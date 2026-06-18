Nicaragua

Remesas hacia Nicaragua crecieron 7.5% en el primer trimestre de 2026, pero advierten disminución para el resto del año

El flujo de envíos familiares al país mantuvo una expansión en los primeros meses de 2026, aunque el organismo anticipa una desaceleración en el resto del año por el agotamiento de factores extraordinarios

Guardar
Google icon
Imagen de archivo. Nicaragua quedó por encima de varias economías de la región, aunque su avance de remesas en 2026 fue menor que el 18.2% registrado en 2025. /(EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER)
Imagen de archivo. Nicaragua quedó por encima de varias economías de la región, aunque su avance de remesas en 2026 fue menor que el 18.2% registrado en 2025. /(EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER)

Las remesas hacia Nicaragua crecieron 7.5% en el primer trimestre de 2026, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un contexto en el que el organismo prevé una desaceleración durante el resto del año porque comienzan a agotarse los factores extraordinarios que impulsaron los envíos en 2025.

En Centroamérica, la subregión de mayor expansión, las remesas avanzaron 9.1% en los primeros meses de 2026, de acuerdo con el BID. Dentro de ese grupo, Honduras lideró con 14.4%, seguida de Panamá con 10.6%, Costa Rica con 10.4%, Guatemala con 8.0%, Nicaragua con 7.5% y El Salvador con 6.8%.

El informe citado por Despacho 505 ubica a Nicaragua por encima de varias economías de la región y en línea con la evolución favorable observada en Centroamérica, aunque por debajo del crecimiento de 18.2% que había registrado en 2025.

PUBLICIDAD

El BID informó que América Latina y el Caribe recibieron USD 173,733 millones en remesas durante 2025, un aumento de 7.3% frente a 2024. El crecimiento regional estuvo empujado sobre todo por Centroamérica, donde los flujos aumentaron 20.1%, muy por encima del promedio del conjunto regional.

América Latina y el Caribe recibieron USD 173,733 millones en remesas durante 2025. /(REUTERS/Willy Kurniawan)
América Latina y el Caribe recibieron USD 173,733 millones en remesas durante 2025. /(REUTERS/Willy Kurniawan)

Según el organismo, Nicaragua fue una de las economías centroamericanas con mejor desempeño en 2025 al crecer 18.2%, superada solo por Honduras. Ese resultado dejó al país por delante de El Salvador, que avanzó 17.8%, y cerca de Guatemala, que alcanzó 18.7%.

El BID explicó en su informe que el fuerte aumento de 2025 respondió en gran medida a factores excepcionales vinculados con la incertidumbre sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Muchos migrantes, señaló el organismo, hicieron envíos adicionales con recursos ahorrados o a partir de jornadas laborales más extensas para reforzar el apoyo a sus familias.

PUBLICIDAD

El mismo informe advirtió que esas condiciones empiezan a agotarse. La reducción de los ahorros disponibles y las limitaciones para seguir ampliando las horas trabajadas ayudan a explicar la desaceleración observada en 2026.

La valoración del BID sobre la subregión quedó resumida en una frase textual del informe reproducida por Despacho 505: “Centroamérica sigue siendo la subregión de mayor expansión. Su crecimiento de 9.1% en el primer trimestre de 2026 se mantiene alto frente al resto de América Latina y el Caribe, aunque queda lejos del 20.1% de 2025, cuando el impulso estuvo asociado a respuestas de corto plazo, como el uso de ahorros, que empiezan a agotarse. Honduras encabeza el crecimiento, con 14.4%”.

El comportamiento del empleo migrante y el tipo de cambio definirán el resto del año

FOTO DE ARCHIVO: El fuerte impulso de las remesas en 2025 respondió a la incertidumbre por las políticas migratorias en Estados Unidos y al uso de ahorros de los migrantes. /(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)
FOTO DE ARCHIVO: El fuerte impulso de las remesas en 2025 respondió a la incertidumbre por las políticas migratorias en Estados Unidos y al uso de ahorros de los migrantes. /(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Para Nicaragua, el dato central es que los envíos familiares mantienen una trayectoria ascendente, según el BID, y siguen siendo una fuente de ingresos para miles de hogares. El organismo añadió que esos recursos continúan teniendo un peso clave en el consumo, el bienestar de las familias y la actividad económica.

