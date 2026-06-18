Sociedad

Federico Otermín les tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera a 2.500 alumnos de Lomas de Zamora

El evento reunió a estudiantes de escuelas primarias públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial en la Plaza Grigera

Guardar
Google icon
2.500 alumnos hicieron su Promesa de Lealtad a la Bandera en Lomas de Zamora
Federico Otermín encabezó el acto en la Plaza Grigera

Más de 2.500 estudiantes del distrito de Lomas de Zamora prometieron lealtad a la bandera argentina en la Plaza Grigera, en un acto encabezado por el intendente Federico Otermín con motivo del Día de la Bandera. La ceremonia reunió a alumnos de escuelas primarias públicas, colegios privados y establecimientos de gestión especial.

El 20 de junio marca en el calendario escolar argentino uno de los rituales cívicos más arraigados del ciclo lectivo: la Promesa de Lealtad a la Bandera. Cada año, los alumnos de cuarto grado de todo el país realizan este juramento ante la insignia nacional, creada por Manuel Belgrano y enarbolada por primera vez en 1812. En Lomas de Zamora, el municipio eligió la Plaza Grigera como sede del acto central del distrito, con la presencia del jefe comunal al frente de la ceremonia.

PUBLICIDAD

La diversidad de instituciones participantes reflejó el alcance territorial del evento. Bajo el mismo espacio público confluyeron niños y niñas de distintos tipos de establecimientos educativos —públicos, privados y de gestión especial—, acompañados por docentes, directivos y sus familias. La plaza se transformó en el escenario de un acto que, más allá de su dimensión simbólica, reunió a una amplia franja de la comunidad educativa de Lomas de Zamora.

Otermín encabezó la ceremonia junto a un conjunto de funcionarios municipales y provinciales. Entre los presentes estuvieron la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos AiresDaniela Vilar; la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama; y el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato. La concurrencia de una funcionaria provincial subrayó el carácter institucional del acto, que trascendió el ámbito estrictamente municipal.

PUBLICIDAD

En su discurso ante los estudiantes, el intendente apeló al legado de Belgrano y lo vinculó con el presente: “En el Gobierno de la Comunidad, queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca, en una nueva ilusión mundialista”, afirmó Otermín. La alusión al fútbol y a la selección nacional introdujo un registro cercano al universo de los niños presentes en la plaza.

2.500 alumnos hicieron su Promesa de Lealtad a la Bandera en Lomas de Zamora
2.500 alumnos hicieron su Promesa de Lealtad a la Bandera en Lomas de Zamora

Acompañado por los abanderados y abanderadas de las instituciones participantes, el jefe comunal también reflexionó junto a los alumnos sobre el significado concreto de la promesa que acababan de formular. “Significa ser leales a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras mamás, papás, abuelos, compañeritos, seños, ser buenos entre nosotros y, sobre todo, tener fe en que vamos a poder construir un futuro mejor y ser felices si lo hacemos en comunidad”, señaló Otermín ante los estudiantes reunidos en la Plaza Grigera.

Del acto también tomaron parte los Veteranos de Malvinas, los Bomberos Voluntarios y la Asociación Belgraniana, instituciones que dotaron a la ceremonia de un marco histórico y comunitario. El cierre musical estuvo a cargo de Micaela Sancho, cantante, violinista y compositora oriunda de Lomas de Zamora, quien fue la responsable de entonar el Himno Nacional Argentino ante los más de 2.500 alumnos congregados en la plaza y sus familias.

Temas Relacionados

Federico OtermínLomas de ZamoraDía de la BanderaPromesa de Lealtad a la BanderaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicolás Occhiato le pidió a Florencia Peña que “dé un paso al costado” tras difundir la noticia falsa sobre la salud del papá de Messi

El conductor y empresario argentino compartió un comunicado en el que informó que todos los responsables por decir al aire que Jorge Messi había muerto serán desvinculados

Nicolás Occhiato le pidió a Florencia Peña que “dé un paso al costado” tras difundir la noticia falsa sobre la salud del papá de Messi

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta negó los hechos y seguirá acusado por encubrimiento agravado

El amigo de Claudio Barrelier fue indagado este jueves por el fiscal Raúl Garzón. Se abstuvo de declarar y continuará detenido por encubrimiento agravado. Su defensa aseguró que es inocente, afirmó que se encuentra “muy golpeado” por su situación procesal y anticipó que pedirá una ampliación de indagatoria para que pueda dar su versión de los hechos

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta negó los hechos y seguirá acusado por encubrimiento agravado

Nicolás Occhiato criticó duramente a Florencia Peña por difundir una falsa información sobre la salud del padre de Messi

El conductor, productor y empresario argentino brindó su postura en redes sociales luego de que la actriz informara en vivo que se había muerto el papá del capitán de la selección argentina

Nicolás Occhiato criticó duramente a Florencia Peña por difundir una falsa información sobre la salud del padre de Messi

Cayó el último acusado de torturar y matar a un jubilado de San Isidro: es el hijo de la empleada de la víctima

Sergio Sena fue capturado por el crimen de Víctor Cocozza, cometido el 4 de febrero pasado: el jubilado fue golpeado y apuñalado en el cuello. Lo detuvo la División Homicidios de la PFA con una causa a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb

Cayó el último acusado de torturar y matar a un jubilado de San Isidro: es el hijo de la empleada de la víctima

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: los jueces dudan de la declaración de la cocinera Monona y hay tensión en la sala

La mujer, que es una testigo clave del día del fallecimiento del Diez, dice no recordar muchos detalles importantes de su estadía en la casa de Tigre. “No puede no recordar nada”, le reclamó el magistrado Alberto Gaig. Ella dice que no quiere mentir

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: los jueces dudan de la declaración de la cocinera Monona y hay tensión en la sala

DEPORTES

Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

La drástica decisión que tomó Brasil con Neymar de cara al partido clave frente a Haití por el Mundial 2026

Arrancó la segunda fecha del Mundial 2026: así está la pelea para clasificar a los 16avos de final

Un accidente aéreo, 18 muertos y un equipo de fútbol que 19 años más tarde ganó la Copa Africana: la historia de la selección de Zambia

Ander Herrera habló tras su salida de Boca Juniors: la charla pendiente con Riquelme y su postura con Arruabarrena

TELESHOW

Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

La China Ansa le cumplió el deseo a su hija India para festejar sus 3 años: “Jugar en la nieve con Rafi y ustedes”

El álbum de vacaciones de Cami Homs en el Caribe: entre piscina, atardeceres soñados y familia ensamblada

La cita romántica de Camilota que terminó de la peor manera: “Lloré hasta las 3 de la mañana”

Mirtha Legrand y Juana Viale tendrán un fin de semana con “mesazas” que mezclan teatro, música y ciencia

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

Bolivia exigió una tregua a quienes bloquean carreteras como condición para avanzar en el diálogo

Cómo una visita a un centro psiquiátrico austriaco y una serie de culto dieron forma al álbum más arriesgado de David Bowie

El Gobierno inicia los talleres del ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2027

Dengue cobra su primera víctima mortal de 2026 en Honduras: joven de 22 años fallece por cuadro grave