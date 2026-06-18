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Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

Con una larga trayectoria capturando los mejores momentos de los famosos en la escena artística, el retratista se suma como parte del elenco de “El curioso incidente del perro a medianoche”, que se estrena este jueves en el Teatro Maipo

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Imagen horizontal dividida. Izquierda: Mirtha Legrand sonríe sentada junto a un hombre. Derecha: Un hombre ríe con cámara junto a Susana Giménez.
Gabriel Machado, quien supo retratar figuras como Mirtha Legrand y Susana Giménez debuta como actor a los 60 años en la aclamada obra dirigida y producida por Carla Calabrese (Gentileza de prensa)

La escena teatral porteña se prepara para sumar una historia de reinvención y nuevos comienzos. Este jueves por la noche, el Teatro Maipo de Buenos Aires será el escenario de un estreno que reúne talento, trayectoria y una inyección de frescura: Gabriel Machado, conocido como “el fotógrafo de las estrellas, debuta oficialmente como actor a sus 60 años en la aclamada obra El curioso incidente del perro a medianoche. La pieza, bajo la dirección y producción de Carla Calabrese y basada en la célebre novela de Mark Haddon, regresa a la cartelera porteña con una propuesta renovada, elenco ampliado y la promesa de emocionar al público desde el primer minuto.

Para Machado, el salto al escenario es mucho más que un desafío personal. Tras una carrera que lo puso frente a las figuras más icónicas del espectáculo nacional e internacional, entre ellas Al Pacino, John Travolta, Kate Moss, Antonio Banderas y Cher, el fotógrafo decide ahora explorar un sueño postergado: el de la actuación. Como parte del elenco, encarnará personajes como el señor Wise y el sargento de policía, entre otros roles esenciales en la narrativa de la obra.

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gabriel machado
Gabriel Machado junto a la súper modelo Kate Moss, una de las figuras internacionales que retrató durante su carrera (Gabriel Machado)

Así, Machado se suma a una lista de figuras que, después de brillar en otras disciplinas, apuestan por el teatro como un espacio de juego, riesgo y reinvención. Y de esa manera formará parte de la historia de Christopher, vuelve a cobrar vida en el Maipo luego del gran éxito cosechado en 2019. Christopher es un adolescente con una sensibilidad y una manera de ver el mundo que lo diferencia de los demás: puede explicar la teoría de la relatividad y recitar números primos hasta el 7.507, pero se le dificulta relacionarse con las personas. Las metáforas, el contacto físico y el color amarillo le resultan insoportables, pero ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes.

El curioso incidente del perro a medianoche
Gabriel Machado junto al equipo de "El curioso incidente del perro a medianoche", que se estrena este jueves en el Teatro Maipo (Gentileza de prensa)

Calabrese, directora y responsable de la versión local, lo sintetizó así en una reciente entrevista con Infobae a las 9 (Infobae en Vivo): “Es magia. Es muy difícil al principio que todo se arme y después cuando ves esa historia que te encantaba… Es mágico ver una historia como te la imaginás. Cuando te gustan las historias, realmente tener la posibilidad de armarlo como a vos te gusta y contarlo desde un escenario, creo que eso no hay nada que lo reemplace”.

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Un actor joven con camiseta roja y sudadera azul se arrodilla en un escenario oscuro con iluminación azul, sosteniendo un papel brillante
Iñaki Aldao vuelve a encarnar el papel de Christopher Boone, el protagonista de la obra (Gentileza de Prensa)

La puesta de este año suma el regreso de Iñaki Aldao en el rol protagónico y un elenco renovado que promete sorprender a quienes ya vivieron la experiencia y a quienes llegan por primera vez al teatro Maipo. El telón se levanta, las luces bajan y la platea se dispone a dejarse llevar por una historia que desafía prejuicios y celebra la diferencia.

El desembarco de Machado como actor no pasa inadvertido. Su nombre está ligado a décadas de profesionalismo detrás de cámara, con una lista de retratados que incluye a Susana Giménez, Mirtha Legrand, Nacha Guevara, Valeria Mazza, Natalia Oreiro, Araceli González, Adrián Suar, la China Suárez, Pampita, Lali Espósito, Mariano Martínez, Carla Peterson, Pablo Echarri y tantas otras figuras que han confiado en su mirada. El sello Machado-Cicala, que comparte con su socio de toda la vida, José Cicala, se convirtió en sinónimo de excelencia en el mundo de la fotografía de moda y celebridades.

Un actor arrodillado con un suéter con capucha, observa una casa en miniatura y una vía de tren en un escenario azul con paneles iluminados de fondo
La obra, basada en la novela de Mark Haddon y dirigida por Carla Calabrese, explora la sensibilidad y el universo interior de Christopher (Gentileza de Prensa)

Pero la pandemia y la cuarentena de 2020 pusieron a prueba a Machado y a su estudio. Con la actividad interrumpida y la necesidad de sostener salarios, gastos y una gran infraestructura sin ingresos, el fotógrafo no se quedó de brazos cruzados. Apostó por otra de sus pasiones: la pintura, disciplina sobre la que habló en una entrevista con Infobae en octubre de ese año, y que también le permitió seguir creando cuando el mundo se detuvo.

Hoy, Machado suma un nuevo capítulo a su historia personal y profesional. El debut en El curioso incidente del perro a medianoche lo encuentra en una etapa de búsqueda, desafío y aprendizaje, rodeado de un elenco que confía en el poder transformador del teatro. Para él, es la oportunidad de dejar atrás el anonimato de la cámara y ponerse en el centro de la escena, en un Maipo que vuelve a brillar con historias que emocionan y personajes que dejan huella.

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