Crimen y Justicia

Indagan a Osvaldo Fassetta, el tercer acusado del femicidio de Agostina Vega

Está acusado de ser encubridor del femicidio de la adolescente de 14 años. Claudio Barrelier, principal sospechoso, ya fue indagado

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Un hombre, Osvaldo Fassetta, sonríe a cámara vistiendo un suéter de rayas, con su brazo sobre el hombro de otra persona con la cara borrosa
Osvaldo Fassetta, uno de los acusados del femicidio de Agostina

Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, indaga hoy por el fiscal Raúl Garzón, quien por ahora lo imputó del delito de encubrimiento agravado.

La expectativa en torno a su declaración crece ante la posibilidad de que reciba una nueva acusación. El martes, Claudio Barrelier, el principal acusado, se negó a declarar. Ante esto, el fiscal agravó la imputación y lo acusó de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y femicidio.

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De acuerdo con la investigación, Fassetta tuvo un rol fue importante debido a que vivía en la misma casa que Barrelier, desde hacía 10 meses, lugar en el que fue asesinada la adolescente.

Para la fiscalía resulta poco probable que no haya escuchado ningún ruido en la casa el día de la desaparición de Agostina. A su vez, buscan determinar si Fassetta fue quien le envió mensajes a la madre de la joven durante los primeros días de búsqueda. Eduardo Medina Allende, abogado del acusado, adelantó que su defendido negará las acusaciones en su contra.

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Medina Allende insiste en que su cliente es inocente y que no tiene nada que ver con la causa. El letrado, en diálogo con La Voz, aseguró que pareciera que sólo se maneja “la hipótesis de un depravado sexual”. El letrado resaltó que deberían investigarse otras hipótesis, como por ejemplo la de una venganza.

En tanto, la ex pareja de Barrelier, Soledad Andreani, también detenida en la causa por el mismo delito que Fassetta, será indagada mañana.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico dentro de la secuencia criminal investigada. Los investigadores creen que Barrelier no actuó completamente solo y que tanto Fassetta como Andreani habrían colaborado en maniobras posteriores al crimen destinadas a ocultar evidencias y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalía también espera recibir en los próximos días nuevos resultados periciales, entre ellos los estudios psicológicos realizados a Barrelier.

A eso se suman las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, consideradas una de las pruebas más importantes para reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los imputados antes y después del femicidio.

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los acusados del crimen de Agostina Vega portada
Los tres acusados del femicidio de Agostina

Antes de ser detenido, en declaraciones a los medios, el Fassetta sostuvo que era amigo de Barrelier y de Melisa Heredia, madre de Agostina.

Según dijo, la mujer recién comenzó a sospechar de Barrelier cuando se conoció el testimonio del remisero que ubicó a la menor junto al principal acusado. “Ella lo asoció automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó al relatar la reacción que tuvo la mamá de Agostina, cuando escuchó la descripción del hombre que había acompañado a su hija horas antes de su desaparición.

Fassetta vivía en la casa de Juan del Campillo 878 desde hacía 20 días “por un problema familiar”. De acuerdo con su relato, se ausentó de la vivienda durante la noche de la desaparición y, cuando volvió, el domingo 24 a las 12, Barrelier había cambiado un acolchado de la cama. “Habían cambiado mi acolchado”, señaló, aunque aclaró que no observó movimientos extraños ni ingresó a otros ambientes de la casa.

Además, aseguró que en la vivienda se consumían drogas.

Consultado sobre la personalidad del acusado, afirmó que nunca presenció episodios de violencia. “Barrelier no es agresivo”, dijo. También se refirió a la causa iniciada en 2025 por privación ilegítima de la libertad calificada. Según contó, el propio acusado le aseguró que había sido víctima de una falsa denuncia. “Me dijo que le quisieron hacer una cama y no les salió”, recordó.

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