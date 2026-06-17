Una joven lucha por su vida luego de haber sido baleada en la cabeza durante un tiroteo en González Catán

La joven se encuentra hospitalizada y su estado es crítico

Una joven de 20 años permanece internada en estado crítico luego de que recibiera un disparo en la cabeza durante un tiroteo entre bandas ocurrido en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho.

El enfrentamiento armado tuvo lugar anoche en la intersección de las calles Sanabria y Chicago, cuando L. A. S. fue alcanzada por un proyectil mientras caminaba por la zona. Pese a que se encontraba en el lugar al momento de la pelea, se dio a conocer que era completamente ajena a los grupos.

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Luego de que resultara herida, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Simplemente Evita, donde ingresó inconsciente. Por este motivo, los médicos realizaron una intervención quirúrgica para descomprimir la zona afectada y aplicaron la medicación de protocolo correspondiente.

Según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, el estado de L. A. S. es “muy delicado” y su pronóstico depende de la evolución en las próximas horas. Mientras tanto, el personal de la Policía Bonaerense trabaja en la identificación de los responsables del tiroteo.

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La zona en donde ocurrió el tiroteo

Actualmente, la causa quedó en manos del fiscal Sebastián Gallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Laferrere, quien decidió caratular al hecho, en principio, como lesiones graves provocadas por el uso de arma de fuego.

Crimen del comisario Ponce: ya son dos los detenidos y buscan a dos prófugos

Un adolescente de 16 años se entregó en la Defensoría del Menor del Departamento Judicial de La Matanza y quedó detenido como sospechoso de participar en el asesinato del comisario Diego Fernando Ponce, atacado por motochorros en el barrio Villa Dorrego de González Catán.

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Con esta detención, ya son dos los arrestados por el caso. Previamente, Alexis Emanuel Lobo, de 19 años, había sido capturado en el Hospital Paroissien tras haber llegado herido de bala, informaron fuentes judiciales a Infobae. Se negó a declarar luego de ser indagado.

La víctima había ido a buscar a su hijo, cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes

Desde ese momento, el sospechoso de 16 años quedó a disposición del fiscal Marcelo Germinario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Juvenil N°2 de La Matanza. Actualmente, la investigación continúa con la búsqueda de otros dos sospechosos, ya identificados por los investigadores, que permanecen prófugos.

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El comisario Ponce, de 46 años, trabajaba en la Escuela de Policía Juan Vucetich y fue asesinado el lunes 1 de junio cerca de las 20:30 horas en la esquina de Apipé y Obligado. La víctima se encontraba de franco y había acudido al lugar para buscar a su hija de 14 años, quien asistía a una clase de inglés. En ese momento, cuatro delincuentes en dos motos intentaron robarle la camioneta Ford EcoSport.

Según la reconstrucción, Ponce se identificó como policía y se produjo un intercambio de disparos. El comisario recibió varios impactos en el abdomen, la espalda y el coxis. El ataque quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad, que muestran a los agresores girando hacia la víctima y, segundos después, se escuchan varias detonaciones.

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La calle Apipé entre Obligado y Zufriategui, en González Catán, La Matanza, fue el escenario del trágico asesinato de un comisario. (Google Maps)

Las detenciones se produjeron tras identificar a Lobo, quien fue atendido por una herida de bala en el hospital Paroissien. Una cámara de seguridad registró su llegada: caminaba por sus propios medios, con el torso desnudo y presionándose el pecho con una prenda, acompañado de su hermana. Ella declaró que le habían disparado en la puerta de su casa en Gregorio de Laferrere, versión que fue descartada por los investigadores al constatar que no hubo ningún tiroteo en esa zona.

Las pruebas recolectadas incluyeron la coincidencia del calibre del proyectil recuperado en el hospital con el arma reglamentaria de Ponce, una Bersa Thunder Pro que no fue hallada en el lugar del hecho. Además, el acusado vestía un pantalón de jogging deportivo coincidente con el que usaba uno de los motochorros identificados en las imágenes de video.

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El caso adquirió mayor gravedad al comprobarse que Lobo cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica al momento del crimen. Además, registros oficiales señalaron que tenía tres antecedentes por encubrimiento agravado cometidos entre julio de 2024 y septiembre del año pasado, cuando aún era menor de edad.