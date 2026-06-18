Persecución de película: intentó evadir un control policial, se tiró a un arroyo con más de 16 mil dólares y casi se ahoga

Intentó evadir un control y se tiró a un arroyo desde una altura de ocho metros con 16 mil dólares y casi 3 millones de pesos

Una persecución de película tuvo lugar días atrás en el barrio porteño de Villa Lugano, donde personal de la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que intentó evadir un control policial y se arrojó a un arroyo con una importante cantidad de dinero que tenía en su mochila, la cual no pudo justificar. El sospechoso fue detenido ya dentro del agua, debido a que no pudo salir por sus propios medios.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el pasado 30 de mayo, cerca de las 17, durante un control de rutina que suelen realizar agentes de la División Patrulla Control de Accesos Sur, en las inmediaciones del Destacamento Olímpico de la policía porteña.

PUBLICIDAD

El sospechoso fue atrapado con 16 mil dólares y casi 3 millones de pesos.

En ese contexto, los agentes detuvieron la marcha de un Renault Logan gris, registrado en una aplicación de viajes, donde viajaban el conductor y un pasajero que llevaba consigo una mochila roja.

Al notar la presencia policial, el hombre que viajaba en el asiento trasero exhibió signos de nerviosismo, lo que llamó la atención de los uniformados.

PUBLICIDAD

Ante el pedido de los policías para que presentara su DNI, el pasajero no solo se negó a identificarse, sino que descendió del vehículo y emprendió la fuga a pie rumbo a la avenida 27 de Febrero, con dirección al Puente La Noria.

Durante la intensa persecución, el hombre ingresó a la Reserva Ecológica y se arrojó al arroyo Cildañez desde una altura de 8 metros.

El sospechoso nadó y pudo avanzar unos metros, pero en el trayecto perdió su mochila.

El sospechoso fue identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años.

“El masculino se está ahogando, no hace pie”, se escucha decir a un agente en el video que encabeza esta nota.

Finalmente, los efectivos lograron recuperar el bolso, mientras que el sospechoso, identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años y con domicilio registrado en la provincia de Jujuy, quedó imposibilitado de salir del agua por sus propios medios. Personal de la reserva colaboró en el rescate, tras lo cual se procedió a su inmediata detención.

PUBLICIDAD

La apertura de la mochila, realizada en presencia de testigos, permitió constatar la existencia de 16.000 dólares y 2.991.000 pesos, sumas que Peñaloza no pudo justificar, y un cuaderno con anotaciones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Sur, encabezada por el fiscal Gastón Favier, quien ordenó la detención del sospechoso bajo la acusación de desobediencia y dispuso el secuestro de la suma encontrada y del cuaderno.

PUBLICIDAD

Por su parte, el conductor del auto fue notificado en carácter de testigo, mientras que la investigación continúa para establecer el origen de los fondos.