"Vero" era su nombre. Escribía supuestamente desde Corrientes capital. Con poco más de 35 años según podía adivinar de sus fotos en su perfil, seguidora de las terapias holísticas, los malabares y el arte callejero, "Vero" había visto mi nombre en un grupo masivo de Facebook y me contactó por chat privado con una oferta para entrar a su Telar de la Abundancia. Ni siquiera me dijo "hola", o "¿qué tal?", no me pregunto cómo estaba, quién era, o qué hacía de mi vida. "Vero", sin siquiera saludarme, me ofreció con un copy-paste su propio Telar, con un mensaje pre-escrito lleno de mayúsculas y emojis de regalos envueltos, llamas y cohetes espaciales. Sus motivos eran cósmicos. Los planetas, según ella, se habían alineado porque su negocio raro era mi chance de ganar.