Economía

Con el riesgo en 430 puntos: ¿es momento para emitir deuda en el mercado internacional o de esperar, como prefiere Caputo?

Con la suba de calificación y el optimismo por el fin del conflicto en Oriente Medio, el indicador llegó al nivel más bajo desde 2018 y analistas aseguran que se abrió un nueva ventana. Hasta la semana pasada, en Economía marcaban que existen mecanismos de financiamiento más baratos

Guardar
Google icon
Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió en el Congreso de IAEF la estrategia de priorizar tasas más bajas y evitar emisiones externas si existen alternativas locales

Tras la mejora en la calificación de la deuda por Standard & Poor’s y el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los bonos argentinos subieron y se profundizó la caída del riesgo país, que el martes cerró en 430 puntos básicos (p.b.), el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Y si bien el Gobierno lo festejó, ahora se plantea un nuevo dilema en el mercado: el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que salir a emitir deuda en el mercado internacional al menos como una señal para demostrar que puede rollear los pagos del 2027 o debe mantener su estrategia de buscar otros mecanismos de financiamiento.

PUBLICIDAD

La baja del riesgo país a niveles que no se veían desde 2018 reactivó el debate entre los analistas financieros y el sector público acerca de cuál debe ser el próximo paso del Gobierno en materia de financiamiento. El descenso comenzó el jueves pasado, cuando el indicador bajó 60 p.b. y se ubicó en 443. El viernes continuó con una baja de 6 p.b., hasta 437, y el lunes sumó otro retroceso de 12 p.b. a 425 p.b. El mercado respondió de manera positiva no solo al contexto internacional, sino también a la percepción de mayor estabilidad financiera.

Para Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, este es un momento propicio para aprovechar las condiciones externas. “Es un buen momento para salir al mercado internacional. Generalmente, hay ventanas en donde uno puede colocar; después pueden surgir imprevistos y esas ventanas perderse”, explicó. El economista consideró, además, que sería positivo para el Gobierno adelantar el prefinanciamiento de los vencimientos de enero próximo, ya que en el segundo semestre suele haber menos oferta y se vuelve más difícil conseguir dólares en el exterior.

PUBLICIDAD

La idea de aprovechar la oportunidad y emitir deuda internacional se consolidó entre varios referentes del sector privado. Ricardo Delgado, presidente de Analytica, sostuvo que “es importante que el Gobierno despeje el programa financiero de acá hasta las elecciones del año que viene, sería una buena señal que descomprimiría aún más el riesgo y haría que se alejaran las turbulencias preelectorales”. Según Delgado, esto permitiría no solo fortalecer la estabilidad financiera, sino también dar un mayor margen de maniobra al sector externo y favorecer a la economía real.

Analistas marcan que se abrió una nueva ventana para que Caputo salga a colocar deuda en el mercado internacional
Analistas marcan que se abrió una nueva ventana para que Caputo salga a colocar deuda en el mercado internacional

En la misma línea, Christian Buteler opinó que la señal de volver al mercado internacional ya era conveniente incluso con un riesgo país más alto. “Ya era momento de salir, incluso con el riesgo país en 525 puntos básicos”, afirmó el analista financiero. A su juicio, el valor de mostrar acceso al financiamiento internacional superaba una diferencia de tasa de uno o un punto y medio en una colocación de USD 1.000 millones, porque esa señal podía acelerar la baja del riesgo país. “A estos valores estoy totalmente a favor de salir al mercado, aprovechar esta ventana que te está dando a una mejor tasa, incluso a la que teníamos hace un mes”, remarcó.

Pero no solo son los analistas quienes le recomienda a Caputo que debe salir a colocar deuda en el mercado internacional sino también los organismos internacionales en los que se basa una parte de su estrategia financiera. Este lunes, cuando se conoció la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones del Banco Mundial, en el comunicado, resaltaron que este debe ser el objetivo. “El directorio del Banco Mundial y el del MIGA aprobaron hoy un paquete de financiamiento innovador para apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”, escribieron.

La postura oficial

El ministro Caputo no niega que el fin último es salir al mercado internacional, lo que sostiene es que mientras existen otras mecanismo de financiamiento más baratos deben priorizarse estos.

La semana pasada, en el Congreso de IAEF, defendió la estrategia de priorizar mecanismos de financiamiento a menor costo. “Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible”, señaló. Además, subrayó que muchas empresas acceden a tasas inferiores a las del soberano, y que el Estado no debe pagar más caro si existen métodos alternativos. “No tendría sentido buscar refinanciar deuda al 9,5% si lo podemos hacer al 6,5%”, ejemplificó.

Hombre de mediana edad, cabello gris, con traje oscuro y camisa clara, habla con un micrófono de diadema en un escenario con una pantalla oscura de fondo que muestra "ExpoEFI"
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que no hay demostrarle al mercado que Argentina puede salir a colocar deuda.

