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Muerte de Gaspi: el dueño de uno de los helicópteros de la tragedia en Río de Janeiro ya había sido multado

La sanción se aplicó en julio de 2025 a Oswaldo de Luca Filho por negarse a entregar libros y documentación a inspectores

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Dos helicópteros chocaron ayer y dejó un saldo de seis víctimas fatales (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)
Dos helicópteros chocaron ayer y dejó un saldo de seis víctimas fatales (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)

Uno de los dueños de las aeronaves que chocaron ayer en Río de Janeiro ya había sido multado previamente. Se trata de Oswaldo de Luca Filho, propietario del Bell Helicopter modelo 206B con matrícula PP-MAC y registrada a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA.

En julio de 2025, el empresario recibió una sanción económica de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil, luego de negarse a entregar libros, documentos contables y otra información a los inspectores, según informó el medio local g1, perteneciente al multimedios Globo.

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Al tratarse de la primera notificación de este tipo, al empresario se le aplicó una multa mínima de 8000 reales (1580 dólares aprox). Filho no aparece en la lista de víctimas.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó que el otro helicóptero involucrado en el accidente, un Airbus H125 con matrícula PR-DJJ, está registrado a nombre del empresario Mauricio da Cunha e Silva Espíndola Dias, propietario de empresas en Río de Janeiro y São Paulo.

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El choque de dos helicópteros ayer por la mañana, en Río de Janeiro, dejó seis muertos, entre ellos los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale. Según informó Infobae tras consultar a autoridades brasileñas, el accidente involucró a seis personas, incluida la figura internacional Oliver Tree.

Gaspi, de 23 años y oriundo de Buenos Aires, contaba con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y era reconocido por sus videos virales en YouTube, donde su saludo “Buenas” se había vuelto característica distintiva. Su popularidad se consolidó en 2022, cuando recibió el título de “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, galardones impulsados por el streamer Martín Pérez Disalvo. El último año, Gaspi decidió orientar su carrera a nuevos proyectos y participó de la “Velada del Año V”, el evento de boxeo liderado por el streamer español Ibai Llanos. En esa ocasión, enfrentó al español Perxitaa y perdió por nocaut técnico en el primer asalto, pero su presencia le permitió ampliar su audiencia internacional.

Marcelo Tinelli despidió a Gaspi en la apertura de su programa: "Tranquilamente podía estar en VideoMatch"

Lucas Vignale, de 28 años y también porteño, se había desempeñado como cineasta y productor audiovisual, desarrollando proyectos junto a artistas reconocidos como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. A lo largo de su carrera, Vignale colaboró con Lorenzo Ferro en el cortometraje “La Pasión” y estrenó su primer largometraje “El Tren Fluvial”, presentado en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026. Antes de dedicarse a la producción audiovisual, integró las divisiones juveniles del Club Liceo Naval en rugby. En redes sociales compartía sus proyectos personales y profesionales, acumulando cerca de 18 mil seguidores en Instagram.

Ambos argentinos habían viajado juntos a Río de Janeiro y publicaron en sus redes sociales imágenes de su estadía. Horas antes del accidente, Vignale subió una foto del Cristo Redentor envuelto en niebla con la palabra “#Dios”, además de una imagen de Gaspi recostado frente al mar. El accidente se produjo a las 8:59 hora local (11:59 GMT) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de la ciudad. De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, los equipos de emergencia localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave. Poco después, hallaron la sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto.

Entre las víctimas figura Gaspi, renombrado youtuber argentino (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)
Entre las víctimas figura Gaspi, renombrado youtuber argentino (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)

Según precisó el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, la colisión desintegró parcialmente las estructuras de ambos helicópteros. “Una peligrosa lluvia de piezas metálicas, hélices y fragmentos de fuselaje salió proyectada a gran velocidad hacia las calles y las fachadas de los edificios residenciales”, detalló Contreiras ante la prensa brasileña. El impacto provocó un incendio que destruyó por completo unos veinte automóviles eléctricos estacionados en el área, aunque no se reportaron víctimas civiles ni heridos en tierra.

Entre los fallecidos también se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años, originario de California y conocido por su tema “Life Goes On”, que superó los 400 millones de visualizaciones en YouTube. Tree se preparaba para una gira europea prevista para julio. En uno de los helicópteros viajaban, además, el piloto Alexandre Souza y el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (Lucas Frota). En el otro, el piloto era Charles Marsillac.

Una cámara de seguridad registró los instantes posteriores al choque, mostrando el descenso descontrolado de una de las aeronaves antes de la explosión que siguió al impacto. El incidente generó daños en balcones y ventanas de inmuebles cercanos, sin que se reportaran heridos adicionales.

Infobae confirmó que tanto Gaspi como Vignale compartieron momentos previos al accidente en redes sociales, mostrando su estadía en la ciudad brasileña. Las autoridades de Brasil continúan investigando las circunstancias del accidente y analizan las imágenes de seguridad y los restos de las aeronaves para determinar las causas exactas del choque.

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