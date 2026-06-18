Mirtha Legrand y Juana Viale tendrán un fin de semana con “mesazas” que mezclan teatro, música y ciencia

La icónica conductora Mirtha Legrand y su nieta, Juana Viale

Mirtha Legrand y Juana Viale vuelven este fin de semana a la pantalla de El Trece con sus tradicionales mesazas. La Chiqui conduce La Noche de Mirtha el sábado 20 de junio a las 21:30, mientras que su nieta estará al frente de Almorzando con Juana el domingo 21 de junio desde las 13:45. Entre las dos emisiones, nueve invitados con perfiles muy distintos —actores, músicos, un mentalista y una médica especialista en nutrición— se repartirán en las dos mesas más convocantes de la televisión argentina.

El primero en ocupar un lugar en la mesa del sábado será Guido Kaczka, el conductor que en mayo se consagró con el Martín Fierro de Oro —el galardón más alto de la televisión argentina— por su trabajo en Buenas noches familia, programa de El Trece. Kaczka también fue reconocido esa noche con el Martín Fierro en la categoría de Labor en Conducción Masculina, y sumó así su segundo Martín Fierro de Oro, tras el que obtuvo en radio en 2019.

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Mirtha Legrand posa sonriente y elegante en el set de su programa 'La Noche de Mirtha', luciendo una blusa de lunares y una falda larga negra. (Storylab)

Lo acompañará Claudia Fontán, actriz y figura habitual de la pantalla chica, que comparte con Kaczka el ciclo radial No Está Todo Dicho, en La 100, de lunes a viernes en el horario de la mañana. El tercer invitado de la noche será Joaquín Levinton´´, líder de la banda Turf, que atraviesa un año de alta exposición pública. En diciembre pasado sufrió un infarto mientras tocaba en un bar del barrio porteño de Colegiales y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández. Tras su recuperación, volvió a los escenarios en el Cosquín Rock 2026 con una entrada teatral en camilla, y lanzó Yo soy Joaquín, su primer álbum solista, un trabajo de nueve canciones de perfil íntimo que comenzó a gestarse hace más de una década. Además, integra el jurado del reality Es mi sueño, el ciclo de talentos que conduce Kaczka en el prime time de El Trece desde marzo. La mesa de la Chiqui la cerrará Soledad Villamil, protagonista de El secreto de sus ojos —la última película argentina en ganar el Premio Oscar— y actualmente en cartel con la obra Las Hijas, una comedia dramática sobre una madre con Alzheimer y sus tres hijas, que dirige Adrián Suar y que comparte con Julieta Díaz y Pilar Gamboa en el Paseo La Plaza.

El domingo 21 de junio, desde las 13:45, es el turno de Almorzando con Juana. La mesa de Viale reunirá a cinco invitados con perfiles muy distintos. Esteban Lamothe llega en un momento de plena actividad: el actor nacido en Ameghino acaba de estrenar la versión teatral de Secreto en la montaña en el Multiteatro, bajo la dirección de Javier Daulte y junto a Benjamín Vicuña, y en marzo publicó Una comadreja, su primer libro de poesía. Lo acompañará Roly Serrano, uno de los actores más queridos del ambiente artístico local, conocido por su papel en El Marginal. Serrano regresó a los escenarios en la temporada de verano en Villa Carlos Paz tras el grave accidente automovilístico de marzo de 2024 que lo mantuvo tres meses en terapia intensiva, y reveló al mismo tiempo que está en pareja con Candelaria Saldaño Vicente, actriz cordobesa 44 años menor que él.

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Juana Viale sonríe a cámara luciendo un elegante look celeste durante la emisión de su programa "Almorzando con Juana". (Storylab)

María Marull, actriz, dramaturga y directora rosarina, también estará presente. Junto a su hermana gemela Paula, protagoniza y dirige Lo que el río hace, obra que desde su estreno en 2022 acumula cuatro temporadas en el circuito porteño, una docena de premios —entre ellos los ACE, María Guerrero, EEBA y Trinidad Guevara— y miles de espectadores. La quinta silla la ocupará la Dra. Virginia Busnelli, médica especializada en endocrinología y nutrición, directora del Centro Médico CRENYF y autora del libro Obesidad, editado en marzo de este año por Editorial El Ateneo. Con más de 490.000 seguidores en Instagram, Busnelli se convirtió en una de las voces de referencia en la divulgación sobre obesidad y metabolismo en los medios argentinos.

El quinto invitado del almuerzo dominical será Agustín Canolik, el mentalista de 30 años que en pocos meses pasó de trabajar en una oficina a llenar teatros y volverse viral en las redes. Sus videos —en los que “lee” la mente de famosos como Lali Espósito, Gimena Accardi y Pollo Álvarez— acumularon millones de reproducciones y lo convirtieron en una de las figuras emergentes del espectáculo local. Para 2026, Canolik tiene previsto llevar su espectáculo a salas de mayor capacidad en distintas ciudades del país.

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