Caputo rechazó la idea de que sea necesario salir al mercado solo para dar una señal de confianza. “No necesitamos probarle nada al mercado. El mercado sabe que tenemos acceso”, respondió ante los planteos sobre la conveniencia de emitir deuda externa. Explicó que, en la actualidad, el Gobierno consigue financiamiento a través de emisiones locales y de organismos multilaterales a tasas más bajas. “¿Cuál sería el sentido de hacerle pagar a los argentinos una tasa más alta?”, se preguntó.

Así, mientras el indicador de riesgo país continúa en niveles mínimos, el debate sigue abierto entre quienes consideran que existe una ventana de oportunidad que podría cerrarse y quienes defienden la prudencia y la cautela oficial ante las condiciones del contexto financiero internacional. Los analistas insisten en la importancia de anticipar el financiamiento para despejar el horizonte electoral, mientras que el Gobierno se aferra a su estrategia de buscar las mejores condiciones posibles para cada emisión.

De cara al vencimiento de julio por USD 4.200 millones con bonistas, Caputo no tiene la necesidad de salir al mercado internacional dado que prácticamente ya cuenta con los dólares para afrontar el vencimiento gracias a la colocación del Bonar 2027 y Bonar 2028. Al 12 de junio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro eran de USD 2.915 millones mientras que los en moneda local de $11,5 billones.

Temas Relacionados

Luis CaputoRiesgo paísMercado internacionalDeudaGarantíasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno busca asegurarse los dólares para blindar los pagos de deuda de 2027

Los pagos de 2026 ya están asegurados, pero el año electoral luce desafiante. A los pagos de deuda en moneda extranjera se suman USD 7.700 millones que habrá que cancelar entre capital e intereses con el FMI

El Gobierno busca asegurarse los dólares para blindar los pagos de deuda de 2027

Susana Cordeiro, vicepresidente del Banco Mundial: “La garantía que dimos a la Argentina es un puente para que acceda al mercado de capitales”

Antes de su encuentro con Luis Caputo, la influyente funcionaria dialogó en exclusiva con Infobae. Elogió el programa de reformas de Javier Milei y describió la agenda estratégica del organismo multilateral que lidera Ajay Banga

Susana Cordeiro, vicepresidente del Banco Mundial: “La garantía que dimos a la Argentina es un puente para que acceda al mercado de capitales”

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias donde más se aceleraron los precios en mayo

Cinco jurisdicciones registraron variaciones del IPC por encima del promedio nacional y casi todas muestran una aceleración en el acumulado del año respecto a lo ocurrido en 2025

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias donde más se aceleraron los precios en mayo

La venta de autos 0 km con financiación tuvo la peor caída del año en mayo: los motivos

Tanto en los canales de financiación oficial de las marcas como los de planes de ahorro, la retracción del mercado fue superior al 30%. Por primera vez hubo un cambio en el sistema más elegido por los ahorristas

La venta de autos 0 km con financiación tuvo la peor caída del año en mayo: los motivos

El Gobierno apuesta a créditos externos para afrontar el pago de deuda de julio y acumular reservas de cara a 2027

Con las garantías del Banco Mundial, el equipo económico obtendría unos USD 4.000 millones para asegurar el vencimiento del mes que viene. Economía busca asegurarse liquidez sin recurrir a fondos propios ante la proximidad del año electoral

El Gobierno apuesta a créditos externos para afrontar el pago de deuda de julio y acumular reservas de cara a 2027

DEPORTES

Austria venció 3-1 a Jordania por el grupo de Argentina del Mundial 2026

Austria venció 3-1 a Jordania por el grupo de Argentina del Mundial 2026

El técnico de Argelia se rindió a los pies de Messi tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026: “La clase es para siempre”

El posteo de Messi tras su brillante actuación en el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia: “Feliz por el comienzo”

La lupa sobre la falta de Messi en la victoria de Argentina ante Argelia: la foto que abrió el debate y qué dice el reglamento

16 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina en el debut ante Argelia: de las dos caras de Messi a su emoción por la gente

TELESHOW

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina

Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Así vivieron los famosos el triunfo de Argentina frente a Argelia en el Mundial

El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: “Era secreto”

INFOBAE AMÉRICA

Los líderes del G7 debatirán los riesgos de seguridad de la IA y las redes sociales en el cierre de la cumbre en Francia

Los líderes del G7 debatirán los riesgos de seguridad de la IA y las redes sociales en el cierre de la cumbre en Francia

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos nueve muertos y más de 70 viviendas dañadas

Crisis en Cuba: las casas históricas de la isla penden de un hilo mientras la economía se derrumba

La Central Obrera Boliviana presentó al Gobierno de Rodrigo Paz una agenda de ocho puntos para impulsar la pacificación del país

Taiwán ratificó la “alianza estratégica” y el “excelente estado” de los lazos bilaterales con Paraguay