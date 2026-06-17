Economía

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias donde más se aceleraron los precios en mayo

Cinco jurisdicciones registraron variaciones del IPC por encima del promedio nacional y casi todas muestran una aceleración en el acumulado del año respecto a lo ocurrido en 2025

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Chaco fue la provincia con mayor incremento de precios en mayo, con una variación del 3,6%, según su organismo oficial de estadísticas.
Chaco fue la provincia con mayor incremento de precios en mayo, con una variación del 3,6%, según su organismo oficial de estadísticas.

La inflación volvió a marcar distintos ritmos entre las provincias argentinas durante mayo, en un mes en el que la tendencia general apuntó hacia una moderación de los precios. Un informe de la consultora Politikon Chaco, que relevó las mediciones de inflación de diez jurisdicciones, permite reconstruir ese panorama.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de mayo fue del 2,1% a nivel nacional, tras el 2,6% relevado en abril. Con este resultado, el índice acumuló una suba del 14,7% en los primeros cinco meses del año y una variación interanual del 33,2 por ciento.

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Según el informe de la consultora, esa misma desaceleración se replicó en buena parte de las provincias. Al analizar las variaciones mensuales de mayo, el informe identificó cinco distritos con incrementos superiores al promedio nacional. Chaco fue la provincia con la suba más fuerte del país, con un avance del IPC del 3,6%, según precisa el documento. Por detrás se ubicaron Neuquén y Santa Fe, ambas con un 2,3%, y luego Tucumán y Jujuy, con un 2,2% en cada caso.

En el otro extremo, otras cinco jurisdicciones registraron subas iguales o inferiores al dato nacional. CABA marcó 2,1%, en línea con el país; Mendoza y Córdoba se ubicaron en 1,9% cada una; Río Negro registró 1,7%; y San Luis cerró el mes con la menor variación de todo el relevamiento, con un 1,4 por ciento.

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¿Aceleración o desaceleración?

Más allá del nivel de cada distrito, el informe también analizó si cada provincia aceleró o desaceleró su ritmo de aumento de precios respecto al mes anterior. Según el documento, “en ocho provincias la inflación redujo su velocidad de crecimiento respecto al mes previo”, con San Luis y Córdoba como los casos de mayor desaceleración, ambos con una caída de 1,0 punto porcentual frente a abril.

Jujuy fue la única jurisdicción que no mostró variación respecto al dato de abril, manteniendo su ritmo inalterado. Chaco, en cambio, fue la excepción en sentido contrario: la única provincia donde el IPC aceleró en mayo, con un incremento de 0,4 punto porcentual respecto al mes anterior, de acuerdo con el informe.

El escenario cambia en el plano acumulado. La suba de precios entre enero y mayo llegó al 14,7% a nivel nacional, por encima del 13,3% que se había registrado en igual período de 2025. Entre las provincias, Chaco también lideró este indicador con una suba acumulada de 15,8%, la mayor del país, seguida por Santa Fe y Tucumán, ambas con 15,2%, Jujuy con 15,1% y Neuquén con 14,8 por ciento. Estos cinco distritos fueron los únicos que se ubicaron por encima del resultado nacional en lo que va del año.

En el extremo opuesto, Río Negro se posicionó al fondo del ranking acumulado, con una suba de 11,4%, la menor entre todas las jurisdicciones relevadas.

En relación al 2025, hubo una clara tendencia de aceleración. Al respecto, precisa que “ocho provincias mostraron, en línea con el total nacional, una suba acumulada en el período enero-mayo 2026 mayor al de igual período de 2025”. Entre esos distritos, las aceleraciones más marcadas se dieron en Río Negro, con una diferencia de 2,4 puntos porcentuales, y en Mendoza, con 2,0 puntos porcentuales. En sentido contrario, solo Córdoba y Neuquén mostraron una desaceleración en su acumulado interanual, con caídas de 0,1 y 1,6 puntos porcentuales respectivamente.

En lo que respecta a la comparación interanual, que mide la suba de precios contra igual mes del año anterior, el resultado a nivel nacional fue de 33,2% para mayo, levemente superior al del mes previo. Según el informe, solo dos provincias superaron ese nivel: Neuquén, con 36,5%, y Santa Fe, con 34,1 por ciento.

El resto de los distritos relevados se ubicó por debajo del promedio país. CABA registró 33,1%; San Luis y Córdoba marcaron 32,9% cada una; Tucumán llegó a 32,4%; Chaco a 32,3%; Mendoza a 32,2%; y Jujuy a 31,9 por ciento. Río Negro volvió a quedar al final del ranking, esta vez con una variación interanual de 24,7%, la única jurisdicción con un registro por debajo del 30 por ciento.

En general, los precios desaceleraron en el último mes, pero aceleraron en el trancurso del último año. (Reuters)
En general, los precios desaceleraron en el último mes, pero aceleraron en el trancurso del último año. (Reuters)

Fueron contempladas en el informe sólo las provincias que cuentan con mediciones oficiales propias, que son justamente las diez mencionadas.

Qué rubros impulsaron las subas en cada provincia

Detrás de los números generales, el informe también desagregó la información por divisiones de gasto en cada jurisdicción. Dentro de esa medición, aparecen varios datos que vale la pena mencionar. En Chaco, por ejemplo, el salto mensual estuvo explicado en gran medida por el rubro Vivienda y Servicios Públicos, que subió 19,9% en el mes y acumuló una variación interanual de 67,4 por ciento.

En otras provincias, las mayores presiones provinieron de divisiones distintas. En Tucumán, el rubro Comunicación trepó 11,3% en el mes, con una suba interanual de 41,2 por ciento. En Córdoba, Seguros y Servicios Financieros aumentó 5,1% mensual. En Río Negro, en cambio, Transporte fue la división de mayor incremento, con 7,2% en el mes.

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