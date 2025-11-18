Una pierna y un muslo con un tatuaje fueron descubiertos en una bolsa de basura llevada por un perro, lo que generó alarma y el despliegue de peritos y autoridades judiciales en el lugar (Video: El Doce).

En el barrio General Urquiza, en la ciudad de Córdoba, un perro llevó hasta el patio de su dueña una bolsa de basura que contenía fragmentos de huesos y carne. El hallazgo de restos humanos generó conmoción entre los vecinos y motivó la intervención de la Justicia.

El episodio tuvo lugar el domingo al mediodía en una casa situada sobre calle Andalucía al 3100.

Giuliana, la propietaria del animal, relató a Telenoche que su perro suele traer restos de animales del basural cercano, por lo que en un primer momento pensaron que se trataba de un animal, posiblemente un chancho.

Sin embargo, al observar el contenido de la bolsa con mayor detenimiento, notaron que el tamaño y la apariencia del fragmento no coincidían con los huesos que habitualmente recogía la mascota.

Macabro hallazgo en Córdoba: un perro llevó una bolsa de basura con restos humanos hasta la casa de su dueña

“Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: estaba toda la carne, el hueso por dentro. Yo le sé traer a mi perro huesos de la carnicería y no era nada parecido al tamaño, nada. Así que llamamos al 911, se acercaron y empezaron a ver toda la zona”, explicó Giuliana.

Poco después, la pareja de Giuliana, quien es efectivo policial, llegó al domicilio y colaboró en la manipulación del hallazgo, aguardando la llegada de los agentes. Al revisar la bolsa, los policías encontraron un muslo que presentaba un tatuaje visible, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de restos humanos.

“Al principio no nos aseguraron nada. Hasta que viéndolo bien en un costado se veía como un tatuaje”, detalló.

La mujer se dio cuenta de que se trataban de restos humanos al ver del tamaño de los fragmentos y al observar un tatuaje de una mandala en uno de ellos

La División Canes de la Policía trabajó en el lugar para determinar si los restos correspondían a una persona o a un animal y para buscar otros posibles elementos en la zona, aunque en ese primer momento no lograron precisarlo, según informó El Doce.

Posteriormente, personal de la Policía Judicial arribó al domicilio y confirmó que dos de los fragmentos hallados pertenecen a un mismo cuerpo humano. Los restos fueron retirados para su análisis forense, mientras la Fiscalía dispuso una consigna policial en la vivienda y ordenó continuar con las tareas investigativas al día siguiente con luz natural.

La División Canes de la Policía trabajó en el lugar junto a la Policía Judicial

El caso se encuentra bajo un estricto hermetismo. Fuentes judiciales citadas señalaron que aún no se confirmó oficialmente que los restos sean humanos, aunque la presunción es que podrían corresponder a la pierna y el muslo de una mujer. El tatuaje hallado en el fragmento es compatible con una mandala, según los peritos forenses que analizan las partes encontradas.

El lugar donde se produjo el hallazgo está próximo a un canal que, de acuerdo con denuncias de los vecinos, es utilizado habitualmente para arrojar basura.

“La zona es re insegura. Todo esto es un canal lleno de basura, todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro en todo sentido”, manifestó Giuliana.

Hasta el momento, se desconoce el origen de los restos, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del suceso. La investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.

Hasta el momento, se desconoce el origen de los restos, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del suceso

Sacrificó a su dogo porque atacó a un menor: terminó detenido por maltrato animal y por las lesiones del niño

Un hombre fue detenido en Melchor Romero, La Plata, tras sacrificar a su dogo argentino luego de que el animal atacara a un niño de 9 años. El menor sufrió heridas en brazo, cuello y espalda, pero se encuentra fuera de peligro.

La fiscalía especializada en maltrato animal abrió una causa por violación de la ley 14.346, que contempla penas de 15 días a un año de prisión para quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad a los animales. Además, la UFI N°12 inició una investigación por lesiones culposas para determinar la responsabilidad del dueño en el ataque al menor.

El incidente comenzó cuando el perro escapó de la vivienda de su propietario, un albañil, y atacó al niño en una casa cercana. Vecinos trasladaron al menor al hospital Dr. Alejandro Korn, donde recibió atención médica y se constató que no corría riesgo vital.

Tras el ataque, el dueño llevó al perro de regreso a su domicilio y, en el patio, lo ahorcó hasta causarle la muerte. La situación generó conmoción en el barrio y motivó la intervención del Comando de Patrullas y de la comisaría 14ª de Melchor Romero, que recabaron testimonios y reconstruyeron los hechos.