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El álbum de vacaciones de Cami Homs en el Caribe: entre piscina, atardeceres soñados y familia ensamblada

La influencer volvió a armar las valijas y junto a sus tres hijos y los de su pareja José Sosa comenzó una nueva aventura

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Cami Homs y una niña posan para una selfie en un suelo de baldosas claras. Cami viste de blanco; la niña, con camiseta y shorts, saca la lengua y hace la señal de la paz
Cami Homs y su hija Francesca De Paul posan sonrientes para una selfie durante sus vacaciones, mostrando un momento de diversión y complicidad familiar. (Instagram)

Cami Homs, luego de pasar unos días recorriendo Europa junto a José Sosa y la pequeña Aitana, la beba que tienen en común, volvió a armar las valijas para tomarse unos días de descanso con sus tres hijos y las niñas de su pareja. Mientras Rodrigo De Paul defiende el título de campeón del mundo con la selección argentina, ella se fue de viaje con Francesca y Bautista, los dos hijos que comparte con el mediocampista, y con la pequeña Aitana, su hija con el futbolista Sosa.

El destino fue un resort tropical en el Caribe, al que Homs evitó poner la ubicación exacta, con amplias piscinas rodeadas de palmeras, senderos de madera entre vegetación exuberante y shopping de lujo a la vuelta de la esquina. El álbum que fue compartiendo en sus redes arrancó desde la habitación del hotel: una selfie frente a un espejo en la que se dejaba ver con top bordo y short deportivo, y la cuna de Aitana al fondo, como primera postal del viaje. Después llegaron las fotos al sol, con traje de baño blanco y a cara lavada, con el tatuaje en el antebrazo a la vista.

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La piscina fue el escenario central de los primeros días. Cami se metió al agua con Aitana en brazos, la beba con su gorrito con estampado de frutillas y un enterito a juego, permaneció con los ojos bien abiertos ante el agua. Fue una de las imágenes más comentadas del álbum por la ternura y la simplicidad de una situación de disfrute cotidiano. Los tres hermanos también tuvieron su momento juntos al borde de la piscina: Francesca sosteniendo a Aitana, Bautista pegado a ellas, los tres con el cuerpo húmedo por el agua cálida y sonriendo para la cámara. Una postal que no pasó desapercibida entre los seguidores de Cami.

Vista trasera de dos niños, una niña y un niño, caminando por una pasarela de madera rodeada de densa vegetación tropical bajo el sol
Francesca y Bautista De Paul, hijos de Cami Homs, caminan por un exuberante sendero de madera
Bautista De Paul disfruta de las vacaciones junto a su mamá
El pequeño hizo uso de las reposeras del lugar para descansar
Primer plano de una niña sonriente con cabello castaño, ojos cerrados, y un bebé en un vestido rosa que le besa la mejilla
Francesca y Aitana compartieron un tierno momento de risas y afecto

Bautista apareció también en solitario, sentado en una reposera con remera de mangas largas y sacándole la lengua a la cámara, con una toalla de un parque acuático detrás. Francesca, por su parte, recorrió los senderos de madera entre la vegetación tropical junto a una de las nenas de José, las dos con tops blancos y shorts de jeans.

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Al atardecer, los chicos posaron frente al agua enmarcados en una estructura cuadrada blanca, con el sol hundiéndose en el horizonte detrás. Una foto de las que se guardan para algún portarretratos familiar. La noche tuvo su propio capítulo. Las imágenes muestran a los niños caminando por los pasillos de un shopping de alta gama, con locales de lujo a los costados. Cami también apareció en ese escenario: sentada en el piso con una de las nenas, vestido blanco de encaje y cartera beige con cadena dorada, las dos haciendo muecas para la cámara.

Las salidas nocturnas incluyeron también una cena en un restaurante rústico de estética caribeña: techo de paja, horno de barro a leña y paredes cubiertas de pinturas de peces sobre postigos blancos. De vuelta en la intimidad del hotel, una de las fotos más cercanas del viaje mostró a Cami acostada boca arriba con Aitana encima suyo, las dos riendo para la cámara.

Tres niños sonríen junto a una piscina al aire libre; una niña sostiene a un bebé, mientras un niño rubio se para a su lado. El fondo tiene una estructura de madera y techo de paja
La tierna foto de Aitana, Francesca y Bautista en las vacaciones familiares
Cuatro niños posan dentro de un marco decorativo al atardecer, con un muelle, botes, palmeras y el sol poniéndose sobre el agua de fondo
La familia ensamblada al completo: los dos hijos de Cami y las dos hijas de José Sosa
Una mujer con el pelo recogido sostiene a un bebé con un sombrero blanco de fresas en una piscina. El fondo muestra vegetación tropical y una estructura de madera
El tierno momento madre e hija en una de las piletas del hotel (Instagram)

Las fotos que Cami fue compartiendo a lo largo del viaje construyeron un álbum que tiene como hilo conductor a sus tres hijos: Francesca, Bautista y la pequeña Aitana, que protagonizó sus primeras vacaciones junto a sus hermanos mayores. En la publicación que compartió con sus seguidores tan solo sumo el símbolo del infinito y un corazón, dejando en claro todo lo que siente por sus tres pequeños.

Ahora habrá que ver si, en el caso de que el seleccionado nacional avance en las etapas de la Copa del Mundo, si los dos hijos que tiene con Rodrigo se encontrarán entre los miles de hinchas que alientan a la Scaloneta en este nuevo Mundial. Cabe destacar que en Qatar 2022, momento en el que Cami y el jugador del Inter Miami estaban en plena batalla, los pequeños estuvieron presentes para ver a su papá levantar el galardón.

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