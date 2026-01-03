Crimen y Justicia

Identificaron el cuerpo hallado en un descampado en Córdoba y detuvieron a un sospechoso

La víctima era una joven de 22 años quien habría conocido a su asesino en una aplicación de citas

La zona donde fue encontrada
La zona donde fue encontrada la mujer presuntamente asesinada (Gentileza: Villa María En Vivo)

Las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo encontrado en un descampado en Córdoba, en la mañana del primero de enero. El nombre de la víctima trascendió en las últimas horas tras el análisis de pericias forenses y declaraciones médicas. Además, la Policía detuvo a un joven por el crimen.

La víctima era Delfina Aimino, una joven de 22 años oriunda de Villa María. El hallazgo movilizó a las autoridades policiales y a la Justicia local, que abrieron una investigación por femicidio. En el expediente de la investigación sumaron un nombre, el de un joven de 23 años identificado con las iniciales T.M.

El caso se conoció en las primeras horas del 2026, cuando un vecino de la zona, que paseaba a su perro por un camino rural, observó el cuerpo de una mujer entre los pastizales y alertó de inmediato a las autoridades. El descubrimiento ocurrió cerca de las 9:30 en un sector ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

Los policías y peritos de Medicina Forense acudieron al lugar para resguardar la escena y trasladar el cuerpo a la morgue judicial, mientras la Fiscalía de turno ordenaba las primeras diligencias y la intervención de la Policía Científica y la División Investigaciones de la Departamental San Martín.

La única imagen que se
La única imagen que se difundió de la joven asesinada (X: @desaparecidaorg)

En un primer momento, la identidad de la joven permaneció sin esclarecer, dado que no llevaba documentos. El cuerpo presentaba signos de violencia, lo que orientó a las autoridades a investigar el caso como un presunto femicidio.

Las primeras tareas de los forenses incluyeron el relevamiento de heridas y marcas presentes en el cuerpo, aunque no se dieron más detalles. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas observaron una herida, la cual parecía que había sido atendida por los médicos, previo al crimen.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer coincidencias entre la herida atendida y la joven buscada. Tras cotejarse las huellas dactilares, las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Aimino.

La fiscal Silvia Maldonado dispuso el inmediato resguardo del lugar y la realización de pericias sobre el terreno y el cuerpo, en busca de rastros y elementos que pudieran contribuir a la identificación del agresor.

La causa se investiga con
La causa se investiga con cautela, ya que no se dieron muchos detalles sobre la muerte de la joven

En paralelo, se iniciaron las tareas de relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. A partir de los datos recabados pudieron llegar hasta el único sospechoso.

El arresto se produjo tras reunir elementos que lo vinculaban con la escena y los horarios en los que se habría producido el ataque. El joven fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía, mientras continúan las tareas para determinar el móvil y las circunstancias exactas del homicidio.

Según la reconstrucción de los hechos, la víctima compartió el brindis de fin de año con su familia y luego salió de su domicilio para encontrarse con un joven que había conocido a través de la aplicación de citas, de acuerdo con información difundida por el medio local Villa María Ya!.

T.M., un estudiante de la Universidad de Córdoba, fue visto lavando durante al menos tres horas su auto Ford Ka, tras regresar de la cita. Ante esto, la policía secuestró el vehículo, el cual será sometido a los peritajes correspondientes para buscar posibles rastros que permitan avanzar en la investigación.

