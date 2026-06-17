Ofrecen una recompensa millonaria para encontrar a un sospechoso por el homicidio de un efectivo policial en Rosario

La línea telefónica 134 fue habilitada para recibir información confidencial sobre el paradero del sospechoso buscado por el crimen del agente federal

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita la captura de Eduardo Rodolfo Muñoz, señalado por la justicia como sospechoso del homicidio del agente de la Policía Federal Argentina Rodolfo Manfredi. La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, se da en el marco de la investigación por el crimen ocurrido durante un tiroteo en el barrio Villa Banana, en Rosario, el pasado 11 de junio.

La medida responde a una solicitud de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigo de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). La causa, caratulada como “Homicidio agente de PFA en Villa Banana”, se tramita en el Colegio de Jueces de Garantías del Distrito Federal Rosario.

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Eduardo Rodolfo Muñoz es argentino, tiene 37 años y mantiene antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico y cuenta con una condena a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El 12 de junio, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó su captura en el contexto de la investigación por la muerte de Manfredi, quien recibió varios disparos en medio de un enfrentamiento armado.

Villa Banana, el barrio rosarino donde se desplegaron operativos tras el asesinato del policía federal

De acuerdo con la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, la recompensa está destinada a quienes, sin haber participado en los hechos, brinden datos útiles para localizar y detener a Muñoz. El documento detalla la identidad y último domicilio conocido del sospechoso: calle Virasoro 5028, barrio Triángulo, Rosario, Santa Fe. La línea telefónica habilitada para aportar información es el número gratuito 134.

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El crimen de Rodolfo Manfredi, de 30 años, conmocionó a Rosario y a las fuerzas federales. La noche del 11 de junio se produjo un tiroteo en Villa Banana, donde además resultaron heridos otro efectivo y uno de los sospechosos. Tras la balacera, la Policía Federal desplegó un megaoperativo que incluyó 35 allanamientos. Durante los procedimientos, incautaron: 3 armas de fuego, 162 municiones de diferentes calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína, marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 celulares y un dispositivo de cobro electrónico.

Durante el operativo desplegado también se detuvo a dos personas en Rosario. Uno de los aprehendidos fue Luis M., quien ingresó herido al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y quedó bajo custodia policial después de recibir el alta médica. La fiscal Laura Ricardo lo imputó por su posible vinculación con el ataque. Su hermano, Juan Carlos M., fue inicialmente demorado, ya que lo trasladó en un vehículo particular al centro de salud después del tiroteo. Posteriormente, la Fiscalía Regional de Rosario decidió liberarlo, aunque permanece vinculado a la causa.

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La Policía Federal Argentina detuvo a dos hombres tras 35 allanamientos en Rosario (Fuente: La Capital)

La resolución oficial cita antecedentes de Muñoz en una causa por narcotráfico, condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario. La pena incluyó una multa de 45 unidades fijas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada.

El Ministerio de Seguridad instruyó a la Dirección de Comunicación Institucional para difundir la resolución y el afiche con los datos del fugitivo en medios nacionales y locales. Además, ordenó a las fuerzas federales la publicación de la recompensa en todas sus dependencias y canales oficiales. Según el Boletín Oficial, la recompensa se abonará previa verificación de la utilidad de la información aportada y preservando la identidad de los denunciantes.

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La búsqueda de Eduardo Rodolfo Muñoz se inscribe en un contexto de alta conflictividad en Rosario, con operaciones policiales que buscan desarticular organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El asesinato de un agente federal en servicio profundizó la preocupación de las autoridades nacionales y locales, que despliegan recursos y acciones para dar respuesta a estos episodios de violencia.