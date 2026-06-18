Ander Herrera habló tras su salida de Boca Juniors: la charla pendiente con Riquelme y su postura con Arruabarrena

Ander Herrera es uno de los futbolistas de Boca Juniors que abandonará el plantel tras el arribo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador para el segundo semestre del 2026. El mediocampista español rescindió su contrato con la institución y, en medio de la expectativa por la resolución del caso de Edinson Cavani, no continuará en el Xeneize. Luego de un emotivo video en el que se despidió de los hinchas con lágrimas en los ojos, el volante de 36 años brindó una breve rueda de prensa.

“Estoy agradecido por tanto cariño. Es una experiencia en mi vida que no la voy a olvidar. Agradecimiento total a Boca que me trajo y me dio la oportunidad de cumplir un sueño. Deseo lo mejor para lo que viene y a mis compañeros”, comentó Herrera en las puertas del predio de Boca. Desde su llegada en enero de 2025, disputó 29 partidos de los 64 que jugó el Xeneize.

PUBLICIDAD

Pese a remarcar su reconocimiento por vestir la camiseta azul y oro y remarcar que cumplió su sueño, fue contundente respecto a las obligaciones del elenco de la Ribera: “Boca tiene unas posibilidades enormes. Este último año y medio se han hecho cosas bien, pero es cierto que, al final, la exigencia de Boca es ganar. Y no hemos ganado. Hay que asumirlo. Desearle lo mejor al nuevo cuerpo técnico y a mis compañeros. Quiero mucho a este club y, desde la distancia, intentar apoyar. Ya lo dije el otro día con el video que hicimos con el club: Boca siempre me va a tener para lo que necesite, soy un agradecido por vestir estos colores”.

Ander Herrera disputó un total de 29 partidos con Boca Juniors en un año y medio con el club (EFE)

Respecto a su salida, Herrera puntualizó que no hubo ninguna traba desde su parte y priorizó el bienestar del club. “Fácil. Cada cuerpo técnico tiene sus prioridades. Si un día soy entrenador también tendré las mías. Yo lo que le dejé claro al club es que conmigo nunca iba a haber problemas. Yo solo tengo agradecimiento que me trajo al club y me permitió jugar en este club. Quería tener el detalle de poner las cosas lo más fáciles posibles al nuevo cuerpo técnico para que trabajen con el grupo que ellos consideran que va a ser el mejor para Boca. Ya lo dije, Boca deja de tener un jugador, pero tiene un hincha para el resto de mi vida”, aseguró el mediocampista español.

PUBLICIDAD

Luego de un año y medio en el club, el volante de 36 años también realizó un breve análisis de su paso por Boca: “Yo lo veo todo desde un punto positivo. He tenido momentos muy buenos, he podido vestir esta camiseta, disfrutar de La Bombonera, viajar con Boca y ver lo que mueve este club a lo largo del país. No tengo ningún reproche para nadie, en absoluto. Solo agradecimiento al presidente que me trajo, al cuerpo técnico y mis compañeros. Tenía ciertas expectativas al venir, pero la superaron con creces. Obvio, en este año y medio Boca no ha ganado, y Boca necesita ganar. Es lo que hay. Ningún reproche, súper agradecido. Boca me va a tener siempre que me necesite”.

Ander Herrera afirmó que todavía no habló con Juan Román Riquelme desde la rescisión del contrato, aunque le agradeció por la oportunidad de jugar en Boca. “Román tiene que hacer y mucho trabajo, es el presidente de uno de los clubes más grandes del mundo. Seguro encontramos un momento de vernos y darnos un abrazo y charlar. Pero ahora la prioridad es Boca, no Ander Herrera. La prioridad es poner las cosas más fáciles posibles a este cuerpo técnico y que Boca tenga el mejor segundo semestre posible. Seguro encontramos el momento. Entiendo que Román tiene mucho que hacer. Boca es un club que demanda mucho tanto a los jugadores como a los dirigentes. Más aún al presidente. De aquí a que me vuelva para España seguro nos vemos y nos damos un abrazo”, explicó el español.

PUBLICIDAD

El futbolista español dio un discurso por intermedio de las redes sociales

“El último mes de competición fue duro para todos. Yo tenía la sensación de que Boca estaba siendo el mejor equipo del país y de la Libertadores. Obviamente, al hincha le duele lo que pasó, pero al jugador le duele mucho también. Seguro que viene con energías renovadas junto al nuevo cuerpo técnico. Mi agradecimiento a Claudio (Úbeda) y su cuerpo técnico. Me encontré con personas fantásticas. Ahora desearles lo mejor al nuevo cuerpo técnico. Los cambios en el plantel seguro que le hacen bien al club y a los hinchas. Soy optimista de que las cosas van a ser mejores, porque Boca tiene un futuro enorme. Agradecido de por vida. Me voy pleno, cumpliendo un sueño”, comentó el futbolista.

Al ser consultado por la situación de Cavani, evitó entrar en detalles: “Yo soy Ander Herrera. Él es Edinson Cavani. Yo hablo de mi situación. Edi es un gran tipo y un profesional como copa de un pino, como decimos en España. Un gran profesional. Él tomará sus decisiones y seguirá su camino”. Por su parte, destacó la gran amistad que tiene con Leandro Paredes: “Hablamos de todo. Muchas veces de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Somos amigos”.

PUBLICIDAD

Por último, Ander Herrera confirmó que no sabe qué deparará su futuro y le abrió las puertas a Boca en otro rol: “Lo que pasa es que le tengo tanto respeto a esta entidad y la historia del club, que hay que formarse muy bien y estar preparado para dirigir a este club. Yo me voy a formar, no sé de momento qué voy a hacer. Capaz juego un poquito más. Me gusta dirigir y trabajar con los chicos más jóvenes para ver su evolución, pero Boca son palabras mayores. Ojalá esté preparado algún día para volver al club en otro rol. Pero me gusta ser humilde y prudente con los pasos que voy a dar”.

Tras el arribo del Vasco Arruabarrena como entrenador, en Boca se llevarán a cabo las salidas de varios jugadores. A las mencionadas de Herrera y la espera por la oficialización del caso de Cavani, Juan Ramírez, Agustín Martegani y Lucas Janson son algunos de los nombres que podrían abandonar el club.

PUBLICIDAD