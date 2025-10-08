Quién es el Loco David, el prófugo que busca la Justicia por el triple femicidio narco

El Loco David, el prófugo que busca la justicia por el triple crimen narco

David Manzur, apodado “El Loco”, se convirtió en uno de los nuevos prófugos más buscados de la Justicia por el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda. Se trata de un líder narco que, según fuentes judiciales, se dedica al tráfico de droga en la zona de La Matanza.

Ya con Pequeño J detenido en Perú, ahora el fiscal Adrián Arribas, a cargo de investigar las muertes de las jóvenes, apunta a él como el principal sospechoso de los crímenes ocurridos en la casa de Florencio Varela. La sospecha surge a raíz de diferentes testimonios que lo vincularon a los crímenes.

Su nombre surgió en varias declaraciones tanto de testigos como de algunos de los 9 imputados que ya tiene la causa. Entre ellos, Víctor Sotacuro, el hombre detenido en Bolivia tras ser acusado de manejar el auto de apoyo que siguió a la camioneta Chevrolet Tracker blanca que trasladaba a las víctimas.

El presunto remisero, capturado en la ciudad de Villazón, dijo que el “Loco David” - a quien también se lo conoce como “el tarta” o “el tartamudo”- fue quien lo contrató para hacer unos viajes la noche del triple femicidio.

Víctor Sotacuro, el presunto remisero detenido en Villazón que apuntó contra el Loco David

En su indagatoria, Sotacuro aseguró que la madrugada del 20 de septiembre pasado, fue a buscar a David a Florencio Varela y lo llevó hasta la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Detalló que salió de una casa todo embarrado junto a dos hombres que subieron a su VW Fox con barbijo y plástico en sus zapatillas.

De acuerdo a sus dichos, David Manzur habría estado presente en la escena de la masacre. Un dato no menor: Sotacuro agregó que el ahora principal sospechoso le había pedido que le llevara ropa para cambiarse en el auto. Le pagó 600 mil pesos por el trabajo.

Días después del viaje, el detenido en Bolivia contó al fiscal que fue abordado en el ingreso a su domicilio por dos personas que le robaron el celular y lo intimidaron. “Me apuntó con el fierro y me dijo: ‘Te voy a matar, más te vale que te tomes el palo’”, declaró, explicando los motivos de su fuga.

La versión de Sotacuro fue respaldada por la de su esposa y su sobrina, esta última también detenida, quienes lo defendieron y aseguraron que él solo estaba cumpliendo con el traslado solicitado por Manzur.

La figura del Loco David volvió a tomar relevancia tras la testimonial de la mamá de Morena Verdi, una de las tres víctimas, quien también lo nombró en su declaración ante el fiscal Arribas.

Según supo Infobae, la mujer dijo que el sospechoso habría estado en la supuesta fiesta a la que creyeron concurrir las tres víctimas, la noche en que desaparecieron.

De acuerdo a la madre de Morena, el apuntado maneja el tráfico de droga en el barrio Las Antenas, en Lomas del Mirador, y en la villa Palito, en San Justo, ambas, en La Matanza.

Qué dijo Sotacuro sobre el Loco David

Según la versión de Sotacuro, ese 19 de septiembre “El Loco” David le consultó si podría buscarlo por la fiesta en Florencio Varela a las 22. Ahí dijo que estaba con la sobrina y el novio, que tomaron cervezas y comieron sánguches de una parrilla al paso para mitigar la espera y, tras un tiempo largo, llevó a su pariente y a su pareja de regreso a la Ciudad.

Luego, continuó su relato asegurando que Manzur le pidió que lo fuera a buscar, que la cita se pactó en otro lugar al que llegó tras hacerse una siesta en una estación de servicio. Lo encontró sobre la avenida Eva Perón, también por Florencio Varela. “El Loco” David no estaba solo: otros dos hombres lo acompañaban.

Describió que los tres estaban mojados y embarrados, y que dos de ellos llevaban “la boca tapada”, no emitían una sola palabra. Sobre el viaje, agregó: “‘El Loco’ David estaba agresivo, no quería que lo mire, me decía que solo maneje. Tenían olor a alcohol”.

Durante el trayecto y tras dejar primero a los dos silenciosos acompañantes que viajaron en el asiento de atrás del VW Fox blanco en la villa Zabaleta, Manzur se cambió de ropa con la que le había llevado Sotacuro y arrojó las prendas mojadas y embarradas a un contenedor de basura cercano a la villa 1-11-14.