Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Camila Merlo, la joven descuartizada en Córdoba

La joven se había mudado a la capital, para poder ejercer la prostitución

Un sospechoso fue detenido en las últimas horas acusado del asesinato y descuartizamiento de Camila Merlo, la joven de 26 años, cuyos restos fueron encontrados el 16 de noviembre pasado en Córdoba. Su cuerpo estaba dentro de varias bolsas que fueron desechadas en un microbasural y en un canal en la zona de barrio General Urquiza.

A dos meses del hecho, que dio inicio a una extensa investigación que hasta ahora avanzaba sin detenidos, el ministerio de Seguridad de la provincia confirmó que arrestaron a uno de los presuntos autores del hecho. Se trata de un hombre mayor de edad que quedó imputado por homicidio agravado y fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente, a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno.

La detención ocurrió en el marco de múltiples allanamientos realizados por la dirección general de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en conjunto con la dirección de Investigación Operativa (DIO). En los operativos participó el ministro Juan Pablo Quinteros, quien declaró: “Esta detención es el resultado de una ardua tarea del departamento de Homicidios de la Policía de Córdoba para reconstruir la evidencia, a partir de peritajes forenses, de comunicaciones, relevamiento de testimonios, chequeos de domos y cámaras, entre otras tareas que dirigieron la pista en este sentido”.

Detenido por el crimen de Camila Merlo en Córdoba

Y agregó: “Ahora es la Justicia quien debe intervenir para determinar los hechos y las eventuales responsabilidades, pero sin duda se trata de un avance muy importante en esta investigación, que aún no ha concluido”, cerró el ministro de Seguridad”

Durante el avance de la investigación, la madre de Camila, Moira, pidió Justicia por su hija y contó detalles de su vida. Dijo tuvo una vida difícil, aunque desde un primer momento su entorno rechazó que el caso hubiera sido producto de un ajuste de cuentas. “Jamás imaginé un desenlace así”, reflexionó. A su vez, se quejó por la falta de acompañamiento institucional que tuvo su hija: “Como mamá, hice todo lo posible”.

“No sé nada, por eso estoy acá. No entiendo nada”, había manifestado la mujer, oriunda de la localidad cordobesa de Laboulaye, tras haberse enterado del macabro final que tuvo su hija. Según relató una de sus amigas, la joven se habría mudado a la capital cuando tenía 19 años, en donde habría comenzado a ejercer la prostitución.

Aunque su madre no confirmó ni desmintió esa información, sí relató que la joven había atravesado varios episodios complejos a lo largo de su corta vida. “Hace años sufrió violencia, lo que desencadenó en las adicciones”, recordó la mujer.

La madre de la víctima contó que había sufrido violencia de género y tenía adicciones

Durante una entrevista para La Voz en Vivo, la mamá de Camila aseguró: “Pedí ayuda siempre. Me quedo tranquila porque, como mamá, hice todo lo posible”. No obstante, denunció la ausencia de apoyo institucional, tras acusar que “nunca me ofrecieron ningún recurso, estuve sola”.

“Jamás pensé un desenlace así. Siento mucha, mucha bronca”, reconoció la mujer sobre la brutal forma en la que fue encontrada su hija, quien fue descartada en bolsas que serían descubiertas por un perro de una vecina del barrio General Urquiza. A pesar de esto, reafirmó su compromiso: “Hasta las últimas voy a estar siempre y voy a pedir justicia todos los días”.

El crimen

El hallazgo de los restos de Camila se produjo el 16 de noviembre, cuando una pareja de policías localizó un muslo con un tatuaje. Tras dar aviso a las autoridades, los forenses trabajaron para determinar si correspondían a restos humanos.

A partir de entonces, la fiscal María Eugenia Pérez Moreno dispuso un nuevo rastrillaje en la zona, que concluyó el lunes 23 de noviembre. El operativo se extendió a lo largo del basural de la calle Andalucía al 3100 y permitió el hallazgo de otras partes del cuerpo, entre ellas, las manos, los brazos y las piernas, que se encontraban en dos bolsas negras de consorcio.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Homicidios de la Policía, la identificación de la víctima se logró gracias a las huellas digitales. Previo a esto, las autoridades habían señalado que la tarea era compleja, porque no había búsquedas de personas activas en la zona y tampoco se habían presentado a reclamar el cuerpo de la joven.