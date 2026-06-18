Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta negó los hechos y seguirá acusado por encubrimiento agravado

El amigo de Claudio Barrelier fue indagado este jueves por el fiscal Raúl Garzón. Se abstuvo de declarar y continuará detenido por encubrimiento agravado. Su defensa aseguró que es inocente, afirmó que se encuentra “muy golpeado” por su situación procesal y anticipó que pedirá una ampliación de indagatoria para que pueda dar su versión de los hechos

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fascetta agostina y barrelier - Portada
Osvaldo Fassetta, amigo de Claudio Barrelier, está acusado de encubrimiento agravado en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega

Osvaldo Fassetta, uno de los tres detenidos en la causa por el femicidio de Agostina Vega, fue indagado este jueves por el fiscal Raúl Garzón. Durante la audiencia negó los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de declarar. En ese contexto, la Justicia resolvió mantener sin cambios la imputación por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género, según informaron fuentes judiciales.

La decisión era seguida con expectativa porque existía la posibilidad de que el fiscal agravara la acusación. Sin embargo, según pudo saber Infobae, Fassetta continuará detenido bajo la misma calificación y regresará al penal de Bouwer, donde permanece alojado desde su arresto.

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Fassetta, de 47 años, residía en una habitación ubicada en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, Claudio Barrelier asesinó a la adolescente de 14 años. Por ese motivo, para los investigadores resulta poco probable que no haya advertido movimientos o ruidos dentro de la casa.

A su vez, los investigadores buscan determinar si fue él quien mantuvo contacto conla madre de Agostina, Melisa Heredia, durante las primeras horas de la búsqueda de la joven. Según la hipótesis de la fiscalía, Fassetta podría estar detrás de una serie de llamados y mensajes enviados a la mujer con el aparente objetivo de llevar tranquilidad mientras la menor ya era intensamente buscada. Entre esos contactos figura una comunicación en la que una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

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Calle con una camioneta policial azul y casas de fachada clara, acordonada con cinta de seguridad roja y blanca por un operativo policial
Fassetta residía en una habitación ubicada en la vivienda de barrio Cofico, donde la investigación ubica el crimen de Agostina Vega

En diálogo con los medios, su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, volvió a sostener que Fassetta es inocente y explicó que la decisión de abstenerse respondió a diferencias con la forma en que los hechos fueron descriptos en la imputación. Según indicó, solicitará una ampliación de indagatoria para que su cliente pueda brindar su versión completa y responder preguntas ante la fiscalía. “Los hechos no estarían descriptos de la forma en que sucedieron”, sostuvo el letrado, quien aseguró además que Fassetta se encuentra “muy golpeado” por su situación procesal.

Medina Allende también cuestionó la hipótesis principal de la causa e insistió en que deberían explorarse otras líneas investigativas, incluida una posible venganza. Sin embargo, tanto la fiscalía como los investigadores sostienen que no existen elementos que respalden esa teoría y mantienen como principal hipótesis la de un abuso sexual seguido de femicidio

La investigación continuará este viernes con la indagatoria de Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier e imputada también por encubrimiento agravado. La mujer está acusada de haber facilitado el Ford Ka negro que, según la reconstrucción judicial, fue utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde fueron hallados.

SOLEDAD ANDREANI TERCERA DETENIDA
Soledad Andreani será indagada este viernes

Andreani estuvo internada bajo tratamiento médico por una crisis de salud mental, según informó su defensora, Marina Romano. En los últimos días, además, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se la observa junto a Barrelier y al Ford Ka horas después del crimen.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico dentro de la secuencia criminal investigada. Los investigadores creen que Barrelier no actuó completamente solo y que tanto Fassetta como Andreani habrían colaborado en maniobras posteriores al crimen destinadas a ocultar evidencias y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalía también espera recibir en los próximos días nuevos resultados periciales, entre ellos los estudios psicológicos realizados a Barrelier. A eso se suman las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, consideradas claves para reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los imputados antes y después del crimen.

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