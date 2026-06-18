La actividad industrial no encuentra piso: según la UIA, la producción volvió a caer en mayo 5%

La actividad manufacturera atravesó un escenario de bajo dinamismo durante los primeros meses de 2026

La actividad industrial atravesó otro mes complejo en mayo. De acuerdo con estimaciones elaboradas por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes sectoriales, la producción manufacturera registró una caída interanual cercana al 5% durante el quinto mes del año. Además, mostró un retroceso de 0,8% respecto de abril.

El relevamiento indicó que los distintos indicadores sectoriales exhibieron una dinámica heterogénea durante mayo. Algunos sectores registraron mejoras frente al mes anterior, mientras que otros profundizaron las caídas. Sin embargo, el informe señaló que esos movimientos no modificaron el escenario general de bajo nivel productivo que caracterizó a la actividad industrial.

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Entre los sectores que mostraron una evolución positiva apareció la actividad vinculada a la construcción. Los despachos de cemento crecieron 3,5% respecto de abril y el Índice Construya avanzó 1,9% en la comparación mensual. Aun así, ambos indicadores continuaron muy por debajo de los registros observados en 2022. En el acumulado, los despachos de cemento se ubicaron 23,3% por debajo de aquel año, mientras que el Índice Construya mostró una brecha negativa de 30,3%.

La industria automotriz también registró una mejora mensual. La producción de vehículos aumentó 2,2% frente a abril. Pese a esa recuperación de corto plazo, el sector continuó entre los más afectados en la comparación anual. Según el informe, la producción de autos se ubicó 19,3% por debajo de los niveles alcanzados durante el mismo período de 2025. Además, permaneció 14,2% por debajo de los registros de 2022.

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En contraste, varios indicadores industriales mostraron un deterioro respecto del mes previo. La producción metalmecánica cayó 1,4% en mayo frente a abril. El patentamiento de maquinaria industrial también retrocedió y registró una baja de 11,2% mensual. Con ese resultado, el nivel patentado quedó por debajo tanto de los registros de 2025 como de los observados en 2022.

Otro dato seguido de cerca por los analistas industriales fue el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales. Durante mayo, la demanda eléctrica de este segmento disminuyó 2,1% respecto del mes anterior. A pesar de esa baja mensual, el indicador mostró una suba acumulada de 5,8% frente a 2025, aunque permaneció 5,3% por debajo de los niveles registrados en 2022.

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El informe también relevó el comportamiento de la producción de bebidas. En ese caso, la actividad mostró una caída de 3,1% frente a abril. En el acumulado anual, el sector exhibió una baja de 4,1% respecto de 2025 y de 13,6% en comparación con 2022.

En materia de comercio exterior, los datos tampoco mostraron una evolución favorable; las exportaciones a Brasil cayeron en mayo

En materia de comercio exterior, los datos tampoco mostraron una evolución favorable. Las exportaciones argentinas hacia Brasil registraron una caída mensual de 7,6%. Según el documento, el retroceso respondió a un menor dinamismo en las ventas externas de autos, productos primarios y actividades vinculadas a la molienda.

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La liquidación de divisas del sector agroindustrial también mostró una contracción. Durante mayo disminuyó 6,2% frente a abril y registró una caída interanual de 11,7%. El informe atribuyó parte de esa variación a una elevada base de comparación correspondiente al año anterior. En relación con 2022, la liquidación de divisas se ubicó 32,5% por debajo.

La performance industrial de abril, según el Indec

Las estimaciones privadas para mayo aparecieron luego de la difusión de los datos oficiales correspondientes a abril. Según informó el INDEC, la producción industrial registró una caída interanual de 2,8% durante ese mes. Además, mostró una baja de 2,1% respecto de marzo. Con ese resultado, la actividad manufacturera acumuló una retracción de 2,4% en el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior.

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Los datos oficiales reflejaron una situación extendida a gran parte del entramado industrial. De los 16 sectores que integran el índice manufacturero, 12 registraron caídas en la comparación interanual y 11 mostraron retrocesos frente al mes previo.

Entre las actividades con mayores descensos aparecieron los productos textiles, que registraron una baja de 22,2% respecto de abril de 2025. También sobresalió la caída de 20,2% en maquinaria y equipo, asociada a una menor producción y comercialización de maquinaria agrícola.

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Otro de los rubros más afectados fue el de prendas de vestir, cuero y calzado. La producción descendió 15,9% en la comparación interanual y 9,3% respecto de marzo. El informe señaló que este sector se ubicó entre los de peor desempeño debido a una demanda interna debilitada y una mayor competencia de productos importados.

La UIA señaló que la caída mensual e interanual observada en abril se sumó a una dinámica de escaso crecimiento que se extendió desde mediados de 2025. Según la entidad que dirige Martín Rappallini, los datos reflejaron una actividad industrial que permaneció 2,4% por debajo de los niveles del primer cuatrimestre del año anterior y cerca de 10% por debajo de los registros de 2022.

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El informe también describió diferencias entre grupos de actividades. Entre los sectores con mejor desempeño aparecieron aquellos vinculados con la cosecha, la molienda de oleaginosas, la refinación de petróleo, la producción de motos, los productos farmacéuticos y algunos segmentos específicos de alimentos y bebidas.

Por otro lado, entre las actividades que mostraron mayores dificultades se ubicaron los materiales para la construcción, el sector siderúrgico, la industria petroquímica, el caucho y plástico, junto con diversas ramas asociadas al consumo masivo y a la fabricación de bienes que enfrentaron una mayor competencia de importaciones. Dentro de ese grupo figuraron textiles, confecciones, calzado, electrónicos y maquinaria.

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