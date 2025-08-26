Crimen y Justicia

Detuvieron al automovilista que atropelló al ciclista de Banfield y huyó sin asistirlo

Se trata de un hombre de 47 años, arrestado en José Mármol. La víctima está internada en grave estado

Guardar
El momento en que atropelló al ciclista y se dio a la fuga

Agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron en las últimas horas al automovilista que atropelló al ciclista de Banfield a toda velocidad y luego huyó sin asistirlo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que se trata de Diego Alejandro Berges, un hombre de 47 años, arrestado en un domicilio ubicado en la localidad de José Mármol, partido de Lomas de Zamora.

La violenta secuencia -que quedó registrada por las cámaras de seguridad- ocurrió el sábado pasado, cuando Jonathan Ismael Castillo Oviedo, de 24 años, fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por la intersección delas calles La Plata y Correa, en Villa Galicia, en la zona de Banfield Este.

En ese momento, un auto Citroën C3 color negro lo embistió y de acuerdo con lo que se observó en la filmación, el conductor se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

El detenido y el auto
El detenido y el auto con el que atropelló al joven

Las imágenes dan cuenta de que el ciclista atinó a reducir su velocidad al notar que un auto venía de frente. Sin embargo,el automovilista continuó su marcha, lo chocó de frente y escapó de la escena sin reparar en el estado de salud de la víctima, que voló por el aire y quedó tendido sobre el asfalto tras el brutal impacto.

Tras el accidente, un vecino de la zona llamó de urgencia al 911 para dar aviso de lo sucedido y personal policial del Comando Patrullas Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar. Al arribar, los efectivos corroboraron que Jonathan, la víctima, se encontraba arrojado sobre la vía pública, visiblemente herido.

A raíz del impacto, Castillo Oviedo fue trasladado en estado grave e ingresado al Hospital Gandulfo, donde permanece internado en grave estado. A partir del accidente y la huida de Berges, se inició una investigación a cargo de la fiscal Silvina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, como parte de las tareas de investigación, los efectivos policiales realizaron un relevamiento de cámaras privadas y municipales en la zona del siniestro. Estas imágenes permitieron establecer el dominio del auto involucrado.

A partir de esa información, el personal policial certificó el domicilio donde se encontraba el vehículo y determinó la identidad del supuesto autor.

Por orden del Juzgado de Garantías Nª1 de Lomas de Zamora, se ejecutó un operativo de allanamiento, secuestro y detención en la vivienda ubicada en la calle Tucumán, en la localidad de José Mármol.

Durante el procedimiento, incautaron el Citroën C3 presuntamente utilizado en el hecho, además de toda la documentación correspondiente al vehículo.

El auto con daños en
El auto con daños en su parte delantera

Según la foto que se observa del auto, la luz delantera, al costado izquierdo, estaba completamente rota. Se presume que fue por el impacto contra el ciclista. La fiscal dispuso el traslado del detenido y avaló las actuaciones policiales. Las fuentes adelantaron que el sospechoso será indagado durante la mañana.

Liliana, tía de la víctima, dialogó con este medio y confirmó que, al momento del accidente, su sobrino regresaba de su trabajo y se dirigía a su domicilio. Además, la mujer contó que el joven debió ser sometido a una intervención quirúrgica y continúa “grave”.

Sufrió fractura de cráneo.Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor", comentó un familiar de la víctima en diálogo con el medio lomense La Unión. Berges quedó imputado del delito de lesiones culposas graves.

Temas Relacionados

BanfieldCiclistaautomovilistaÚltimas noticiasciclista atropelladoAccidentes de tránsito

Últimas Noticias

El femicida de San Antonio de Areco fue uno de los asesinos de “La Clotta” Lanzetta

Esteban Alejandro Suárez, acusado de la brutal muerte de Florencia Revah, había sido condenado por el crimen del relacionista público a comienzos de siglo junto a otros jóvenes de Tigre. Su otro antecedente de violencia de género

El femicida de San Antonio

Discutirán hoy el futuro del jury contra Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el caso Maradona

Este martes se hará una audiencia de admisibilidad de acusación contra la magistrada apartada del juicio en el caso Maradona. Se conocerá si avanza el jury o no luego de que la magistrada haya solicitado la suspensión del proceso

Discutirán hoy el futuro del

Apuñalaron a un adolescente en una pelea callejera en Santa Fe e investigan si forma parte de una banda delictiva

Ocurrió en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Hay seis menores detenidos. La Policía secuestró armas de fuego y un puñal

Apuñalaron a un adolescente en

Estuvo 7 meses prófugo por intentar matar a tiros a un vecino en Berisso y cayó cuando fue a buscar a sus hijos al colegio

El hecho que se le imputa ocurrió en enero, cuando discutió con otro joven y le disparó en cinco oportunidades. En el operativo, un policía resultó herido

Estuvo 7 meses prófugo por

Detuvieron a un hombre que discutió con su hermana, la golpeó con una botella en la cara y quiso incendiarle la casa

La mujer sufrió un corte del lado izquierdo que requirió siete puntos

Detuvieron a un hombre que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la forma de manzana

Cómo la forma de manzana o pera del cuerpo influye en el envejecimiento del corazón

Qué significa hablar dormido según la psicología y a qué síntomas prestar atención

Dónde voto el 7 de septiembre en las elecciones de Buenos Aires 2025

Denunciaron el robo de 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Elecciones Corrientes 2025: en qué caso habrá balotaje luego de los comicios del 31 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
“110 625″: el mensaje escrito

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Una rara tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompe el récord mundial en una subasta

Cráteres ocultos, lluvias mediterráneas y migraciones humanas: el hallazgo que desafía la historia climática del Sahara

El astrofísico Adam Becker advirtió sobre la obsesión de la élite tecnológica por la inmortalidad y el control global

El futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional para retirar al crimen organizado del poder

TELESHOW
Joaquín Levinton contó cuántas veces

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”

La profunda reflexión de Nicki Nicole por su cumpleaños y el comentario de Lamine Yamal que encendió las redes

Nico Occhiato celebró el cumpleaños de Flor Jazmín con una tierna declaración: “La mujer más increíble”

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público