Cayó el último acusado de torturar y matar a un jubilado de San Isidro: es el hijo de la empleada de la víctima

Video: el arresto de los cómplices de Sena

El 4 de febrero pasado, Víctor Emilio Cocozza fue hallado muerto en su casa de la zona de Lomas de San Isidro. Tres delincuentes habían entrado para robarle, un botín de dólares y joyas. Primero, le dieron una golpiza en la cara, sin piedad. Luego, lo apuñalaron en el cuello. Cocozza, jubilado, ex empleado del Jockey Club, tenía 72 años.

Los delincuentes huyeron perseguidos por la Policía Bonaerense. Se escabulleron hacia la zona de la villa La Cava. Luciano Ezequiel Pérez fue el primero en caer. Llevaba bolsos, mochilas y carteras. Al revisarlo, los policías encontraron una billetera con documentos que correspondían a la casa del jubilado asesinado. Tatiana Nicole Giménez, otra sospechosa, cayó poco después.

PUBLICIDAD

Los investigadores de la Bonaerense llegaron a la casa para inspeccionarla. Ninguna entrada había sido forzada. Una traición parecía evidente. Mientras tanto, el último prófugo en esta historia seguía suelto.

En las últimas horas, la División Homicidios de la PFA capturó con su brigada de detectives de élite a Sergio Alejandro Sena, el último sospechoso. Sena tenía un vínculo con esa casa. La conocía bien: su madre era el ama de llaves de Cocozza.

PUBLICIDAD

Sena, el detenido por el crimen del jubilado en San Isidro

Sena se negó a declarar ayer miércoles en el marco de la causa en su contra, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb y de la secretaria Cecilia Bongiovanni. Se lo acusó del homicidio criminis causa del jubilado: los investigadores creen que mató a Cocozza para que evite delatarlo.

Su madre, por lo pronto, no se encuentra bajo sospecha en el caso, afirman fuentes del expediente.

Sena, de 23 años, que se había registrado como remisero en ARCA años atrás, fue capturado en la esquina de Honorio Pueyrredón y Apatamas, en la zona de Escobar, mientras vestía una camiseta del club Ittihad de Arabia Saudita. La pista que permitió arrestarlo fue su nueva novia: Sena cometió el error de mostrarse junto a ella en redes sociales.

PUBLICIDAD

Esos posteos estaban vinculados al nombre de la novia del sospechoso. Encontrar el domicilio que ambos compartían fue cuestión de tiempo. La pareja, sin embargo, tampoco figura entre los sospechosos en la causa a cargo de la fiscal Chaieb.