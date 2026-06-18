Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 18 de junio, minuto a minuto

“Monona”, cocinera de Diego y testigo clave, fue citada por la fiscalía junto a otros dos acompañantes terapéuticos que estuvieron con el Diez al principio de la internación domiciliaria. Los detalles del día

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FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian
FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

Tras una audiencia caliente donde declararon tres de los siete imputados, el juicio por la muerte de Maradona continúa con la ronda testigos que estuvieron más cerca del ex DT en sus últimos días.

Monona”, como se apoda a la cocinera, es la figura central de la jornada. Hasta ahora se la mencionó en casi todos los relatos, aunque era muy querida, se la cuestiona por hacerle platos calóricos y altos en sodio a Diego.

Con su declaración, el debate ya entra justo en la mitad. Por su extensión, los jueces definieron que haya audiencias durante la feria judicial de invierno: serán, excepcionalmente, los lunes 20 y 27 de julio.

12:16 hsHoy

Quiénes declaran hoy

La fiscalía llamó a testificar a la cocinera Monona y a los dos acompañantes terapéuticos que estuvieron en los primeros días de la internación domiciliaria de Tigre.

La mujer estuvo con él hasta el último día. Los otros testigos, sin embargo, fueron echados a la semana.

Un trabajador del equipo expulsado que ya declaró, aseguró que Diego la pasaba bien con ellos y que la decisión fue de su entorno. “Todos hablaban por Diego pero Diego nunca hablaba”, expresó.

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