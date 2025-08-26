Crimen y Justicia

Atropelló a un ciclista en Banfield y huyó sin asistirlo: qué versión dio el detenido

De 47 años, fue atrapado en José Mármol y lo indagaron este martes. La víctima está internada en grave estado. El caso está en manos del fiscal Carlos Patricio Pérsico

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Atropelló a un ciclista en Banfield y se dio a la fuga: un detenido

El Citroën C3 color negro que atropelló a un ciclista en Banfield Este y que fue secuestrado en las últimas horas no tiene seguro y tiene daños en el sector izquierdo, donde impactó contra la víctima antes de que el conductor se diera a la fuga sin prestarle asistencia. El dueño del coche que fue detenido en las últimas horas por haber dejado a Jonathan Ismael Castillo Oviedo, de 24 años, en grave estado en el hospital Gandulfo fue indagado este martes por el fiscal Carlos Patricio Pérsico, de la UFI 10 de Lomas de Zamora. Infobae accedió a qué declaró para defenderse.

Palabras más, palabras menos, Diego Alejandro Bergés le dijo al fiscal del caso: “Yo soy el titular del vehículo, pero yo no fui”. El comerciante negó haber sido quien manejaba el Citroën al momento del siniestro el pasado sábado.

Fuentes del caso explicaron a este medio que Bergés contó que no es el único que usa ese vehículo y planteó la posibilidad que haya sido un tercero quien manejaba el auto y quien atropelló al ciclista.

Tampoco se hizo cargo Bergés del cambio de la patente trasera que había sufrido el Citroën: “Otra vez especuló con que pudo haber sido una tercera persona que tiene acceso al vehículo”, comentaron.

El dueño del Citroën detenido
El dueño del Citroën detenido

Ahora, la fiscalía se encargará de corroborar si sus dichos son ciertos. Mientras tanto, Pérsico pidió al Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora la convalidación de la detención de Bergés, porque fue aprehendido durante el allanamiento de urgencia. Será el juez del caso quien decida si el sospechoso queda detenido.

Hay que recordar que el dueño del auto fue arrestado este martes en un domicilio ubicado en la localidad de José Mármol, partido de Lomas de Zamora. Lo buscaban desde el sábado, cuando Jonathan fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por la intersección delas calles La Plata y Correa, en el barrio Villa Galicia de Banfield Este.

En ese momento, un auto Citroën C3 color negro lo embistió y de acuerdo con lo que se observó en el video que encabeza esta nota, el conductor se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

Las imágenes dan cuenta de que el ciclista atinó a reducir su velocidad al notar que un auto venía de frente. Sin embargo, el automovilista continuó su marcha, lo chocó de frente y escapó de la escena sin reparar en el estado de salud de la víctima, que voló por el aire y quedó tendido sobre el asfalto tras el brutal impacto.

El auto involucrado en el
El auto involucrado en el siniestro vial con daños en el sector izquierdo

Tras el accidente, un vecino de la zona llamó de urgencia al 911 para dar aviso de lo sucedido y personal policial del Comando Patrullas Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar.

A raíz del impacto, Jonathan fue trasladado en estado grave e ingresado al Hospital Gandulfo, donde permanece internado.

A partir del accidente y de la huida del conductor, se inició una investigación a cargo del fiscal Pérsico. Tras un relevamiento de cámaras privadas y municipales en la zona, pudieron establecer la patente del auto involucrado.

A partir de esa información, el personal policial certificó el domicilio donde se encontraba el vehículo y determinó la identidad del propietario. Por orden del Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora se allanó, se secuestró el coche y se detuvo a Bergés por el delito de lesiones culposas graves.

Jonathan sufrió una fractura de cráneo y fue operado. Tiene con pronóstico reservado.

