El Gobierno inicia los talleres del ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2027

Guatemala inició los talleres del Ejercicio de Planificación y Presupuesto Abierto 2027, que servirán de base para formular propuestas ciudadanas y técnicas antes de que el proyecto llegue al Congreso en septiembre. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

Guatemala inició los talleres del Ejercicio de Planificación y Presupuesto Abierto 2027, un proceso que concluirá el viernes y que servirá de base para formular propuestas ciudadanas y técnicas antes de que el proyecto presupuestario llegue al Congreso de la República a inicios de septiembre, según el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

El ejercicio tendrá tres fases: capacitaciones, presentación de propuestas por parte de las entidades y análisis conjunto entre Segeplan y el Ministerio de Finanzas Públicas, detalló el viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado Carlos Melgar durante el evento.

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El funcionario explicó que los talleres permiten comprender públicamente aspectos técnicos que las entidades usan en la formulación del presupuesto.

En la segunda jornada, dedicada a escenarios macroeconómicos y fiscales, el director del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos del Banco de Guatemala David Samayoa afirmó que la previsión puntual de crecimiento para Guatemala en 2026 es de 4,1% y para 2027 de 4%, bajo un escenario base condicionado a que no persistan choques externos como el alza del petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

El proceso incorpora propuestas ciudadanas y un enfoque territorial

Durante la primera jornada, las y los participantes trabajaron el tema “Planificación y Escenarios Prospectivos”, una herramienta para analizar escenarios futuros, anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer la toma de decisiones, según el Ministerio de Finanzas Públicas en sus redes oficiales.

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Guatemala inició los talleres del Ejercicio de Planificación y Presupuesto Abierto 2027, que servirán de base para formular propuestas ciudadanas y técnicas antes de que el proyecto llegue al Congreso en septiembre. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

La cartera indicó que el taller busca fortalecer la incorporación de un enfoque prospectivo en las propuestas ciudadanas y promover el análisis de desafíos y oportunidades que puedan surgir en los próximos años. Entre los factores revisados figuran cambios climáticos, geopolíticos, económicos, financieros y ambientales con impacto global, de acuerdo con Minfin.

El director de Análisis Estratégico de Desarrollo de Segeplan Marcelo Coj sostuvo que las propuestas recogidas son parte del sustento del ejercicio.

“Las ideas, preocupaciones y propuestas son insumos vitales para que este Ejercicio de Planificación y Presupuesto Abierto cuente con una base sólida, resiliente, humana y real. La planificación democrática se construye juntos escuchando y trabajando con las organizaciones que viven de cerca las realidades de nuestra sociedad”, afirmó Coj durante el taller.

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El subsecretario de Segeplan Fidel Us señaló que una de las novedades del proceso 2027 es el fortalecimiento del enfoque territorial. Según Us, además del intercambio habitual con organizaciones, asociaciones y actores del nivel central, esta edición busca incorporar de forma más activa las perspectivas y necesidades identificadas en los territorios a partir de los diálogos y encuentros entre el presidente Bernardo Arévalo y autoridades indígenas a nivel nacional.

El escenario económico que alimenta el presupuesto prevé más inversión y un déficit de 2,1% hacia 2031

Melgar dijo que los escenarios macroeconómicos y fiscales son “fundamentales” para la propuesta de presupuesto que el Ejecutivo terminará de delimitar en los próximos meses. También anunció un tercer y último taller informativo en horario vespertino para exponer aspectos del proyecto de presupuesto 2027.

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En su presentación, Samayoa describió un entorno internacional de “bastantes riesgos” y “elevados niveles de incertidumbre”. Señaló que, según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial creció 3,4% en 2025, mientras Guatemala lo hizo a 4,3%, y agregó que para 2026 el organismo prevé un crecimiento mundial de 3,1%.

Samayoa vinculó parte de esa incertidumbre al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y a su efecto sobre el estrecho de Ormuz. Según el funcionario del Banco de Guatemala, la interrupción afectó cerca de 20% del petróleo que circula a nivel mundial, elevó los precios desde alrededor de USD 60 hasta USD 107 por barril en mayo y dejó una cotización de USD 76,05 al 16 de junio.

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El economista advirtió que ese encarecimiento impacta combustibles, energía eléctrica y fertilizantes, y presiona la inflación. Precisó que en Guatemala la inflación pasó de alrededor de 1,7% a 3,24% en abril y se ubicó en 2,86% en mayo, apoyada por el alivio temporal al transporte aprobado por el Congreso y el Gobierno de la República.

Para finales de 2026, el banco central proyecta una inflación de 3,75%, y para 2027 de 4%, que corresponde al valor central de la meta, explicó Samayoa. Añadió que el indicador mensual de actividad económica, con datos a abril, mostró un crecimiento acumulado de 4,5%.

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El funcionario también estimó que las exportaciones crecieron 7,1% en 2025 y que en 2026 avanzarían entre 5% y 7%, con un valor central de 6%. Para 2027, el rango previsto es de 5,5% a 7,5%, con una estimación puntual de 6,5%, según la exposición del banco.