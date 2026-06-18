Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 18 de junio, minuto a minuto

FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

Tras una audiencia caliente donde declararon tres de los siete imputados, el juicio por la muerte de Maradona continúa con la ronda testigos que estuvieron más cerca del ex DT en sus últimos días.

“Monona”, como se apoda a la cocinera, es la figura central de la jornada. Hasta ahora se la mencionó en casi todos los relatos, aunque era muy querida, se la cuestiona por hacerle platos calóricos y altos en sodio a Diego.

Con su declaración, el debate ya entra justo en la mitad. Por su extensión, los jueces definieron que haya audiencias durante la feria judicial de invierno: serán, excepcionalmente, los lunes 20 y 27 de julio.