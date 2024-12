De un piedrazo inmovilizó a la cajera y se robó todo el dinero de un kiosco en Mar del Plata

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio

Un salvaje robo en un almacén de Mar del Plata terminó con la cajera del comercio internada con un traumatismo de cráneo grave. Ana, la víctima, estaba atendiendo el local este sábado por la tarde cuando un delincuente ingresó, le pegó un piedrazo y se llevó todo el efectivo que encontró, además de su celular. Su rostro quedó filmado por las cámaras de seguridad y ahora lo buscan.

Según puede verse en los registros fílmicos, el ladrón entró primero a pedir algo al kiosco, que está ubicado en la calle Paso al 1300. Preguntó si le prestaban un cepillo, ya que dijo ser cuidacoches. Se lo negaron y volvió minutos más tarde.

En su segunda aparición simuló querer comprar algo. Cuando la empleada posó su vista en la pantalla de la computadora, el criminal sacó de su ropa una piedra de gran tamaño. Se la arrojó directamente hacia la cabeza y la víctima quedó aturdida por el golpe.

De esa manera el supuesto cuidacoches pasó del otro ladro del mostrador y se llevó todo el efectivo que había en la caja registradora. También le sacó el celular a la vendedora. Antes de escapar, mientras la mujer seguía indefensa y conmocionada, le dio una trompada para completar la agresión.

Tras la fuga llegó una compañera de la víctima, que llamó al 911 al verla herida. En el lugar trabajó la Policía Bonaerense y el SAME, que atendió a la cajera y la trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”. Permanece internada allí por la gravedad de la lesión en su cabeza.

“Esto ya no es robar, es un intento de asesinato”, afirmó la dueña del almacén en diálogo con el diario La Capital. Para el fiscal Fernando Berlingeri, la causa por la que buscan al ladrón se investiga como “robo agravado por el uso de arma”.

“Ana es un amor de persona, lo que le pasó es una locura, la pudo haber matado. Estamos realmente muy mal y preocupados por ella”, continuó la propietaria del comercio, quien se quejó de que “vino la Policía, aparecen los políticos, pero todo queda impune. Me siento desesperanzada. Hacen falta más efectivos en la calle, que salga Prefectura, que haya más seguridad”.

Cómo pasa sus días en la cárcel la golfista de Pinamar

Celeste Lorena López está acusada de intentar matar a palazos de golf a Silvia Lo'Presti en un hecho ocurrido el 19 de noviembre en un club de golf de Pinamar

Después de declarar casi dos horas frente al fiscal Juan Pablo Calderón, la golfista amateur Celeste Lorena López (44), detenida y acusada de intentar matar a golpes a una mujer que tomaba mate en el campo Links de Pinamar, fue trasladada en un móvil policial a la comisaría del pueblo de General Madariaga donde desde el sábado a la tarde permanece alojada con otras siete mujeres.

“Está hacinada y en un delicado estado psicológico”, contó a Infobae su abogado defensor, Lisandro Lauría, y advirtió que se encuentra “muy mal anímicamente”.

El delito que le imputó el Ministerio Público, homicidio en grado de tentativa, prevé una pena de cárcel de hasta 16 años. Es por eso que este lunes su abogado defensor presentará al juez Damián Mancinelli un pedido para cambiar la carátula del expediente al delito de “lesiones leves” -contempla una pena de un año de prisión en suspenso- y con eso, reclamar su excarcelación, algo que, de suceder, tampoco no sería inmediato.

La defensa de la acusada sostendrá la narrativa alrededor de lo que la propia López desarrolló en su declaración indagatoria ante Calderón, titular de la Unidad Fiscal 4 de Pinamar, el sábado por la tarde: aseguró que ella no le dio ningún palazo a Silvia Lo’Presti, la víctima denunciante, y que lejos de decirle que fuera a tomar mate a Ostende e insultarla con términos racistas y clasistas, fue la otra mujer quien la agredió verbalmente: “Me gritó ‘sos una negrita de mierda, un gato, no tenés por qué estar acá, sos del conurbano”.

“Vamos a pedir el cambio de calificación porque entendemos que homicidio en grado de tentativa es excesivo. Y vamos a pedir la excarcelación porque también es excesiva, López no tiene antecedentes penales”, reconoció ante la consulta de este medio el abogado Lauría, quien además apuntó contra el fiscal Calderón por “hacer interpretaciones” del hecho sin que haya, según su lectura del caso, pruebas concretas para probar que López intentó asesinar a Lo’Presti: “Lo concreto es que son lesiones leves”.