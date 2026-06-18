Federico Otermín les tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera a 2.500 alumnos de Lomas de Zamora

Federico Otermín encabezó el acto en la Plaza Grigera

Más de 2.500 estudiantes del distrito de Lomas de Zamora prometieron lealtad a la bandera argentina en la Plaza Grigera, en un acto encabezado por el intendente Federico Otermín con motivo del Día de la Bandera. La ceremonia reunió a alumnos de escuelas primarias públicas, colegios privados y establecimientos de gestión especial.

El 20 de junio marca en el calendario escolar argentino uno de los rituales cívicos más arraigados del ciclo lectivo: la Promesa de Lealtad a la Bandera. Cada año, los alumnos de cuarto grado de todo el país realizan este juramento ante la insignia nacional, creada por Manuel Belgrano y enarbolada por primera vez en 1812. En Lomas de Zamora, el municipio eligió la Plaza Grigera como sede del acto central del distrito, con la presencia del jefe comunal al frente de la ceremonia.

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La diversidad de instituciones participantes reflejó el alcance territorial del evento. Bajo el mismo espacio público confluyeron niños y niñas de distintos tipos de establecimientos educativos —públicos, privados y de gestión especial—, acompañados por docentes, directivos y sus familias. La plaza se transformó en el escenario de un acto que, más allá de su dimensión simbólica, reunió a una amplia franja de la comunidad educativa de Lomas de Zamora.

Otermín encabezó la ceremonia junto a un conjunto de funcionarios municipales y provinciales. Entre los presentes estuvieron la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama; y el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato. La concurrencia de una funcionaria provincial subrayó el carácter institucional del acto, que trascendió el ámbito estrictamente municipal.

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En su discurso ante los estudiantes, el intendente apeló al legado de Belgrano y lo vinculó con el presente: “En el Gobierno de la Comunidad, queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca, en una nueva ilusión mundialista”, afirmó Otermín. La alusión al fútbol y a la selección nacional introdujo un registro cercano al universo de los niños presentes en la plaza.

2.500 alumnos hicieron su Promesa de Lealtad a la Bandera en Lomas de Zamora

Acompañado por los abanderados y abanderadas de las instituciones participantes, el jefe comunal también reflexionó junto a los alumnos sobre el significado concreto de la promesa que acababan de formular. “Significa ser leales a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras mamás, papás, abuelos, compañeritos, seños, ser buenos entre nosotros y, sobre todo, tener fe en que vamos a poder construir un futuro mejor y ser felices si lo hacemos en comunidad”, señaló Otermín ante los estudiantes reunidos en la Plaza Grigera.

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Del acto también tomaron parte los Veteranos de Malvinas, los Bomberos Voluntarios y la Asociación Belgraniana, instituciones que dotaron a la ceremonia de un marco histórico y comunitario. El cierre musical estuvo a cargo de Micaela Sancho, cantante, violinista y compositora oriunda de Lomas de Zamora, quien fue la responsable de entonar el Himno Nacional Argentino ante los más de 2.500 alumnos congregados en la plaza y sus familias.