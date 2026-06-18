La drástica decisión que tomó Brasil con Neymar de cara al partido clave frente a Haití por el Mundial 2026

Neymar no viajará con la delegación de Brasil a Philadelphia para el partido ante Haití y su regreso es una incógnita (Reuters/Caean Couto)

La selección de Brasil afina detalles para afrontar su segundo compromiso en el Mundial 2026 frente a Haití, en Philadelphia. Luego del empate 1-1 ante Marruecos en el debut del Grupo C, los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán una victoria mañana a partir de las 21.30 (hora de Argentina), otra vez sin la presencia de Neymar.

El delantero del Santos, que volvió a entrenarse a la par del grupo el miércoles tras una lesión muscular grado dos en el gemelo derecho que sufrió hace un mes en un partido ante Curitiba por la liga brasileña, no viajará con el resto del plantel y se quedará en la concentración que la selección pentacampeona tiene en Nueva Jersey para seguir con su puesta a punto física.

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Desde que Ancelotti lo confirmó en la lista de 26 futbolistas, las prioridades con la estrella de 34 años cambiaron y se espera a que pueda al menos jugar algún partido en la Copa del Mundo, si es que Brasil lo necesita y se clasifica a la segunda ronda del torneo.

“Neymar está intentando optimizar la fase final de su recuperación en el hotel The Ridge y en el centro de entrenamiento Columbia Park. Ha estado trabajando en doble turno: además de entrenar en el campo, realiza ejercicios en el gimnasio por la tarde, acompañado por los preparadores físicos Cristiano Nunes y Mino Fulco", publicó el medio brasileño Globo Esporte.

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Neymar se entrenó a la par de sus compañeros el miércoles y mantiene una rutina de dos turnos para agilizar su recuperación de la lesión en el gemelo derecho (Reuters/Caean Couto)

El portal, que aseguró que Ney no viajará a Philadelphia con la delegación, afirmó que tampoco está asegurada su convocatoria para el tercer partido del grupo frente a Escocia, que se jugará el próximo miércoles 24 de junio en Miami. “El cuerpo técnico se muestra cauto y no quiere precipitar las cosas para que tenga la mejor recuperación posible. Se espera que solo esté disponible en la segunda ronda del Mundial, si Brasil se clasifica", especificaron.

Ayer, Neymar trabajó por primera vez junto a sus compañeros en el campo de entrenamiento de Columbia Park. Se calzó los botines, saludó a la prensa con la frase “¿Me extrañaban?”, participó de la entrada en calor, realizó movimientos por separado y luego volvió al gimnasio para continuar con su preparación física.

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De acuerdo con Rede Globo, el ex delantero del Barcelona y PSG dio “un paso más” en la recuperación de la lesión en la pantorrilla y se entrenó con el grupo este miércoles, aunque sus opciones de jugar ante Haití “son escasas”. Esta información se actualizó con la baja definitiva del jugador para el duelo del viernes.

La reaparición en el campo también estuvo acompañada por un gesto personal fuera de la práctica. Neymar mostró en sus redes sociales una bandera de Brasil cubierta con mensajes de apoyo, un obsequio de familiares y amigos que viajaron a Estados Unidos para acompañarlo durante el torneo.

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Neymar estuvo presente en el primer partido de Brasil ante Marruecos aunque no formó parte de los convocados (AP Foto/Yuki Iwanmura)

El último partido oficial de Neymar con la selección brasileña fue el 17 de octubre de 2023 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En ese encuentro sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

Mientras Neymar sigue con tareas de recuperación, Ancelotti aún no resolvió el once para enfrentar a Haití en Philadelphia. Las principales dudas pasan por cuestiones físicas y por varios puestos en disputa dentro de la formación. Gabriel Magalhaes, afectado por una fatiga muscular, y Raphinha, con ampollas, no trabajaron con el equipo que se perfila para iniciar el partido. Por la importancia de ambos en el esquema, el cuerpo técnico los esperará hasta la última práctica de este jueves.

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En los ejercicios, Leo Pereira ocupó el lugar de Magalhaes y Gabriel Martinelli ingresó por Raphinha. En el mediocampo, Fabinho se movió junto a Bruno Guimaraes y aparece por delante de Casemiro en la consideración para ser titular. En la delantera, Igor Thiago, que fue titular en el debut, disputa el puesto con Matheus Cunha. Quien entre en el equipo inicial acompañará a Vinicius en el ataque, una de las decisiones que Ancelotti todavía mantiene abierta para el partido ante los centroamericanos.

Las dos definiciones que el entrenador ya tiene tomadas son: Danilo reemplazará a Ibáñez en el lateral derecho y Luiz Henrique entrará por Lucas Paquetá en la zona ofensiva. La confirmación final del equipo quedará para la última sesión de entrenamiento y para la conferencia de prensa que Ancelotti dará en la previa al partido.

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