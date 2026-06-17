Con el riesgo en 430 puntos: ¿es momento para emitir deuda en el mercado internacional o de esperar, como prefiere Caputo?

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió en el Congreso de IAEF la estrategia de priorizar tasas más bajas y evitar emisiones externas si existen alternativas locales

Tras la mejora en la calificación de la deuda por Standard & Poor’s y el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los bonos argentinos subieron y se profundizó la caída del riesgo país, que el martes cerró en 430 puntos básicos (p.b.), el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Y si bien el Gobierno lo festejó, ahora se plantea un nuevo dilema en el mercado: el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que salir a emitir deuda en el mercado internacional al menos como una señal para demostrar que puede rollear los pagos del 2027 o debe mantener su estrategia de buscar otros mecanismos de financiamiento.

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La baja del riesgo país a niveles que no se veían desde 2018 reactivó el debate entre los analistas financieros y el sector público acerca de cuál debe ser el próximo paso del Gobierno en materia de financiamiento. El descenso comenzó el jueves pasado, cuando el indicador bajó 60 p.b. y se ubicó en 443. El viernes continuó con una baja de 6 p.b., hasta 437, y el lunes sumó otro retroceso de 12 p.b. a 425 p.b. El mercado respondió de manera positiva no solo al contexto internacional, sino también a la percepción de mayor estabilidad financiera.

Para Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, este es un momento propicio para aprovechar las condiciones externas. “Es un buen momento para salir al mercado internacional. Generalmente, hay ventanas en donde uno puede colocar; después pueden surgir imprevistos y esas ventanas perderse”, explicó. El economista consideró, además, que sería positivo para el Gobierno adelantar el prefinanciamiento de los vencimientos de enero próximo, ya que en el segundo semestre suele haber menos oferta y se vuelve más difícil conseguir dólares en el exterior.

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La idea de aprovechar la oportunidad y emitir deuda internacional se consolidó entre varios referentes del sector privado. Ricardo Delgado, presidente de Analytica, sostuvo que “es importante que el Gobierno despeje el programa financiero de acá hasta las elecciones del año que viene, sería una buena señal que descomprimiría aún más el riesgo y haría que se alejaran las turbulencias preelectorales”. Según Delgado, esto permitiría no solo fortalecer la estabilidad financiera, sino también dar un mayor margen de maniobra al sector externo y favorecer a la economía real.

Analistas marcan que se abrió una nueva ventana para que Caputo salga a colocar deuda en el mercado internacional

En la misma línea, Christian Buteler opinó que la señal de volver al mercado internacional ya era conveniente incluso con un riesgo país más alto. “Ya era momento de salir, incluso con el riesgo país en 525 puntos básicos”, afirmó el analista financiero. A su juicio, el valor de mostrar acceso al financiamiento internacional superaba una diferencia de tasa de uno o un punto y medio en una colocación de USD 1.000 millones, porque esa señal podía acelerar la baja del riesgo país. “A estos valores estoy totalmente a favor de salir al mercado, aprovechar esta ventana que te está dando a una mejor tasa, incluso a la que teníamos hace un mes”, remarcó.

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Pero no solo son los analistas quienes le recomienda a Caputo que debe salir a colocar deuda en el mercado internacional sino también los organismos internacionales en los que se basa una parte de su estrategia financiera. Este lunes, cuando se conoció la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones del Banco Mundial, en el comunicado, resaltaron que este debe ser el objetivo. “El directorio del Banco Mundial y el del MIGA aprobaron hoy un paquete de financiamiento innovador para apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”, escribieron.

La postura oficial

El ministro Caputo no niega que el fin último es salir al mercado internacional, lo que sostiene es que mientras existen otras mecanismo de financiamiento más baratos deben priorizarse estos.

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La semana pasada, en el Congreso de IAEF, defendió la estrategia de priorizar mecanismos de financiamiento a menor costo. “Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible”, señaló. Además, subrayó que muchas empresas acceden a tasas inferiores a las del soberano, y que el Estado no debe pagar más caro si existen métodos alternativos. “No tendría sentido buscar refinanciar deuda al 9,5% si lo podemos hacer al 6,5%”, ejemplificó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que no hay demostrarle al mercado que Argentina puede salir a colocar deuda.

Caputo rechazó la idea de que sea necesario salir al mercado solo para dar una señal de confianza. “No necesitamos probarle nada al mercado. El mercado sabe que tenemos acceso”, respondió ante los planteos sobre la conveniencia de emitir deuda externa. Explicó que, en la actualidad, el Gobierno consigue financiamiento a través de emisiones locales y de organismos multilaterales a tasas más bajas. “¿Cuál sería el sentido de hacerle pagar a los argentinos una tasa más alta?”, se preguntó.

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Así, mientras el indicador de riesgo país continúa en niveles mínimos, el debate sigue abierto entre quienes consideran que existe una ventana de oportunidad que podría cerrarse y quienes defienden la prudencia y la cautela oficial ante las condiciones del contexto financiero internacional. Los analistas insisten en la importancia de anticipar el financiamiento para despejar el horizonte electoral, mientras que el Gobierno se aferra a su estrategia de buscar las mejores condiciones posibles para cada emisión.

De cara al vencimiento de julio por USD 4.200 millones con bonistas, Caputo no tiene la necesidad de salir al mercado internacional dado que prácticamente ya cuenta con los dólares para afrontar el vencimiento gracias a la colocación del Bonar 2027 y Bonar 2028. Al 12 de junio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro eran de USD 2.915 millones mientras que los en moneda local de $11,5 billones.

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