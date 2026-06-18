Dengue cobra su primera víctima mortal de 2026 en Honduras: joven de 22 años fallece por cuadro grave

Jornadas de limpieza y fumigación contra el dengue en Honduras

Honduras registró su primera muerte por dengue grave en 2026. La víctima fue una joven de 22 años de Dulce Nombre de Culmí, en Olancho, y la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento tras análisis clínicos y de laboratorio, en medio de la circulación activa del virus en distintas regiones del país.

De acuerdo con el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, la paciente comenzó a experimentar síntomas compatibles con dengue a inicios de junio. Entre las manifestaciones iniciales estaban fiebre elevada, dolor de cabeza intenso y molestias oculares.

Cuando buscó atención médica, su cuadro ya se había agravado. Los especialistas detectaron signos de alarma asociados a dengue grave, que puede desencadenar complicaciones y poner en riesgo la vida del paciente en cuestión de horas.

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Cómo evolucionó el caso

Ante el deterioro de su estado de salud, los médicos recomendaron su traslado al Hospital Escuela para atender un caso de alta complejidad. Pero, por factores relacionados con el traslado y decisiones familiares, la joven fue ingresada en un centro médico privado.

El serotipo 3 del virus es detectado en el primer fallecimiento por dengue grave del año en Honduras

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, la paciente falleció pocas horas después de haber sido hospitalizada. Según la información oficial, la causa inmediata de muerte fue una falla respiratoria derivada de las complicaciones provocadas por la enfermedad.

Las autoridades sanitarias explicaron que una prueba rápida realizada inicialmente había sugerido la presencia del virus. Después, especialistas del Laboratorio Nacional de Virología confirmaron el diagnóstico mediante pruebas moleculares especializadas.

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Los análisis también determinaron que la paciente estaba infectada con el serotipo 3 del virus. Mejía explicó que actualmente los serotipos 2 y 3 son los que generan mayor preocupación entre las autoridades de salud por su asociación con casos graves de la enfermedad.

Qué advirtieron las autoridades

“Confirmamos ya la primera persona fallecida por dengue grave este año. Estos serotipos pueden agravar rápidamente el estado de salud de los pacientes”, indicó el funcionario al referirse al caso.

La confirmación del deceso se conoció mientras las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica ante el comportamiento del dengue en el territorio nacional. El riesgo aumenta durante la temporada lluviosa, cuando las condiciones favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

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A health worker conducts mosquito fogging to combat the spread of dengue in San Pedro Sula, Honduras, July 13, 2024. REUTERS/Yoseph Amaya

La Secretaría de Salud reiteró la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua en viviendas, solares y comunidades, ya que pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor.

También recomendó el uso de repelentes, mosquiteros y otras medidas de protección personal para reducir el riesgo de picaduras, en especial en zonas donde se informan casos sospechosos o confirmados.

Las autoridades insistieron en evitar la automedicación, una práctica que puede complicar el diagnóstico y agravar la evolución de los pacientes.

En su lugar, exhortaron a la población a acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor detrás de los ojos, malestar general, náuseas o dolores musculares intensos.

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El diagnóstico temprano sigue siendo una de las herramientas más efectivas para evitar complicaciones graves y reducir el riesgo de muertes asociadas al dengue.