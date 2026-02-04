Encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Córdoba e investigan las causas de la muerte

Encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición e investigan las causas de la muerte (Policía de Córdoba)

Un cuerpo sin vida fue hallado en la tarde de este martes en el canal maestro del barrio Alejandro Carbó, en la ciudad de Córdoba. El descubrimiento se produjo en la intersección de Virgen de Fátima y Río Quinto, donde efectivos policiales constataron la presencia de un cadáver parcialmente sumergido en el cauce.

La identidad de la persona no pudo ser establecida en el lugar, ya que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la identificación y la determinación de las causas del fallecimiento en una primera instancia, de acuerdo con la información publicada por el medio local El Doce.

El procedimiento se realizó durante la tarde y fue necesaria la intervención de personal especializado para levantar pruebas y recabar información relevante en la zona del hallazgo.

Ante el hecho, se dio intervención a la Justicia, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Los peritos y el personal judicial trabajaron en el lugar con el objetivo de avanzar en la investigación y obtener elementos que permitan identificar a la víctima y conocer las causas de la muerte.

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Camila Merlo, la joven descuartizada en Córdoba

A mediados de enero, un sospechoso por el asesinato y descuartizamiento de Camila Merlo fue detenido y marcó un avance significativo en una causa que, tras dos meses de investigación, mantenía a las autoridades en vilo y a la familia de la víctima exigiendo respuestas.

Detenido por el crimen de Camila Merlo en Córdoba

El cuerpo de Camila, de 26 años, fue encontrado en bolsas esparcidas por un microbasural y un canal en el barrio General Urquiza en Córdoba, tras ser descubierto por un perro que alertó a una vecina. La detención se produce después de semanas de trabajo multidisciplinario por parte de la Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad provincial, lo que permite vislumbrar la posibilidad de esclarecimiento en un caso que, hasta el momento, no tenía responsables identificados.

El operativo de detención se realizó dentro de una serie de allanamientos coordinados por la Dirección General de Investigaciones Criminales junto a la Dirección de Investigación Operativa (DIO), según confirmó el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

En estos procedimientos, participó activamente el titular de la cartera, quien precisó las dificultades del proceso: “Esta detención es el resultado de una ardua tarea del Departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba para reconstruir la evidencia, a partir de peritajes forenses, de comunicaciones, relevamiento de testimonios, chequeos de domos y cámaras, entre otras tareas que dirigieron la pista en este sentido”. El ingreso del sospechoso, un hombre mayor de edad ahora imputado por homicidio agravado, fue formalizado ante la fiscalía dirigida por la fiscal Eugenia Pérez Moreno.

El hallazgo de los restos de Camila Merlo el 16 de noviembre desencadenó un despliegue forense y policial en el microbasural de la calle Andalucía al 3100.

La recuperación progresiva de partes del cuerpo, entre las que se hallaban manos, brazos, piernas y un muslo con un tatuaje, permitió la identificación gracias a las huellas digitales, según el Departamento de Homicidios. Las autoridades enfatizaron la complejidad de la tarea, ya que no había denuncias de búsqueda activas ni familiares que reconocieran el cuerpo antes de establecerse la identidad de la joven.

Una pierna y un muslo con un tatuaje fueron descubiertos en una bolsa de basura llevada por un perro, lo que generó alarma y el despliegue de peritos y autoridades judiciales en el lugar (Video: El Doce).

Durante el proceso, la madre de Camila, Moira, expresó su dolor y frustración ante la falta de apoyo institucional. En declaraciones a La Voz en Vivo, denunció: “Nunca me ofrecieron ningún recurso, estuve sola”. Además, reafirmó la búsqueda incansable de justicia: “Hasta las últimas voy a estar siempre y voy a pedir justicia todos los días”.

Al reconstruir la vida de la víctima, Moira relató que su hija arrastraba dificultades desde hacía años: “Hace años sufrió violencia, lo que desencadenó las adicciones”.

Aunque el entorno de Camila desestimó la hipótesis de un ajuste de cuentas, algunas amigas señalaron que la joven se habría mudado a Córdoba a los 19 años, donde pudo haber iniciado actividades de prostitución, dato que su madre ni confirmó ni desmintió.

La joven se había mudado a la capital, para poder ejercer la prostitución

El ministro Juan Pablo Quinteros enfatizó: “Ahora es la Justicia quien debe intervenir para determinar los hechos y las eventuales responsabilidades, pero sin duda se trata de un avance muy importante en esta investigación, que aún no ha concluido”.

La causa permanece en etapa de instrucción, a la espera de nuevos elementos que permitan esclarecer la cadena de hechos, mientras la familia continúa reclamando que la brutalidad del crimen no quede impune.