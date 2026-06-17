Susana Cordeiro, vicepresidente del Banco Mundial: “La garantía que dimos a la Argentina es un puente para que acceda al mercado de capitales”

Susana Cordeiro, vicepresidente del Banco Mundial

Desde Washington, Estados Unidos - Susana Cordeiro recibe con una sonrisa en su despacho del Banco Mundial, a pocas cuadras de la Casa Blanca. La vicepresidenta del BM para América Latina y el Caribe concedió una entrevista exclusiva a Infobae antes de viajar a Buenos Aires para reunirse con Luis Caputo y su equipo económico. Está previsto que el encuentro sea en la tarde de hoy en el Palacio de Hacienda.

Cordeiro se formó en Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), es una figura clave en la estructura del organismo multilateral y sorprende por su pasión para explicar la agenda de reformas que empuja Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

PUBLICIDAD

La argumentación precisa de Cordeiro respecto a la actual misión geopolítica del BM explica la decisión de conceder una garantía de 2.000 millones de dólares a la Argentina para cancelar la deuda con los bonistas privados que vence en julio.

“Lo interesante sobre esta garantía es que para Argentina en este momento, es un puente de financiamiento. Es una ruta alternativa para que Argentina acceda a los mercados de capitales. Es un momento, donde hay un profundo impulso reformador, y donde puede haber un tremendo impacto. Aquí es donde el Banco tiene el mayor valor agregado. Entonces, creo que es esencialmente una manera diferente, a la manera convencional en que hemos pensado sobre el acceso a los mercados. Y ofrece una ruta alternativa a ese camino”, dijo Cordeiro.

PUBLICIDAD

Y añadió: “El Banco está realmente enfocado en brindar dignidad humana a las personas. No hay nada que brinde dignidad como un empleo. Y entonces estamos invirtiendo para poder crear más y mejores empleos. Y lo hacemos a través de tres pilares, que el presidente Ajay Banga ha fijado como prioridad. Lo hacemos pensando en el pilar regulatorio y el entorno habilitante para los negocios. Lo hacemos a través de infraestructura fundamental, pensando tanto en la infraestructura de capital humano, salud, educación, protección social, pero también lo hacemos pensando en la infraestructura física, conectividad. En Argentina, esto es particularmente importante, dada la asimetría geográfica del país, y las formas en que podríamos conectar el último kilómetro y las regiones más remotas".

Desde esta perspectiva, el apoyo del Banco Mundial a la Argentina excede la sintonía personal e ideológica que tienen Caputo y Banga.

Es cierto que el ministro de Economía y el titular del organismo multilateral observan al mundo de idéntica manera, pero la novedad es que en ciertos resortes de poder de Washington -Banco Mundial, dixit- se proponen instancias disruptivas para beneficiar a los países en desarrollo.

PUBLICIDAD

“La combinación del impulso reformador con el potencial de impacto, hace que naturalmente el apoyo nuestro vaya a donde nuestro compromiso puede tener más valor. Los multilaterales deben estar comprometidos en circunstancias donde existe ese potencial, y donde pueden tener impacto en el desarrollo”, argumentó Cordeiro.

Luis Caputo y Ajay Banga durante su último encuentro en Washington, Estados Unidos

La última vez que el Banco Mundial concedió una garantía a la Argentina todo terminó en una catástrofe para el organismo multilateral. A casi 30 años de esa compleja situación institucional, el board del BM ayer aprobó 2.000 millones de dólares para garantías que Caputo destinará para cancelar deuda privada.

PUBLICIDAD

En este escenario, Cordeiro viajó a Buenos Aires para ratificar la mirada del BM sobre el programa de reformas que está aplicando la administración Milei.

— ¿Cuál es el propósito de su viaje a Argentina?

— Creo que estamos en un momento crítico donde veo el viaje como teniendo dos propósitos principales. Uno es que en el Grupo Banco Mundial recientemente aprobamos la estrategia para Argentina para los próximos ocho años. Y también aprobamos una de las garantías más grandes en la historia del Banco. Entonces el propósito del viaje es realmente dialogar, continuar el diálogo, y efectivamente lanzar la estrategia con el gobierno, y al mismo tiempo, discutir cómo será la próxima fase del apoyo del Grupo Banco Mundial con Argentina.

