagonizó en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Durante su carrera se dedicó a la producción independiente y llegó a tener colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno o Nicki Nicole.

Además, participó junto a Lorenzo Ferro, quien protagonizó la película “El Ángel de la Muerte” (el filme que retrata la vida del asesino Carlos Robledo Puch), en la dirección y creación del cortometraje La Pasión, que se publicó en 2024. Este año estrenaron su primer largometraje titulado El Tren Fluvial que fue aclamado en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026.

PUBLICIDAD

Antes de dedicarse de lleno al audiovisual, Vignale también tuvo un paso por el rugby y formó parte de las divisiones juveniles del Club Liceo Naval. En su cuenta de Instagram contaba con cerca de 18 mil seguidores, donde compartía parte de sus proyectos profesionales y personales.