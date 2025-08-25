Crimen y Justicia

Video: un automovilista atropelló a un ciclista a toda velocidad y se dio a la fuga sin asistirlo

El impactante hecho ocurrió este sábado en la zona de Banfield Este. Imágenes sensibles

Jonatan, un joven de apenas 23 años, fue víctima de un violento accidente vial este sábado por la tarde, cuando un automovilista lo embistió de frente, y a toda velocidad, mientras paseaba a bordo de su bicicleta por la localidad de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. A pesar de haber protagonizado la colisión, el conductor del auto no frenó en ningún momento para auxiliar al damnificado y se dio a la fuga, por lo cual ahora es intensamente buscado por la Policía.

El impactante accidente vial ocurrió cerca de las 13.30 en el cruce de la avenida La Plata e Ignacio Correa, en la zona de Banfield Este, por donde la víctima se trasladaba a bordo de su bicicleta, según precisa el medio La Unión.

De acuerdo a las grabaciones que encabezan esta nota, filmadas por dos cámaras de seguridad instaladas en el exterior de una casa ubicada en la esquina donde se registró el siniestro, la víctima, que se trasladaba en su bicicleta por la calle Ignacio Correa, fue embestido a toda velocidad por un Citroën C3 color negro, justo después de cruzar la calle La Plata.

Tras ser atropellado, Jonatan quedó inmóvil sobre el asfalto.

Las imágenes dan cuenta de que el ciclista atinó a reducir su velocidad al notar que un auto venía de frente. Sin embargo, el automovilista continuó su marcha, lo chocó de frente y escapó de la escena sin reparar en el estado de salud de la víctima, que voló por el aire y quedó tendido sobre el asfalto tras el brutal impacto.

“Está grave. Sufrió fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor", comentó un familiar de la víctima en diálogo con el citado medio lomense.

La investigación del hecho quedó en manos de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez, quien trabaja en el análisis de las imágenes registradas por las cámaras vecinales de la zona para intentar dar con el conductor del auto.

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Córdoba: se peleó con sus amigos en un after y los atropelló a la salida

En un confuso y violento episodio registrado este domingo en el barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, al menos cuatro personas fueron atropelladas por un auto tras una pelea ocurrida frente a un after party que, según denuncian los vecinos, funciona de manera clandestina desde hace años en el lugar. Pero, cuando la Policía provincial llegó, ya no había rastros de lo sucedido y el único herido no quiso hacer la denuncia, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Todo se desató pasadas las 8, en la intersección de Rincón de Luna y Arroyo Cabral, cuando una discusión iniciada dentro del boliche conocido como “La Casita”, que había sido clausurado meses atrás, pero continuaba operando; se trasladó a la calle.

Según el caso desnudado por el portal La Voz del Interior y en base a fuentes consultadas por este medio, el conductor de un vehículo, que habría participado en la pelea, regresó en su auto al lugar y arremetió contra un grupo de jóvenes, entre ellos dos motociclistas. Luego del impacto, se dio a la fuga.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un vecino muestran el momento exacto en que el auto embiste a una moto en la que iban dos personas, y a otros jóvenes que se encontraban sobre la calle. Una cuarta víctima, que estaba parada cerca de la vereda, también fue alcanzada por el coche, que pasó a toda velocidad.

La secuencia terminó con corridas, gritos y una rápida huida de todos los implicados. De acuerdo con fuentes del caso consultadas por este medio, la primera llamada a la Policía se registró alrededor de las 8. Cuando los uniformados arribaron al lugar, no había nadie ni señales evidentes de que se hubiera producido un incidente.

Una hora más tarde, ingresó un nuevo aviso al 911 y los agentes volvieron a presentarse en la zona. Una vez más, no encontraron heridos ni vehículos ni restos del siniestro.

Mientras tanto, un joven de 19 años ingresó por sus propios medios al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado a unos 15 minutos del lugar del hecho, con una fractura en el brazo y una lesión en la nariz. Cuando iba a ser derivado a otro centro, sus padres se presentaron en el hospital y el joven se negó a realizar la denuncia, indicaron las fuentes.