PUBLICIDAD

— Además de la garantía, ¿por que el Banco Mundial apoya a la Argentina?

— Vemos un país que está experimentando dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, hay una situación donde avanzan reformas y parece que muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Hay muchas reformas en curso que están sucediendo. Y resultados para celebrar en un período muy corto de tiempo. Entonces vemos una oportunidad en la que podemos tener un tremendo impacto en el desarrollo, y que la consolidación fiscal realmente pueda traducirse en un crecimiento amplio para una amplia gama de sectores.

PUBLICIDAD

— ¿Qué debería hacer Argentina para profundizar su programa de reforma económica?

— Esta pregunta primero exige reconocer cuánto se ha hecho en estos dos años. El hecho de que haya déficit cero, el hecho de que haya un período donde la inflación ha caído drásticamente, que haya una consolidación fiscal que ha ido de la mano con un esfuerzo por mantener el gasto social.

PUBLICIDAD

— ¿No teme que se repitan las experiencias anteriores?

— Este gobierno ha sido diferente. Las tasas de pobreza han caído. Las transferencias en efectivo han sido mejor focalizadas. Los subsidios energéticos han sido mejor focalizados. Y el entorno empresarial para las pequeñas empresas ha mejorado. Entonces se ve cuánto se ha logrado en estos primeros dos años, y constituye una base muy sólida para pensar en cómo podemos maximizar inversiones en sectores de capital intensivo. Sectores como la minería, los agronegocios o la energía, y llevar ese mismo modelo a sectores más intensivos en mano de obra, donde podemos tener un crecimiento amplio con más empleos.

PUBLICIDAD

Susana Cordeiro, vicepresidente del Banco Mundial, con el corresponsal de Infobae en Washington

— ¿Cómo se hace para qué el crecimiento incluya a sectores más intensivos de mano de obra?

— Voy a traer una analogía aquí, que es el motor de un auto. Todo el mundo está mirando al motor. analizando como funciona, que lo hace crecer, qué lo impulsa, qué le falta... Pero el punto es simple: una vez que el motor funciona, todo el auto avanza.

— Entonces...

— Entonces esto es lo que vemos, el enfoque del país puesto en descifrar el motor de crecimiento, este donde este. Argentina, ahora están aprovechando los sectores de capital intensivo. Eso tiene sentido. Dado la dotación de recursos naturales y demás. Entonces, hagamos que ese motor crezca, y luego habrá externalidades positivas y beneficios hacia los otros sectores de la economía. De manera integrada.

— Utilizo su analogía. ¿El año que viene el motor se puede parar por las elecciones presidenciales?

— Se puede mirar el futuro y predecirlo por el comportamiento pasado. Y los últimos dos años, si algo han demostrado en Argentina, es un compromiso y una resiliencia extremos. Con un objetivo que es muy difícil. El objetivo de la consolidación fiscal y de reducir el gasto es probablemente una de las cosas más difíciles que un gobierno puede hacer. Porque cada vez que se quiere reducir el gasto, hay 100 personas que tienen ideas sobre cómo aumentarlo. Y entonces resistir esa tentación, resistir la tentación de tener un enfoque más matizado del gasto. Es simplemente un esfuerzo tremendo. Y eso demuestra compromiso, pero también demuestra resiliencia. Y creo que estas son las dos características que mantendrán el rumbo, y mantendrán el impulso reformador en marcha.

— El año que viene habrá una lucha por el poder en la Argentina, ¿no teme se frenen las reformas por la campaña presidencial?

— Creo que la gente responde a los resultados. De lo que podemos hablar son de los resultados hasta ahora. Los resultados son muy claros. Hablan por sí mismos. Y el éxito genera éxito. Creo que la gente responderá a que los precios están más bajos, responderá a los resultados que están ocurriendo en la economía. Y si esto irá en un sentido u otro, es muy difícil de predecir con 2 años de anticipación. Pero lo que es importante desde la perspectiva del banco es apoyar este modelo de crecimiento estructural. Que va más allá de un ciclo electoral. Por eso nuestra estrategia es de ocho años. No es una agenda de gobierno. Es una agenda de país.