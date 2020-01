“Mucho a mí no me dio explicaciones. ¿Qué me va a decir? Si ni lo conozco”, dijo el joven oriundo de Lanús, que fue reclutado esta madrugada por la policía para el procedimiento, cuando se encontraba en un kiosco con sus amigos a la salida de un boliche. “ Dijo que fue una pelea. Una pelea de pibes normal, pero excedida” , contó sobre Thomsen, y reveló que el acusado “dio a entender” que estaba borracho al momento del hecho.