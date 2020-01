Hay una cultura local que los ampara: los chicos que terminan la adolescencia en la zona no se denuncian entre sí en la comisaría por golpearse, no está bien visto . Por otra parte, el Código Penal castiga las lesiones, pero no el acto de golpear. Las guerras entre los chicos no son por camisetas, no son tribales, como eran las guerras entre punks y neonazis. Hay un elemento de clase en algunos casos, decirle “chetito” a uno que pasa, o discriminar a un chico por ir a un colegio con números en su nombre en vez del de un santo católico, u otras como ocurrió en Le Brique, en Gesell, donde mataron a Báez Sosa por un trago volcado en una camisa, nada que no se arregle con una tintorería o un lavarropas.