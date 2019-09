Según reclaman, las condiciones laborales están lejos de ser las óptimas. "El uniforme no es el adecuado, los borceguíes no tienen punta de acero, trabajamos bajo la lluvia. Si te enfermás, no te cubren el día, durante enero y febrero no hay contratos, se hace muy difícil trabajar así", comentó una agente de tránsito con cuatro años como monotributista.