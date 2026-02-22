Encontraron el cuerpo de una mujer en Choele Choel y el principal sospechoso del femicidio fue hallado muerto

La causa la investiga la Policía de Choele Chole y la Fiscalía descentralizada (Google Maps)

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel confirmó el hallazgo del cuerpo del principal sospechoso de la muerte de Sofía González, la mujer de 35 años que había sido encontrada sin vida este sábado en su casa del barrio Villa Unión de esa ciudad de la provincia de Río Negro, en un caso que se investigaba como un femicidio.

El cadáver del principal sospechoso del crimen de Sofía fue localizado en una zona boscosa situada a unos cinco kilómetros de la ciudad de Choele Choel.

El operativo, que incluyó a canes de investigación y efectivos de la Brigada Rural, permitió dar con el cuerpo del hombre que era buscado por su presunta vinculación con la muerte de Sofía, según informaron fuentes policiales a Diario Río Negro.

La investigación se inició tras el descubrimiento del cuerpo de Sofía González, de 35 años, en una vivienda de la calle Avellaneda al 2300 del barrio Villa Unión. El hecho generó gran conmoción en la región, mientras las autoridades avanzan con distintas medidas para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con lo informado, agentes del Cuerpo de Criminalística y personal policial realizaron tareas de recolección de evidencia en la escena, complementadas con el análisis de las cámaras de seguridad y la toma de testigos.

El traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial y los resultados preliminares de la autopsia aportarán datos para determinar la causa del fallecimiento, según el Ministerio Público Fiscal.

Medios locales como Radio Municipal de Luis Beltrán (96.5) indicaron que los investigadores se abocaron inicialmente a entrevistar a las últimas personas que tuvieron contacto con González y comenzaron la búsqueda de una persona cercana. Posteriormente, el portal 7enpunto señaló que la persona buscada era la ex pareja de la víctima, señalada como presunto autor del hecho, aunque esta hipótesis no fue confirmada de manera oficial.

No trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte del sospechoso y se encuentran en curso las pericias correspondientes.

