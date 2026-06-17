El Salvador

El Salvador: Vehículo se incendia en plena carretera Panamericana, San Miguel

Los Bomberos de El Salvador atendieron la emergencia en el kilómetro 151, en el cantón Miraflores, y confirmaron que el percance dejó solo pérdidas materiales sin personas lesionadas

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Un incendio vehicular consumió un automóvil en el kilómetro 151 de la Carretera Panamericana, en Miraflores, San Miguel. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)
Un incendio vehicular consumió un automóvil en el kilómetro 151 de la Carretera Panamericana, en Miraflores, San Miguel. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

En el kilómetro 151 de la Carretera Panamericana, en el Cantón Miraflores, departamento de San Miguel, se registró la tarde-noche de este martes un incendio vehicular que movilizó a equipos de emergencia de los Bomberos de El Salvador. Según el reporte oficial, el incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron víctimas.

El equipo de Bomberos de El Salvador informó que, al recibir el llamado de alerta, desplegó una unidad al lugar donde un automóvil particular comenzó a arder en plena vía pública. Los socorristas aplicaron maniobras de ataque directo, realizando labores de confinamiento, liquidación y enfriamiento de la unidad afectada. El procedimiento permitió controlar el avance del fuego y evitar su propagación hacia otros vehículos o estructuras cercanas, como detalló la institución en sus canales oficiales.

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Durante el operativo, cuerpos de socorro utilizaron herramientas especializadas para abrir el capó y acceder a los puntos más críticos del incendio, logrando sofocar las llamas antes de que el fuego alcanzara el tanque de combustible. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en que las llamas consumieron el automóvil, generando una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

Un incendio afectó a un automotor en el kilómetro 151 de la Carretera Panamericana, en el cantón Miraflores, San Miguel. El equipo de emergencias realizó labores de confinamiento, liquidación y enfriamiento del vehículo, sin reportar personas lesionadas ni víctimas, solo daños materiales. (Cortesía: Redes sociales)

La emergencia no dejó personas lesionadas, según confirmaron los propios bomberos en su reporte preliminar. Solo se registraron severos daños materiales en el automotor involucrado. Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a una posible falla en el sistema eléctrico del vehículo, una de las razones más frecuentes en este tipo de incidentes viales.

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El suceso captó la atención de los usuarios en redes sociales, donde circularon varios videos que muestran cómo el fuego destruyó completamente el automóvil en cuestión de minutos, en plena calle y ante la mirada de transeúntes y conductores. Algunos testigos indicaron que el tráfico en la zona se vio afectado durante varios minutos, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

Bomberos reiteró la importancia de realizar mantenimientos periódicos a los vehículos y estar atentos a cualquier señal de sobrecalentamiento o desperfecto eléctrico, con el objetivo de prevenir emergencias similares. Además, recordó a la población que ante cualquier incidente de este tipo se puede solicitar asistencia inmediata a través de su línea directa de respuesta, disponible las 24 horas.

El automóvil particular ardió en plena vía pública y Bomberos desplegó una unidad para contener las llamas. (Cortesía: Bomberos El salvador)
El automóvil particular ardió en plena vía pública y Bomberos desplegó una unidad para contener las llamas. (Cortesía: Bomberos El salvador)

“Nuestro equipo efectuó labores de confinamiento, liquidación y enfriamiento del automotor afectado. El siniestro dejó únicamente daños materiales”, detalló la institución.

Otro caso: rescate en pozo profundo en Ciudad Arce

En un hecho distinto reportado este martes, el Equipo Táctico Operativo de la Dirección General de Protección Civil (PROCIVILSV) intervino en el rescate de una persona que cayó dentro de un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad en la colonia La Gramera, distrito de Ciudad Arce, departamento de La Libertad Centro.

Un incendio de vehículo en el kilómetro 151 de la Panamericana, San Miguel, fue controlado por equipos de emergencia. El hecho solo causó daños materiales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Un incendio de vehículo en el kilómetro 151 de la Panamericana, San Miguel, fue controlado por equipos de emergencia. El hecho solo causó daños materiales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La persona afectada fue extraída utilizando técnicas de rescate vertical y posteriormente trasladada a un centro asistencial para recibir una evaluación médica. Según los reportes oficiales, la operación se desarrolló en coordinación con otras entidades de socorro y permitió salvar la vida de la víctima, quien presentaba signos de deshidratación y contusiones leves.

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