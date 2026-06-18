La China Ansa le cumplió el deseo a su hija India para festejar sus 3 años: “Jugar en la nieve con Rafi y ustedes”

La familia se encuentra de vacaciones en el sur del país y la conductora compartió el tierno momento de su hija (Video: Instagram)

China Ansa y Diego Mendoza cumplieron el deseo de cumpleaños más emocionante y concreto que puede tener una nena de 3 años: jugar en la nieve. India, la primera hija que tienen en común, pidió eso y nada más cuando le preguntaron qué quería de regalo. La familia entera hizo las valijas y viajó a San Martín de los Andes, donde la pequeña festejó su tercer año de vida rodeada de paisajes blancos, piñas de pino, troncos nevados y el calor de los suyos.

El pedido quedó registrado en el posteo que el matrimonio compartió en redes sociales junto a una serie de fotografías. La dinámica fue simple: le preguntaron a India qué quería de regalo y ella respondió sin dudar. “Jugar en la nieve con Rafi y ustedes 2”, contestó la niña. Esa frase se convirtió en el título del álbum y en la razón del viaje.

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Las imágenes que acompañaron la publicación mostraron a una familia que se entregó por completo a la experiencia. En una de las fotos, Diego lanza nieve al aire con el brazo extendido mientras China, arrodillada en el suelo nevado, sostiene al bebé Rafi con una mano y abraza a India con la otra. Los cuatro ríen. La nena lleva un conjunto de pana color crema con chaleco marrón de borrego y un gorro de piel que le cubre hasta las orejas. Diego viste de negro con un gorro cosaco oscuro que se convirtió en el accesorio recurrente del viaje.

China y Diego posan felices junto a sus hijos durante sus vacaciones de invierno

El grupo al completo en sus vacaciones en San Martín de los Andes

En otra toma, más posada y luminosa, Diego carga a India en un brazo y China sostiene a Rafi en el otro. Los dos bebés miran a cámara: India saluda con la mano abierta, Rafi sonríe desde su enterito acolchado color marfil con orejas de osito en la capucha. El sol pega directo sobre la nieve y el fondo muestra los árboles pelados típicos del invierno patagónico.

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El posteo incluyó también una foto de India en solitario que concentró buena parte de la atención. La nena posa parada en la nieve, con las piernas separadas y una actitud que mezcla seguridad y ternura. El gorro marrón de piel le queda enorme, los rulos le asoman por los costados y la mirada tiene algo de desafío tranquilo. En otra imagen similar, levanta una mano a la altura del hombro, como saludando al mundo.

El texto que acompañó el posteo fue el de dos padres que no buscaron las palabras grandiosas. “Hace 3 años que nuestro mundo cambió para siempre, sos el amor de nuestras vidas y luchamos todos los días para cumplir tus sueños”, escribieron China y Diego. Agregaron que la sonrisa de India los inspira, los motiva y los empuja a ir por más. Cerraron con un doble saludo: “Feliz vida princesa, te amamos. Feliz cumple Bebé!!”.

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India y Rafa junto a sus dos abuelas

"Nuestro mundo cambió para siempre", escribió el matrimonio en el posteo en honor a la pequeña

La celebración no fue solo de cuatro. Las fotos revelaron que el viaje incluyó a más integrantes de la familia. Una de las imágenes muestra a las dos abuelas de la familias y los cuatro con los brazos en alto y expresiones de pura alegría. Otra foto grupal, tomada en formato selfie con el cielo azul de fondo, reúne a cinco personas: Diego en primer plano con su gorro negro, India en el centro con el suyo marrón, y tres mujeres detrás, una de ellas sosteniendo a Rafi. El sol patagónico, que en invierno pega bajo y lateral, bañó esa toma con una luz particular.

Ansa también compartió un video por separado, y ahí fue India quien tomó la palabra. Con apenas 3 años recién cumplidos, la nena condujo un recorrido por la propiedad con una naturalidad que dejó poco margen para el guión. Arrancó directo, mirando a cámara: “Hola, chicos. Vengan a disfrutar mi casa de la nieve. Vengan, se la voy a mostrar”.

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El tour comenzó afuera, donde India señaló la nieve que caía y aclaró, con una precisión que sorprende en una nena de su edad, que lo que volaba no era el viento sino los copos. “Se congela la mano, mirá”, dijo, y en ese gesto quedó resumida toda la experiencia de tocar la nieve por primera vez con conciencia. “Me encanta la nieve, es hermosa”, remató antes de proponer entrar porque hacía frío.

La cumpleañera eligió un chaleco y un gorro de piel a juego con el de su mamá

El viaje se hizo para cumplir el sueño de la pequeña India de jugar en la nieve (Instagram)

Ya adentro, India fue presentando cada rincón con la solemnidad de una anfitriona que conoce bien su casa. Señaló la entrada, advirtió que no se podía pasar por la cocina porque estaba caliente y aclaró que ahí era donde cocinaba la abuela Vicky. Luego invitó a pasar al lugar de juegos, donde había princesas.

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Después llegó la parte que más le gustó mostrar: la vista. Desde adentro, la casa tiene una panorámica sobre el paisaje nevado que India describió con una sola palabra: “Preciosa”. Contó que cuando nieva, la familia se sienta ahí a mirar. “Mamo, mate y vemos la tarde tele”, dijo, y en esa frase corta quedó retratada la rutina invernal de la familia en la cabaña.

Antes de despedirse, India recordó que cuando hay mucha nieve se puede esquiar. Invitó a sus seguidores a ir, les deseó que la pasaran bien y se despidió con un “Chau, chicos. Espero que les guste el contenido. Nos vemos a la próxima. Adiós”. La última línea del video fue una orden dirigida a la abuela: “¡Abuela, hazme un chocolate!”.

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El contraste entre esa despedida —calcada de cualquier creador de contenido— y el pedido inmediato del chocolate caliente condensó en pocos segundos lo que fue todo el festejo: una nena de 3 años que ya maneja los códigos de las redes con soltura, pero que al final del día sigue siendo una nena que quiere el chocolate de la abuela Vicky junto a la ventana con vista a la nieve.