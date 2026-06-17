Crimen y Justicia

La carta que dejó el hombre hallado sin vida junto a sus dos hijos en Santa Fe confirmó que se trató de un homicidio

El hecho ocurrió en General Lagos, a pocos kilómetros de Rosario. El hombre tenía una denuncia por violencia de género y una restricción de acercamiento respecto de la madre de sus hijos, quien alertó a las autoridades tras no poder comunicarse con los niños

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La vivienda donde encontraron los cuerpos sin vida en General Lagos
La vivienda donde encontraron los cuerpos sin vida en General Lagos

Lo que en un comienzo parecía ser una muerte por inhalación de monóxido de carbono tuvo en las últimas horas un vuelco inesperado. Las autoridades determinaron que el hombre y sus dos hijos hallados sin vida en una vivienda de General Lagos días atrás, fueron víctimas de un crimen silencioso.

La Fiscalía de Santa Fe caratuló el caso como doble homicidio agravado seguido de suicidio luego de que el fiscal Franco Tassini confirmara que Horacio Nicolás Colombo, de 46 años, habría planificado el crimen con anticipación y dejó una nota manuscrita en la que anticipaba que atentaría contra la vida de sus hijos y luego se quitaría la vida.

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Los niños, Gian y Giulia, de 10 y 4 años respectivamente, se encontraban en la casa de su padre para pasar el fin de semana cuando ocurrieron los hechos. Las autopsias confirmaron que ambos murieron por intoxicación con monóxido de carbono y que no presentaban signos de agresiones físicas previas. Según las pericias, Colombo acondicionó una de las habitaciones para generar una acumulación letal del gas: el ambiente había sido sellado herméticamente para impedir el ingreso de aire.

La causa quedó en manos de Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), quien también reveló durante una conferencia de prensa de este martes que existían antecedentes de violencia de género. Según informó el Gobierno de la provincia de Santa Fe, la madre de los menores, identificada como V.M., había denunciado al hombre en febrero por violencia económica, psicológica y simbólica. A raíz de esa presentación, la Justicia dictó una restricción de acercamiento que protegía a la mujer, pero que no alcanzaba a los niños, por lo cual continuaban con las respectivas visitas.

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La localidad se ubica al sur de Rosario
La localidad se ubica al sur de Rosario

Cómo encontraron a las víctimas

Los cuerpos fueron descubiertos el lunes cerca de las 12.30 en la vivienda ubicada en la calle España al 900 en la localidad de 5.000 habitantes ubicada al sur de Rosario. La alerta la dio la mamá ante la desesperación de no poder comunicarse con sus hijos desde la noche anterior al crimen. La ubicación del teléfono de uno de los menores marcaba en ese domicilio, lo que llevó a las autoridades a presentarse en el lugar. Al ingresar por la puerta trasera de la vivienda, junto a un hermano de Colombo, los efectivos descubrieron los tres cuerpos dentro de una de las habitaciones.

La Policía de Investigaciones detectó, en el marco de las pericias, dispositivos manipulados para que el material de combustión ardiera sin llama y se mantuviera incandescente. Esa alteración cobra relevancia en la investigación porque ese mecanismo produce monóxido de carbono en niveles letales sin generar indicios visibles que pudieran advertir a quienes estaban en la habitación.

El fiscal añadió: “El padre permaneció en el lugar durante todo ese tiempo y terminó falleciendo también como consecuencia de la exposición al mismo gas tóxico”.

El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 brindó detalles sobre la investigación por la muerte de un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 10 y 4 años (Foto: Santafe.gob.ar)
El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 brindó detalles sobre la investigación por la muerte de un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 10 y 4 años (Foto: Santafe.gob.ar)

Las primeras medidas en la escena revelaron que las ventanas y otras aberturas de la vivienda estaban cerradas y que había un brasero encendido. Esos indicios orientaron desde el inicio la investigación hacia la intoxicación con monóxido de carbono como causa de muerte, hipótesis que las autopsias terminaron por confirmar. La nota manuscrita hallada en el interior de la casa se convirtió en una de las pruebas centrales dado que en el escrito, el hombre de 46 años anticipaba el plan que llevaría a cabo contra sus propios hijos.

Según Darío Chávez, director provincial de Investigación Criminal, la investigación avanza sobre los indicios y evidencias reunidos en las primeras actuaciones, y todos los elementos incorporados a la causa apuntan en la misma dirección. Chávez precisó que los dispositivos electrónicos secuestrados en la vivienda serán peritados para determinar si el hombre realizó búsquedas vinculadas con el método utilizado, y reconoció el fuerte impacto que el hallazgo tuvo en los efectivos que participaron del procedimiento.

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