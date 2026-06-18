Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

Gabriel Machado, quien supo retratar figuras como Mirtha Legrand y Susana Giménez debuta como actor a los 60 años en la aclamada obra dirigida y producida por Carla Calabrese (Gentileza de prensa)

La escena teatral porteña se prepara para sumar una historia de reinvención y nuevos comienzos. Este jueves por la noche, el Teatro Maipo de Buenos Aires será el escenario de un estreno que reúne talento, trayectoria y una inyección de frescura: Gabriel Machado, conocido como “el fotógrafo de las estrellas”, debuta oficialmente como actor a sus 60 años en la aclamada obra El curioso incidente del perro a medianoche. La pieza, bajo la dirección y producción de Carla Calabrese y basada en la célebre novela de Mark Haddon, regresa a la cartelera porteña con una propuesta renovada, elenco ampliado y la promesa de emocionar al público desde el primer minuto.

Para Machado, el salto al escenario es mucho más que un desafío personal. Tras una carrera que lo puso frente a las figuras más icónicas del espectáculo nacional e internacional, entre ellas Al Pacino, John Travolta, Kate Moss, Antonio Banderas y Cher, el fotógrafo decide ahora explorar un sueño postergado: el de la actuación. Como parte del elenco, encarnará personajes como el señor Wise y el sargento de policía, entre otros roles esenciales en la narrativa de la obra.

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Gabriel Machado junto a la súper modelo Kate Moss, una de las figuras internacionales que retrató durante su carrera (Gabriel Machado)

Así, Machado se suma a una lista de figuras que, después de brillar en otras disciplinas, apuestan por el teatro como un espacio de juego, riesgo y reinvención. Y de esa manera formará parte de la historia de Christopher, vuelve a cobrar vida en el Maipo luego del gran éxito cosechado en 2019. Christopher es un adolescente con una sensibilidad y una manera de ver el mundo que lo diferencia de los demás: puede explicar la teoría de la relatividad y recitar números primos hasta el 7.507, pero se le dificulta relacionarse con las personas. Las metáforas, el contacto físico y el color amarillo le resultan insoportables, pero ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes.

Gabriel Machado junto al equipo de "El curioso incidente del perro a medianoche", que se estrena este jueves en el Teatro Maipo (Gentileza de prensa)

Calabrese, directora y responsable de la versión local, lo sintetizó así en una reciente entrevista con Infobae a las 9 (Infobae en Vivo): “Es magia. Es muy difícil al principio que todo se arme y después cuando ves esa historia que te encantaba… Es mágico ver una historia como te la imaginás. Cuando te gustan las historias, realmente tener la posibilidad de armarlo como a vos te gusta y contarlo desde un escenario, creo que eso no hay nada que lo reemplace”.

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Iñaki Aldao vuelve a encarnar el papel de Christopher Boone, el protagonista de la obra (Gentileza de Prensa)

La puesta de este año suma el regreso de Iñaki Aldao en el rol protagónico y un elenco renovado que promete sorprender a quienes ya vivieron la experiencia y a quienes llegan por primera vez al teatro Maipo. El telón se levanta, las luces bajan y la platea se dispone a dejarse llevar por una historia que desafía prejuicios y celebra la diferencia.

El desembarco de Machado como actor no pasa inadvertido. Su nombre está ligado a décadas de profesionalismo detrás de cámara, con una lista de retratados que incluye a Susana Giménez, Mirtha Legrand, Nacha Guevara, Valeria Mazza, Natalia Oreiro, Araceli González, Adrián Suar, la China Suárez, Pampita, Lali Espósito, Mariano Martínez, Carla Peterson, Pablo Echarri y tantas otras figuras que han confiado en su mirada. El sello Machado-Cicala, que comparte con su socio de toda la vida, José Cicala, se convirtió en sinónimo de excelencia en el mundo de la fotografía de moda y celebridades.

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La obra, basada en la novela de Mark Haddon y dirigida por Carla Calabrese, explora la sensibilidad y el universo interior de Christopher (Gentileza de Prensa)

Pero la pandemia y la cuarentena de 2020 pusieron a prueba a Machado y a su estudio. Con la actividad interrumpida y la necesidad de sostener salarios, gastos y una gran infraestructura sin ingresos, el fotógrafo no se quedó de brazos cruzados. Apostó por otra de sus pasiones: la pintura, disciplina sobre la que habló en una entrevista con Infobae en octubre de ese año, y que también le permitió seguir creando cuando el mundo se detuvo.

Hoy, Machado suma un nuevo capítulo a su historia personal y profesional. El debut en El curioso incidente del perro a medianoche lo encuentra en una etapa de búsqueda, desafío y aprendizaje, rodeado de un elenco que confía en el poder transformador del teatro. Para él, es la oportunidad de dejar atrás el anonimato de la cámara y ponerse en el centro de la escena, en un Maipo que vuelve a brillar con historias que emocionan y personajes que dejan huella.

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