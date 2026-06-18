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El crudo análisis de Thierry Henry sobre Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal: “El equipo tiene que marcar, no tú”

El delantero francés fue duro con CR7, quien tuvo un pobre debut ante Congo en el Mundial y le quitó una chance clara a Bruno Fernandes

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Henry analizó el rendimiento de Cristiano Ronaldo tras el empate ante Congo

La actuación de Cristiano Ronaldo en el debut de Portugal en el Mundial 2026 generó un intenso debate, encabezado por el análisis de Thierry Henry en Fox Sports. El ex delantero de Francia y campeón mundial cuestionó de manera enfática el aporte del capitán luso tras el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo y sostuvo “el equipo necesita marcar, no tú”, en referencia directa a la postura adoptada por el goleador portugués durante el encuentro disputado en el NRG Stadium de Houston.

La reflexión de Henry se centró en la interpretación colectiva del juego ofensivo. “Una cosa importante es que el equipo necesita marcar; no eres tú quien tiene que marcar”, afirmó el exfutbolista al mirar a cámara, subrayando que el aporte de un delantero va más allá de la cifra de goles anotados. En su análisis en Fox Sports, el francés puntualizó en una jugada en la que Ronaldo optó por buscar el remate en vez de favorecer una mejor opción para su compañero Bruno Fernandes. “Como quiere marcar, se cruza en la trayectoria de Bruno Fernandes. Así es más fácil defender”, expresó Henry, quien consideró que esa decisión individual perjudicó la fluidez del ataque portugués.

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El análisis cobró fuerza al recordar el historial de Cristiano Ronaldo como máximo goleador de selecciones, pero también al plantear que, a sus 41 años, el rol del capitán debe ajustarse a las demandas del colectivo. “No se trata solo de marcar goles”, enfatizó Henry en su evaluación televisiva. El exjugador de Barcelona y Arsenal insistió que la figura del delantero debe medirse por su capacidad para integrarse en el funcionamiento grupal, especialmente cuando el equipo enfrenta dificultades para generar espacios en ataque.

Portugal empató en su estreno mundialista (Reuters)
Portugal empató en su estreno mundialista (Reuters)

Durante el mismo programa, Zlatan Ibrahimovic apoyó la observación de Henry sobre la jugada en la que Ronaldo interfirió con Fernandes. “Normalmente, como delantero, vas del primer palo al segundo para arrastrar al defensor contigo y abrirle espacio al que viene detrás. Así que, obviamente, tomaste la decisión equivocada, Cristiano”, analizó el exdelantero sueco. Ambos coincidieron en que el comportamiento posicional del portugués facilitó la tarea defensiva de los congoleños y limitó las opciones de Portugal.

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El partido en Houston, que marcó el sexto Mundial disputado por Cristiano Ronaldo y lo convirtió en el jugador de campo más veterano en ser titular en la historia de la Copa del Mundo, también evidenció una sequía goleadora prolongada para el delantero. Según datos de Opta Joe, el capitán luso suma diez partidos consecutivos en grandes torneos sin convertir, acumulando 33 remates y 11 disparos al arco desde su último gol ante Ghana en el debut de Qatar 2022.

La repercusión de las críticas no se limitó al entorno europeo. En el programa español El Chiringuito de Jugones, el periodista Edu Aguirre defendió a Ronaldo ante la ola de cuestionamientos, señalando que “los portugueses deberían exigir al resto de jugadores, a ese súper mediocampo, la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano”.

La perspectiva sobre el impacto de Ronaldo también fue abordada por rivales. Ngal’ayel Mukau, mediocampista de la República Democrática del Congo, declaró a TNT Sports Brasil que su selección no preparó un plan especial para frenar al astro luso: “Sinceramente, no. Ya no es el mismo de antes; ha envejecido un poco. Obviamente cuando uno llega a esa edad no es lo mismo. No se pueden hacer los mismos esfuerzos, pero todavía tengo mucho respeto por él”.

El empate ante la República Democrática del Congo obliga a la selección dirigida por Roberto Martínez a buscar una reacción en el Grupo K. El próximo compromiso de Portugal será ante Uzbekistán, en un partido que podría determinar sus aspiraciones de clasificación y en el que se volverá a analizar el rol de su capitán dentro del equipo nacional.

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