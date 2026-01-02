Encontraron un cuerpo en un campo de Córdoba y sospechan que podría tratarse de un femicidio

La zona donde fue encontrada la mujer presuntamente asesinada (Gentileza: Villa María Vivo)

Durante las primeras horas de la mañana del 1 de enero, el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en un campo de la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Las autoridades investigan el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió cerca de las 09:30 horas, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso. Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada. Tampoco se tuvieron detalles sobre la edad aproximada, ni el tipo de lesiones que habría tenido en su cuerpo. Por este motivo, resultarían claves los resultados de la autopsia.

Según la información publicada por El Doce.tv, las autoridades focalizan ahora sus esfuerzos en obtener los resultados de las pericias clave que podrían esclarecer las circunstancias del deceso. Asimismo, la fiscal Maldonado dispuso la intervención de Policía Científica y la División Investigaciones de la Departamental San Martín para el relevamiento de la escena.

Se esperan los primeros resultados de las pericias para determinar qué ocurrió

Otro antecedente en la provincia

A finales de noviembre, un trágico suceso tuvo lugar en Valle Hermoso. Se trató de un femicidio seguido de suicidio, en donde un hombre de 27 años asesinó a una mujer de 47 años. Tras cometer el crimen y quitarse la vida, ambos fueron encontrados en la habitación de un hotel alojamiento.

El hallazgo de los cuerpos en un albergue transitorio de la calle General Paz al 800 generó alarma entre los empleados, que recurrieron a la Policía al no obtener respuesta de la pareja ante los llamados de la administración. Fue así que los agentes confirmaron el fallecimiento de ambos, apenas ingresaron a la habitación, que tenía la entrada bloqueada desde adentro por la cama.

La Fiscalía había mantenido el expediente bajo secreto de sumario hasta reunir todos los elementos necesarios para esclarecer los hechos. Hasta que los resultados de las autopsias revelaron las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

En el lugar, los investigadores encontraron un celular destruido, considerado un posible indicio de un conflicto previo. La revisión de este aparato se convirtió en una prioridad, en busca de comunicaciones o registros que permitan comprender el vínculo de la pareja antes del desenlace fatal. Además, indicaron que el próximo paso sería analizar los registros de ingreso al hotel, así como testimonios del personal.

El hotel en el que fueron encontradas las dos personas sin vida

A medida que avanzó la pesquisa, se verificó que existía una denuncia previa por violencia presentada por la mujer en contra del hombre y una restricción de contacto vigente. Las circunstancias del encuentro en el hotel, no obstante, desafían los controles judiciales, pues las autoridades no han determinado aún cómo pactaron la cita ni si alguna persona pudo haber facilitado u omitido controles en torno a la medida cautelar.

De esta manera, el informe forense y los últimos elementos recopilados terminaron por confirmar la secuencia de los hechos. Así, quedó respaldada la hipótesis inicial de las autoridades.

Ambos habían ingresado al hotel el sábado 22 de noviembre por la tarde, no realizaron pedidos adicionales y no mantuvieron contacto posterior con el personal del establecimiento.

La identidad de las víctimas permaneció resguardada a petición del proceso judicial y en respeto a sus familiares. No obstante, se conoció que la mujer era residente de Villa Giardino, localidad vecina a Valle Hermoso, y que el hombre pertenecía a la misma región. También se ratificó que ambos habían mantenido una convivencia de cerca de un año.

La causa continuará bajo secreto de sumario, mientras la Fiscalía recaba nuevos testimonios y examina antecedentes de denuncias previas.