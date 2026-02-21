Crimen y Justicia

Santiago del Estero: un hombre mató a su ex y se atrincheró armado con el cuerpo durante seis horas

Una vez que la policía logró reducirlo, quedó formalmente detenido. Con él, encontraron un rifle con el que habría cometido el crimen

Efectivos del grupo USAR y la Guardia de Infantería desplegaron un fuerte operativo para detener al sospechoso armado en zona montañosa

Luego de una extensa negociación que se prolongó cerca de seis horas, Cristian Salto, acusado por el femicidio de su ex pareja Thania Santillán, fue detenido por efectivos policiales en la localidad de Las Tinajas, en la provincia de Santiago del Estero.

El operativo, coordinado por el grupo especial USAR y el Cuerpo Guardia de Infantería, se desplegó en una zona montañosa donde el hombre permanecía atrincherado, armado y junto al cuerpo sin vida de la joven, indicó el medio local Diario Panorama.

Cristian Salto quedó detenido tras seis horas atrincherado junto al cuerpo de su expareja Thania Santillán en Las Tinajas

Durante el procedimiento, la tensión marcó cada instante, ya que Salto amenazaba con suicidarse mientras los agentes intentaban persuadirlo, agregó Nuevo Diario.

La labor de los uniformados incluyó tácticas de contención, negociación y un control riguroso del perímetro, con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia. Finalmente, tras unas seis largas horas de incertidumbre y bajo un fuerte despliegue de seguridad, el sospechoso depuso su actitud, permitiendo que los efectivos lo redujeran y lo trasladaran a una dependencia policial.

Allí, Salto quedó formalmente imputado por el femicidio. En el lugar, las autoridades secuestraron un rifle que habría sido utilizado en el hecho, elemento que será incorporado a la causa como prueba fundamental.

El hecho derivó en la intervención de la fiscal Lucía González Farías, quien dispuso medidas procesales para reconstruir lo sucedido y definir las responsabilidades en el caso, indicó Nuevo Diario.

Quién era Thania y las despedidas en redes sociales

A sus 22 años, Thania Santillán cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería. Su historia, cruzada por proyectos y una sensibilidad especial, se vio truncada de manera abrupta, generando un profundo impacto tanto en su entorno más cercano como en la comunidad santiagueña y en el paraje Las Tinajas, departamento Moreno.

Según Nuevo Diario, quienes la conocieron describieron a la joven como una persona solidaria y responsable, reconocida por su disposición para ayudar y su carácter amable. Vecinos, amigos y compañeros de estudio coinciden en destacar su sensibilidad hacia quienes atravesaban momentos difíciles. “Era una excelente persona”, expresan con dolor aquellas voces que hoy intentan comprender la magnitud de la pérdida y reconstruir su paso por la vida.

Thania Santillán, de 22 años y estudiante de Enfermería, era reconocida por su solidaridad, vocación de servicio y pasión por la música

Desde su infancia, residía junto a su familia en el barrio General Paz de la capital santiagueña, en la intersección de Alta Gracia y Ayacucho. Pero tenía un fuerte lazo con el interior provincial, especialmente con Las Tinajas, donde viven parte de sus familiares. Fue a esa localidad donde viajó recientemente, aprovechando los corsos y la oportunidad de visitar a tíos y abuelos, con la intención de regresar a la capital en los días siguientes.

El crimen de Santillán conmocionó rápidamente a la sociedad. Apenas trascendió la noticia, sus padres y una hermana se desplazaron hasta Las Tinajas, agregó el medio local. Allegados a la familia afirmaron que no conocían a Diego Salto, señalado como pareja de la joven y principal sospechoso de la investigación, y no tenían conocimiento del vínculo entre ambos.

Además de su vocación por la salud, Santillán tenía una pasión por la música. Disfrutaba cantar y, durante una reunión con compañeros en noviembre, se animó a tomar el micrófono y compartir su afición. Admiradora de Karina, guardaba con orgullo fotografías junto a la cantante, obtenidas en distintos recitales, recuerdos de momentos que la llenaban de alegría.

La reacción social no se hizo esperar. En Las Tinajas y en redes sociales, allegados y conocidos despidieron a la joven con mensajes cargados de dolor, incredulidad y reclamos de justicia. Las redes se llenaron de fotografías, recuerdos y palabras de afecto, retratando a Santillán como una persona alegre, solidaria y muy apreciada por quienes la rodeaban. Frases como “No hay consuelo para tanto dolor” y “Que se haga justicia por vos” circularon entre los mensajes, reflejando el estado de conmoción que invadió a la comunidad.

