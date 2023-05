La historia del video que disparó una investigación de oficio en La Matanza

El video de los alumnos de un colegio que disparó una investigación

Primero fue el video, luego se conoció la existencia de un delito y de ahí devino la investigación.

Risas nerviosas, gritos y preocupación en un aula es el clima que muestra un video que se conoció a través de las redes sociales en las últimas horas y que disparó una investigación de oficio en el partido de La Matanza. Presuntamente, la filmación corresponde a los alumnos de la escuela 208 de Virrey del Pino, se los ve tirados en el piso y se escucha a la maestra pedirles que se queden agachados, que van a salir ‘cuando la Policía llegue’.

En principio, se hablaba de que los chicos estaban tirados en el piso porque había ocurrido un tiroteo, pero fuentes oficiales indicaron a Infobae que no hubo disparos, sino que ocurrió un intento de robo de un auto que fue frustrado por un ex policía y del que no hubo denuncia ese día.

“Ante las consultas, se inició una investigación de oficio por averiguación de ilícito”, indicaron las fuentes consultadas por este medio que negaron la existencia de un tiroteo, pero que no supieron precisar si, tal como dice la publicación del video en el Facebook de Inofcom, las imágenes son de los alumnos de la escuela 208 frente a la que ocurrió el intento de robo. La causa ahora recaerá en la UFI N°1 del departamento judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro.

El intento de robo del auto habría ocurrió cerca de las 16.50 del 5 de mayo pasado, frente a la Escuela 208, ubicada sobre la calle Apeninos, cerca del kilómetro 38 de la ruta 3, cuando dos ladrones, que circulaban en una moto, quisieron robar el coche al padre de uno de los alumnos y un ex policía los enfrentó.

Imágenes de los chicos sentados en el piso del aula

“Todos los chicos tirados en el piso llorando. Hay algunos que no quieren ir más a la escuela. Fue muy feo lo que pasó”, relató angustiada la madre de dos alumnas en la publicación de Facebook aunque en las imágenes no se ve a ningún niño llorando, sí se escucha a alguno que le pide a otro que se agache.

En ese posteo, además, se deslizó que algunos padres que habían llegado a buscar a sus hijos se refugiaron en el establecimiento y que otros se enteraron por los mensajes de sus chicos.

Incluso, en la segunda parte de la filmación, se ve a los alumnos frente a una ventana enrejada, queriendo ver lo que sucede en la calle: se observan en el exterior a varios adultos que pasan presurosos, un hombre que camina rumbo al establecimiento y uno de los niños que dice que alguien “tiene un arma”.

Fuentes judiciales y policiales negaron a este medio que haya existido un enfrentamiento armado. “Lo que ocurrió fue que dos personas intentaron robar un auto y un policía de civil les dio la voz de alto. En ese momento, los ladrones escaparon. No hubo disparos”, remarcaron con precisión.

Una toma desde el interior de la escuela

Más tarde, fuentes vinculadas a la escuela 208 de Virrey del Pino le dijeron a este medio que todo sucedió en el horario de salida del colegio, por eso los alumnos “se quedaron en el interior del establecimiento al oír los supuestos disparos, pero después salieron y no ocurrió nada”.

