La golfista detenida en Pinamar fue trasladada a Madariaga: comparte celda con siete mujeres y está en “delicado estado psicológico”

Celeste Lorena López está acusada de intentar matar a palazos de golf a Silvia Lo'Presti en un hecho ocurrido el 19 de noviembre en un club de golf de Pinamar

Después de declarar casi dos horas frente al fiscal Juan Pablo Calderón, la golfista amateur Celeste Lorena López (44), detenida y acusada de intentar matar a golpes a una mujer que tomaba mate en el campo de golf Links de Pinamar, fue trasladada en un móvil policial a la comisaría del pueblo de Madariaga donde desde el sábado a la tarde permanece alojada con otras siete mujeres. “Está hacinada y en un delicado estado psicológico”, contó a Infobae su abogado defensor, Lisandro Lauría, y advirtió que se encuentra “muy mal anímicamente”.

El delito que le imputó el Ministerio Público, homicidio en grado de tentativa, prevé una pena de cárcel de hasta 16 años. Es por eso que mañana lunes su abogado defensor presentará al juez Damián Mancinelli un pedido para cambiar la carátula del expediente al delito de “lesiones leves” -contempla una pena de un año de prisión en suspenso- y con eso, reclamar su excarcelación, algo que, de suceder, tampoco no sería inmediato.

La defensa de la acusada sostendrá la narrativa alrededor de lo que la propia López desarrolló en su declaración indagatoria ante Calderón, titular de la Unidad Fiscal 4 de Pinamar, el sábado por la tarde: aseguró que ella no le dio ningún palazo a Silvia Lo’Presti, la víctima denunciante, y que lejos de decirle que fuera a tomar mate a Ostende e insultarla con términos racistas y clasistas, fue la otra mujer quien la agredió verbalmente: “Me gritó ‘sos una negrita de mierda, un gato, no tenés por qué estar acá, sos del conurbano”.

El momento en que Celeste López llega detenida a la DDI de Villa Gesell: allí pasó la noche del viernes y luego fue trasladada a la comisaría de Madariaga

“Vamos a pedir el cambio de calificación porque entendemos que homicidio en grado de tentativa es excesivo. Y vamos a pedir la excarcelación porque también es excesiva, López no tiene antecedentes penales”, reconoció ante la consulta de este medio el abogado Lauría, quien además apuntó contra el fiscal Calderón por “hacer interpretaciones” del hecho sin que haya, según su lectura del caso, pruebas concretas para probar que López intentó asesinar a Lo’Presti: “Lo concreto es que son lesiones leves”.

En ese sentido, el abogado defensor de la golfista admitió que analizarán iniciar acciones contra la víctima por “falsa denuncia” y anticipó que presentarán al juez Mancinelli una prueba que demuestra que “los hechos se sucedieron de una manera muy distinta a como declaró Lo’Presti”. Esa prueba podría ser un video, aunque resulta difícil imaginar qué podría mostrar.

López declaró ante Calderón que no sabe cómo la víctima se hizo las lesiones que la propia Policía constató en zonas vitales como la cabeza y el cuello. Su versión dice que Lo’Presti se cayó sola, para atrás.

“Quizá se tropezó con sus propias sandalias”, elucubró. Pero consultado por Infobae, el abogado de la víctima, Juan Sebastián Tamagno, aclaró que eso no pudo haber sido posible porque su clienta “estaba descalza” como ella misma declaró en sus testimoniales.

“La chica dice que nunca le pegó, no sé Silvia con qué se hizo la lesiones que tiene entonces”, consideró Tamagno y agregó: “En la indagatoria López hace un relato completamente distinto que en alguna parte resulta un poco inverosímil porque ya hay otras dos declaraciones en el expediente, no solo la de la amiga de Silvia, sino también la del señor que llegó filmando, que indican otra cosa”.

Golpearon a una mujer en un campo de golf en Pinamar

Para el defensor de López, en cambio, el testigo de apellido Díaz, que según pudo saber este medio de fuentes judiciales declaró que antes de ponerse a filmar él vio cómo la golfista le partía un palo de golf a Lo’Presti, “se dejó llevar por el relato de la denunciante”. “Es muy distinta la declaración de López. La que agredió fue Lo’Presti a mi clienta. Ella les dijo ‘negros de mierda’, ‘sos una negra de Ostende’, se lo dijo Lo’Presti a mi clienta. La prueba que tenemos puede llegar a cambiar la cuestión”, insistió Lauría. Para defenderse de la acusación, López le dijo al fiscal Calderón que ella jamás insultaría a alguien del modo en que trascendió que lo hizo porque “soy del conurbano, nací y crecí en Garín y mis hijos viven en Ostende”.

“De la nada, con el palo que tenía en la mano, me pegó en la cabeza. El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar”, contó Lo’Presti días atrás en una entrevista en Radio 10 y denunció que la agresión incluyó insultos racistas y clasistas: “Me decía: ‘Váyanse, ratas. Pago 50 mil dólares para estar acá, esto no es Ostende. No tienen que estar acá’”.

La escena de la agresión la presenciaron la pareja de López, Mariano Girini (62), quien no fue acusado de ningún delito y al tener el vínculo con la acusada su testimonio pierde valor porque no está obligado a decir la verdad; Adriana, la amiga de Lo’Presi, y el vecino que declaró como testigo “clave” y dijo “le partió un palo de golf en el cuello”.

Silvia Lo'Presti, la víctima que denunció a Celeste López

Durante el allanamiento a la casa de López la Policía secuestró por pedido del fiscal unos 30 palos de golf pero no halló el palo roto. En su indagatoria, López explicó que lo habían mandado a arreglar a Mar del Plata. Calderón, entonces, ordenó su secuestro para someterlo a pericias.

Lo que en principio asoma como una contradicción es el hecho de que Lauría pretenda cambiar la carátula al delito de lesiones leves cuando la propia López dice que ella no provocó las heridas que presentó Lo’Presti. “Hubo lesiones pero no está claro que se las produjo Celeste. La señora se cayó sola para atrás. Como una bolsa de papas. Así lo dice López en su declaración. Preferimos que quede con lesiones leves antes que con tentativa de homicidio”, explicó el defensor de la acusada, quien consideró que Lo’Presti “quiere plata”.

Tamagno, en tanto, advirtió que su clienta también está “con psicólogo, con psiquiatra, con un estrés que empezó 48 horas después del hecho” ocurrido el 19 de noviembre pasado y remarcó: “Es una persona absolutamente pacífica y no creo que quiera que López pase muchos años en prisión”.