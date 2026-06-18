Emotivo video en el estadio Azteca: aficionados colombianos abrazaron a niño de Uzbekistán que lloraba tras la derrota en el Mundial 2026

Hinchas colombianos consuelan a un pequeño aficionado de Uzbekistán tras el partido en el Estadio Azteca, en una escena que se volvió viral por el gesto de respeto y solidaridad en el Mundial 2026 - crédito @433/X

Un emotivo video grabado en el estadio Azteca, en Ciudad de México, durante el debut de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 se convirtió en una de las escenas más compartidas del torneo, al mostrar a un niño aficionado de la selección asiática siendo consolado por hinchas rivales tras el pitazo final.

En las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, el menor aparece llorando mientras sostiene una réplica del trofeo del Mundial.

A su alrededor, varios aficionados colombianos reaccionan con gestos de apoyo, lo abrazan y comienzan a corear “Uzbekistán”, en una muestra de respeto que terminó opacando el propio resultado deportivo.

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Colombia ganó en la cancha, pero la imagen fue fuera de ella

El partido terminó 3-1 a favor de la selección colombiana en el Grupo K. Los goles fueron de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, en un encuentro disputado ante más de 80.000 espectadores en el histórico Azteca.

Sin embargo, la atención en el video viral no se centró en las jugadas del campo, sino en la reacción en las tribunas: la tristeza del pequeño hincha uzbeko y la respuesta inmediata de los aficionados colombianos, que intentaron contenerlo en medio del ambiente de celebración.

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Aficionados colombianos protagonizaron un gesto de respeto en el Azteca al consolar a un niño hincha de Uzbekistán, en una escena que se volvió viral por su carga emocional - crédito Raquel Cunha/Reuters

Las imágenes muestran cómo, en medio de la diferencia deportiva, el ambiente en las gradas se transforma en un gesto colectivo de empatía. El niño, visiblemente afectado por la derrota de su selección, recibe consuelo de seguidores rivales, mientras el cántico espontáneo de “Uzbekistán” recorre parte del estadio.

Un partido intenso con dominio alternado

Más allá de la viralidad del video, el encuentro tuvo un desarrollo competitivo e intenso. Colombia abrió el marcador al minuto 40 con un gol de Daniel Muñoz tras asistencia de Luis Díaz.

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Durante el primer tiempo, el conjunto sudamericano mostró su mejor versión, dominando la posesión y generando varias aproximaciones claras, incluyendo un remate al palo de Díaz y llegadas constantes por las bandas.

En la segunda mitad, Uzbekistán reaccionó con mayor agresividad. Al minuto 60, Abbosbek Fayzullaev aprovechó un rebote del arquero Camilo Vargas para marcar el empate parcial. En ese tramo del encuentro, el equipo asiático logró incluso imponer condiciones en la posesión y presionar alto, complicando la salida colombiana.

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Colombia debutó con victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca, resultado que la deja líder del Grupo K en el Mundial 2026 tras un partido intenso y de dominio alternado - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

La respuesta de Colombia fue inmediata. Apenas cuatro minutos después del empate, Luis Díaz volvió a aparecer para marcar el 2-1 tras una asistencia de Gustavo Puerta. Ese tanto cambió el rumbo del partido, devolviendo la calma al equipo dirigido por Néstor Lorenzo y permitiéndole administrar mejor los tiempos del juego.

Con el marcador a favor, Colombia realizó ajustes desde el banquillo. Ingresaron variantes como Jaminton Campaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández, que aportaron frescura en ataque. Uzbekistán, por su parte, mantuvo la presión en busca del empate, generando un cierre abierto y de alta intensidad.

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El desenlace llegó en el tiempo añadido (90+7), cuando un centro del “Cucho” Hernández fue conectado de cabeza por Campaz para el 3-1 definitivo. El gol selló la victoria colombiana y desató la celebración de los miles de aficionados presentes en el Azteca.

Cannavaro: “Fue un partido más parejo de lo que dice el marcador”

Tras el encuentro, el técnico de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, analizó la derrota y consideró que el resultado no reflejó del todo el desarrollo del juego. Según el entrenador, su equipo cometió errores puntuales y sufrió el impacto del nerviosismo propio del debut mundialista.

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“El partido fue más parejo de lo que dice el marcador”, afirmó, destacando además el ambiente en el estadio, que describió como abrumador para sus jugadores. “Era como jugar en Colombia por toda la gente que había en las tribunas”, añadió.

Fabio Cannavaro reconoció errores y nerviosismo en Uzbekistán tras la derrota ante Colombia, aunque destacó la mejoría del equipo en el segundo tiempo y el aprendizaje de su debut mundialista - crédito Eloísa Sánchez/Reuters

Cannavaro explicó que su equipo priorizó la defensa en el primer tiempo debido a la presión del escenario, lo que afectó su capacidad ofensiva. Sin embargo, valoró la reacción en la segunda mitad, donde Uzbekistán mostró mayor orden, intensidad y capacidad para competir de igual a igual.

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“Cuando fallas en un Mundial, lo pagas caro”, señaló el técnico, aunque insistió en que se queda con aspectos positivos del rendimiento de sus dirigidos. También confirmó que ya piensa en el próximo compromiso del Grupo K frente a Portugal, un duelo que calificó como exigente pero clave para la evolución del equipo.