Se agrava la situación de los acusados del triple femicidio: la Justicia los imputó por dos nuevos delitos y pidió más indagatorias

La UFI de Homicidios de La Matanza sumó la calificaciones de privación ilegítima de la libertad más homicidio criminis causa y señaló a otros dos sospechosos por encubrimiento. La próxima ronda de declaraciones comenzará este viernes a las 6 de la mañana

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Brenda, Morena y Lara, las
Brenda, Morena y Lara, las víctimas

La situación de los acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela se agravó en las últimas horas con una nueva decisión de la Justicia: los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza decidieron sumar una nueva calificación a los imputados.

Se trata del delito de privación ilegítima de la libertad por retener contra sus voluntades a las víctimas, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas el 20 de septiembre pasado. Así lo notificaron a sus defensoras en un oficio emitido este jueves al mediodía, al que accedió Infobae. La nueva imputación se combina en concurso real con la existente: la de tres hechos de homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

En paralelo, acusaron de encubrimiento agravado a dos sospechosos, Andrés Parra y Iara Ibarra que “a sabiendas del hecho ilícito” “limpiaron parte de la finca” de la calle Chañar en la zona de Villa Vaettone donde fueron asesinadas las tres víctimas, “alterando de esta manera los rastros de la escena del triple crimen”. Estos dos sospechosos también fueron acusados de participar en las muertes.

Por otra parte, todos los detenidos fueron citados a una nueva ronda de indagatorias, en un expediente que ya supera las 1500 fojas. Los imputados deberán comparecer ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli este viernes desde las 6 de la mañana en la sede de la fiscalía.



