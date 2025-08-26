Detuvieron al automovilista que atropelló al ciclista de Banfield y huyó sin asistirlo

El momento en que atropelló al ciclista y se dio a la fuga

Agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron en las últimas horas al automovilista que atropelló al ciclista de Banfield a toda velocidad y luego huyó sin asistirlo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que se trata de Diego Alejandro Berges, un hombre de 47 años, arrestado en un domicilio ubicado en la localidad de José Mármol, partido de Lomas de Zamora.

La violenta secuencia -que quedó registrada por las cámaras de seguridad- ocurrió el sábado pasado, cuando Jonathan Ismael Castillo Oviedo, de 24 años, fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por la intersección delas calles La Plata y Correa, en Villa Galicia, en la zona de Banfield Este.

En ese momento, un auto Citroën C3 color negro lo embistió y de acuerdo con lo que se observó en la filmación, el conductor se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

El detenido y el auto con el que atropelló al joven

Las imágenes dan cuenta de que el ciclista atinó a reducir su velocidad al notar que un auto venía de frente. Sin embargo,el automovilista continuó su marcha, lo chocó de frente y escapó de la escena sin reparar en el estado de salud de la víctima, que voló por el aire y quedó tendido sobre el asfalto tras el brutal impacto.

Tras el accidente, un vecino de la zona llamó de urgencia al 911 para dar aviso de lo sucedido y personal policial del Comando Patrullas Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar. Al arribar, los efectivos corroboraron que Jonathan, la víctima, se encontraba arrojado sobre la vía pública, visiblemente herido.

A raíz del impacto, Castillo Oviedo fue trasladado en estado grave e ingresado al Hospital Gandulfo, donde permanece internado en grave estado. A partir del accidente y la huida de Berges, se inició una investigación a cargo de la fiscal Silvina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, como parte de las tareas de investigación, los efectivos policiales realizaron un relevamiento de cámaras privadas y municipales en la zona del siniestro. Estas imágenes permitieron establecer el dominio del auto involucrado.

A partir de esa información, el personal policial certificó el domicilio donde se encontraba el vehículo y determinó la identidad del supuesto autor.

Por orden del Juzgado de Garantías Nª1 de Lomas de Zamora, se ejecutó un operativo de allanamiento, secuestro y detención en la vivienda ubicada en la calle Tucumán, en la localidad de José Mármol.

Durante el procedimiento, incautaron el Citroën C3 presuntamente utilizado en el hecho, además de toda la documentación correspondiente al vehículo.

El auto con daños en su parte delantera

Según la foto que se observa del auto, la luz delantera, al costado izquierdo, estaba completamente rota. Se presume que fue por el impacto contra el ciclista. La fiscal dispuso el traslado del detenido y avaló las actuaciones policiales. Las fuentes adelantaron que el sospechoso será indagado durante la mañana.

Liliana, tía de la víctima, dialogó con este medio y confirmó que, al momento del accidente, su sobrino regresaba de su trabajo y se dirigía a su domicilio. Además, la mujer contó que el joven debió ser sometido a una intervención quirúrgica y continúa “grave”.

“Sufrió fractura de cráneo.Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor", comentó un familiar de la víctima en diálogo con el medio lomense La Unión. Berges quedó imputado del delito de lesiones culposas graves.