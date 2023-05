Juicio por jurados por la Masacre de Monte: “Queremos que los policías nos digan por qué lo hicieron”

Juan Carlos Sansone, padre de Danilo, víctima de la Masacre de Monte

En el inicio del juicio que comenzó este lunes en los tribunales de La Plata, el padre de Danilo Sansone, uno de los cuatro adolescentes asesinados por policías de la Bonaerense en la denominada “Masacre de Monte”, pidió a los cuatro uniformados imputados que digan “por qué hicieron lo que hicieron”, la incógnita que no pudo responder la investigación.

“Tienen que pagar. Hasta el día de hoy no sabemos por qué los empezaron a perseguir, me gustaría preguntarles. Jamás nos dijeron nada”, afirmó Juan Carlos Sansone en declaraciones a la prensa realizadas en la puerta de los tribunales de la calle 8 donde, tras la selección de los jurados populares, se dará inicio al debate que tiene como acusados a los cuatro policías de la Bonaerense.

“No les tememos porque a ellos nunca les hicimos nada. En cambio, ellos nos hicieron un daño a nosotros”, agregó Juan Carlos, quien contó que él y su familia llegan “muy cansados” y que tienen “una gran mochila atrás”.

“Lo único que queremos es justicia. Para Dani y para todos los otros chicos. No me salen mucho las palabras. No nos van a devolver más a nuestro hijo, pero es un poquito de alivio para nosotros que haya justicia. Todo el pueblo y toda la Argentina quiere lo mismo”, concluyó.

Antes, también en la puerta de los tribunales, Susana Ríos, madre de Gonzalo Domínguez, otro de los adolescentes asesinados, dijo: “Yo necesito que la Justicia tome este caso como lo que es: un asesinato de niños inocentes. Y con alevosía, porque dispararon al auto. Un impacto de bala quedó alojado en el cuerpo de mi hijo”.

El recuerdo de las víctimas de la Masacre de Monte

Ríos afirmó que los cuatro policías imputados comenzaron a disparar al Fiat 147 en el que viajaba su hijo junto a Camila López (13), Danilo Sansone (13), Aníbal Suárez (22) y Rocío Q. (17), la única sobreviviente, ya que “pensaron que los chicos los estaban filmando”.

“Siguieron a un (Fiat) 147 que iba muy despacio, paseando, durante dos kilómetros, disparando al menos 12 veces. Evidentemente, los chicos pasaron por un lugar adonde no sé qué estaba haciendo la Policía. Me imagino qué era... Para mí ese fue el motivo”, resaltó Ríos.

La madre de Domínguez también indicó: “Cuando uno piensa una persecución, piensa que iban a 100, pero no iban a 100. ¿Por qué con semejantes camionetas no pudieron parar un Fiat 147? Evidentemente, son asesinos”.

A su lado, Blanca Suárez, mamá de Aníbal Suárez, contó que viajó desde la provincia de Misiones para presenciar el juicio por jurados: “Con mucho esfuerzo llegué hasta acá. Este día es el que esperábamos. Qué llegue la justicia que Aníbal se merece. Qué sea perpetua para los cuatro”, cerró.

Blanca Suárez viajó desde Misiones para el juicio y pidió justicia para su hijo

La Masacre de San Miguel del Monte ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando policías pertenecientes a la comisaría de esa ciudad bonaerense persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 al Fiat 147 en el que iba los chicos. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, comenzaron a dispararles. Como consecuencia, el auto chocó contra un acoplado que estaba detenido.

El juicio por jurados está a cargo de la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, y se extenderá a lo largo de 10 jornadas consecutivas, por lo que su finalización está prevista para el 17 de mayo.

Los acusados son los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el ex capitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Rubén Alberto García.

