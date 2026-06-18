Arrancó la segunda fecha del Mundial 2026: así está la pelea para clasificar a los 16avos de final

México se enfrentará con Corea del Sur, en un duelo que puede definir al primer clasificado a los 16avos (REUTERS/Pawel Kopczynski)

El Mundial 2026 inició con una primera fecha apasionante, la cual dejó resultados inesperados como el empate sin goles entre España-Cabo Verde y la igualdad 1-1 de Portugal-Congo. Durante la jornada mundialista del jueves comenzaron los segundos partidos de los grupos A y B, donde podrían definirse los primeros clasificados a los 16avos de final.

México abrió la Copa del Mundo 2026 con un contundente triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En la misma zona, Corea del Sur se impuso por 2-1 sobre República Checa en un encuentro que tuvo un desarrollo considerablemente favorable para los asiáticos.

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Más allá de que el triunfo ya los deja en una buena posición para aspirar a ser uno de los ocho mejores terceros, México y Corea del Sur pueden definir al primer clasificado a los 16avos de final en Guadalajara: se medirán a las 22:00 (argentina) y, en caso de que uno de los dos se imponga en el resultado, asegurará su lugar en la siguiente fase.

Por su parte, República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en el primer turno del día. Michal Sadílek abrió el marcador tras una buena jugada asociativa de los europeos, quienes mostraron las mismas falencias que en el duelo contra los surcoreanos y tuvieron dificultades para imponer las condiciones en el campo. Los africanos se encontraron con un penal a los 83 minutos que Teboho Mokoena se encargó de convertir para el resultado final. Esto dejó a los dos combinados con un solo punto y con la obligación de ganar en la última fecha de la fase de grupos.

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Corea del Sur podría consolidar su lugar en los 16avos de final contra México (REUTERS/Paul Childs)

El otro grupo que tendrá actividad en la jornada del 18 de junio será el B. Canadá inició su camino en el certamen en el que es uno de los locales con una igualdad 1-1 contra Bosnia y Herzegovina. Los europeos se adelantaron en el marcador de la mano de Jovo Lukic, mientras que Cyle Larin estampó el empate en Toronto. Del otro lado, Qatar protagonizó una de las sorpresas en el Mundial tras el 1-1 contra Suiza gracias al gol en contra de Miro Muheim en el último minuto.

Tras los dos empates en el arranque, ninguna de las selecciones tiene chances de consumar su clasificación a los 16avos de final. Los europeos se enfrentarán entre sí en Los Ángeles desde las 16:00 (hora argentina): Suiza buscará dejar atrás los puntos que perdió en el último minuto tras dominar con superioridad en el partido. Canadá, por su parte, chocará contra Qatar a las 19:00 (hora argentina) en Vancouver en un duelo en el que ambos combinados buscarán su primera victoria en la Copa del Mundo.

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Canadá empató contra Bosnia y continúa sin ganar en una Copa del Mundo (REUTERS/Claudia Greco)

La actividad de la Copa del Mundo continuará en la jornada del viernes con cuatro partidos correspondientes a los grupos C y D. Estados Unidos, una de las grandes revelaciones del inicio del certamen al vencer por 4-1 a Paraguay, se enfrentará con Australia, que se impuso por 2-0 sobre Turquía. La Albirroja de Gustavo Alfaro buscará su primer triunfo contra el combinado de Medio Oriente.

Por su parte, Brasil chocará contra Haití tras empatar 1-1 contra Marruecos. Al igual que en su debut, Carlo Ancelotti no contará con la presencia de Neymar, quien sigue en plena recuperación de su lesión. Los africanos se medirán contra Escocia, que venció por la mínima a los caribeños.

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LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA DEL MUNDIAL 2026

GRUPO A

República Checa 1-1 Sudáfrica

Mundial 2026 - República Checa 1 - Sudáfrica 1

22.00: México vs. Corea del Sur

GRUPO B

16.00: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

19.00: Canadá vs. Qatar

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

LA TABLA DE POSICIONES DE LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026