Economía

El Gobierno busca asegurarse los dólares para blindar los pagos de deuda de 2027

Los pagos de 2026 ya están asegurados, pero el año electoral luce desafiante. A los pagos de deuda en moneda extranjera se suman USD 7.700 millones que habrá que cancelar entre capital e intereses con el FMI

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Atlantic Council 2026 - Luis Toto Caputo
El Ministerio de Economía explora distintas alternativas para cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei. (Jaime Olivos)

Las garantías ofrecidas por el Banco Mundial para colocar deuda a tasas más bajas es un eslabón relevante en el objetivo que se trazó el equipo económico: asegurarse los dólares para “blindar” los pagos de deuda de 2027.

El próximo será un año electoral y por lo tanto será mucho más volátil. Esa mayor incertidumbre se podría traducir no solo en una mayor presión cambiaria a medida que se acerquen los comicios, algo que viene sucediendo en cada año impar. Además, esa mayor volatilidad se sentiría en el mercado de bonos, lo que podría afectar las cotizaciones. La baja del riesgo país, que se ubica por debajo de los 450 puntos básicos, será difícil incluso de sostener en pleno período preelectoral.

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El 9 de julio próximo vencen USD 4.300 millones en pago de Bonares, en lo que será el segundo vencimiento de este monto en 2026. Para hacer frente a este pago de capital e intereses el Tesoro estuvo colocando bonos de corto plazo (Bonar 2027 y 2028) en el mercado local.

El año próximo vuelve a vencer una cifra similar de Bonares (alrededor de USD 8.500 millones). A eso también se suman nuevos vencimientos de Bopreales por más de 1.000 millones de dólares.

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reunión Luis Caputo - Kristalina Georgieva - FMI - Washington
El Gobierno deberá abonar más de USD 7.700 millones al FMI por vencimientos de capital e intereses. (Fuente: FMI)

Pero la mayor obligación del 2027 es con el FMI, ya que el Gobierno deberá cancelar USD 7.700 millones entre capital e intereses. De esta manera, empieza un largo camino para repagar los préstamos que el organismo desembolsó por USD 44.000 millones desde el salvataje al gobierno de Mauricio Macri, en 2018. Luego también hubo fondeo fresco para la administración de Javier Milei, por otros 15.000 millones de dólares.

El nuevo acuerdo firmado el año pasado incluyó fuertes desembolsos al principio del organismo, pero luego la obligación del Gobierno de comenzar a devolver paulatinamente el capital, junto al pago de intereses.

En ese sentido, desde Puente indicaron que el terreno se va preparando para una colocación internacional, que sería clave para refinanciar parte de la deuda que vence el año próximo.

“La consolidación de la segunda mejora de la nota para Argentina a B- impulsó una compresión de riesgo país de más de 60 puntos básicos, dejando el diferencial frente a mercados emergentes en mínimos de la década (apenas 250 puntos básicos). Esto sumado al renovado flujo institucional, y el anuncio del día de hoy, reabre la ventana estratégica para que el Tesoro evalúe un regreso a los mercados internacionales de crédito mediante una emisión de bonos soberanos en el tercer trimestre del año”, remarcaron.

La posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda con acceso a los mercados internacionales permitiría una mejor defensa de los dólares que está acumulando el Central. En otras palabras, en vez de recurrir a divisas propias para pagar deuda se abre una ventaja para refinanciar esos vencimientos con nuevas colocaciones.

Desde Puente indicaron que las nuevas garantías que ofrece el Banco Mundial permitirán colocar nueva deuda por alrededor de 4.000 millones de dólares. Se trata de un nuevo espaldarazo otorgado por el gobierno norteamericano para el gobierno argentino, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre conserva la presidencia del organismo y tiene un fuerte peso específico en el mismo.

Las líneas comerciales obtenidas bajo este esquema estructurado contarán con un plazo de vencimiento a seis años y contemplarán un período de gracia de tres años, a tasas inferiores que las de mercado.

“Con la confirmación del paquete de garantías aprobado por el Banco Mundial, el equipo económico puede dar por cerrado el programa financiero de este año, asegurando un puente de liquidez clave que despeja los compromisos financieros, incluyendo el pago de bonos soberanos de principios de 2027”, agregaron desde Puente.

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