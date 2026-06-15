Alerta por frío extremo en el AMBA: este lunes será el día con las temperaturas más bajas de la semana

Este lunes, será el día más frío de la semana

Tras las lluvias del sábado, el tiempo cambió rotundamente este domingo, con un marcado descenso de los niveles térmicos. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el resto del territorio bonaerense y otras seis provincias.

Hoy, será el día más frío de la semana, con una mínima prevista de 2 grados en el AMBA. Los niveles térmicos treparán hasta los 15 grados durante la tarde, con cielo despejado. La mañana presentará algo de nubosidad, aunque sin probabilidad de lluvias en ninguna franja horaria. Los vientos soplarán del oeste con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada, la mañana y la tarde. Al caer la noche, el viento rotará hacia el noroeste y se intensificará, con registros de entre 13 y 22 km/h. No se esperan ráfagas en ningún momento de la jornada.

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Los valores térmicos se replicarán en toda la provincia de Buenos Aires, al igual que en La Pampa, Entre Ríos, gran parte de San Luis, provincias donde rige también la alerta amarilla por temperaturas extremas. La advertencia se extiende también a la mitad de Córdoba, casi todo el territorio de Santa Fe y gran parte del centro-sur de Corrientes.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional detalla las zonas de Argentina con alerta por bajas temperaturas, afectando al AMBA, el territorio bonaerense y otras seis provincias

En simultáneo, rigen alertas por vientos fuertes en el sur de la provincia de Santa Cruz y toda la isla de Tierra del Fuego. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h”, informaron desde el SMN. Mientras tanto, en la zona cordillerana de Santa Cruz, se esperan nevadas de consideración, con valores de neive acumulada de entre 10 y 20 centímetros.

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Así estará el tiempo el resto de la semana en el AMBA

La semana muestra una recuperación térmica progresiva desde la mínima extrema del lunes. El martes será la jornada más cálida, con una máxima de 18 ℃ y una mínima de 6 ℃, mientras que el miércoles registrará la máxima más baja del período: 13 ℃.

Hacia el jueves, las temperaturas mínimas alcanzarán los 10 ℃, el valor más alto de la semana en ese rango, con una máxima que se mantendrá en 15 ℃. Pese a que gran parte de la semana transcurrirá sin lluvias, el jueves podrían llegar a registrarse algunas precipitaciones con el caer de la noche. El viernes, en tanto, las temperaturas se mantendrán en niveles similares a las pronosticadas para el día anterior, pero sin probabilidad de lluvias por el momento.

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El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra temperaturas bajas en la semana, coincidiendo con una alerta por frío en el AMBA

El fin de semana traerá un leve retroceso: el sábado bajará a una mínima de 8 ℃ y el domingo cerrará el período con 9 ℃ de mínima y 15 ℃ de máxima.

Qué hacer ante el frío extremo

El SMN recomienda prestar atención a posibles cambios en el pronóstico, especialmente ante el aumento de la probabilidad de lluvias hacia el fin de la semana. Hasta el miércoles, las condiciones serán estables, con temperaturas por debajo de los promedios estacionales y cielos parcialmente cubiertos.

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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.