El BID señaló que la evolución de las remesas durante el resto de 2026 dependerá sobre todo de dos variables: el comportamiento del mercado laboral de los migrantes en Estados Unidos y la dinámica de los tipos de cambio. También indicó que la apreciación de varias monedas latinoamericanas frente al dólar llevó a muchos trabajadores migrantes a aumentar los montos enviados para preservar el poder adquisitivo de sus familias.

Bajo ese escenario, el organismo prevé que las remesas hacia América Latina y el Caribe seguirán creciendo en 2026 y alcanzarán un nuevo máximo histórico, aunque lejos del salto extraordinario registrado en 2025.

Temas Relacionados

NicaraguaRemesasBanco Interamericano de DesarrolloCentroaméricaCrecimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La producción de frijol en Costa Rica cayó 25.9% desde 2006 y la Defensoría advierte riesgos alimentarios

El informe atribuye el retroceso a las restricciones de crédito y al fenómeno de El Niño, factores que redujeron la previsibilidad de las cosechas, elevaron los costos y aumentaron la dependencia de importaciones

La producción de frijol en Costa Rica cayó 25.9% desde 2006 y la Defensoría advierte riesgos alimentarios

La magnitud del caso Senasa en República Dominicana hace dudar que una segunda fase sea suficiente para abarcar a todos los implicados.

Las investigaciones sobre presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud han revelado una trama con múltiples ramificaciones. El Ministerio Público de República Dominicana enfrenta la dificultad de procesar a todos los implicados, mientras nuevas estructuras y nombres surgen en el expediente Senasa

La magnitud del caso Senasa en República Dominicana hace dudar que una segunda fase sea suficiente para abarcar a todos los implicados.

Inteligencia artificial y geolocalización se suman a la Alerta Amber en Panamá

La reglamentación busca reducir tiempos de respuesta y aumentar las probabilidades de localizar a menores en situaciones de riesgo

Inteligencia artificial y geolocalización se suman a la Alerta Amber en Panamá

“No pudieron respetar la vida de la niña”: Tío y su sobrina de tres años son asesinados en Cortés, Honduras

El estruendo de las balas apagó de golpe la inocencia en la aldea de Nueva Granada. Un brutal ataque armado perpetrado dentro de una vivienda rural cobró la vida de Jorge Meléndez y de su pequeña sobrina Lian

“No pudieron respetar la vida de la niña”: Tío y su sobrina de tres años son asesinados en Cortés, Honduras

Honduras: Presidente Nasry Asfura lamenta muerte de policías

El mandatario expresó sus condolencias a las familias de los siete agentes fallecidos en el accidente de El Rodeo.

Honduras: Presidente Nasry Asfura lamenta muerte de policías

TECNO

Cómo y dónde reservar GTA 6 de Rockstar este mes de junio

Cómo y dónde reservar GTA 6 de Rockstar este mes de junio

Así fue como un hacker entró al streaming del Mundial 2026 y tuvo control total: “pude parar la transmisión”

Copilot le permitió a los hackers robar claves de acceso a cuentas de Instagram en un clic

Cuál es el disfraz de Las Guerreras K-pop que más se busca en Google

Harvard reveló 6 trucos para volverse viral y famoso en redes sociales como Instagram

ENTRETENIMIENTO

Esta es la película que superó a ‘Star Wars: The Force Awakens’ como la cinta más costosa de la historia

Esta es la película que superó a ‘Star Wars: The Force Awakens’ como la cinta más costosa de la historia

“La resurrección de Cristo”: así celebró Mel Gibson el final del rodaje de su película más ambiciosa

Cómo una visita a un centro psiquiátrico austriaco y una serie de culto dieron forma al álbum más arriesgado de David Bowie

“¿Ese que está ahí es Robert De Niro?”: el día que Hayden Christensen se quedó sin palabras en el set de Star Wars

Los últimos días de Daveigh Chase: delgadez extrema, adicciones y la búsqueda desesperada para encontrarla

MUNDO

Ucrania y Alemania sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer la defensa antibalística y la producción conjunta de tecnología militar

Ucrania y Alemania sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer la defensa antibalística y la producción conjunta de tecnología militar

Los primeros buques de gran calado vuelven a cruzar el estrecho de Ormuz tras 110 días de cierre

El régimen de Irán condenó a una cantante a 74 latigazos por aparecer sin velo en un concierto virtual

Estados Unidos levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes tras la entrada en vigor del pacto con Teherán

La ciudad considerada la más feliz del mundo, según un análisis